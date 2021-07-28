https://ru.sputnik.md/20210728/czena-gaz-moldova-podorozhanie-osen-43323821.html
Нас ждет подорожание: когда вырастет цена на природный газ
Нас ждет подорожание: когда вырастет цена на природный газ
Цена на газ в Молдове вырастет осень 2021 года
2021-07-28T11:45+0300
2021-07-28T11:45+0300
2021-07-28T11:59+0300
экономика
вадим чебан
молдовагаз
"газпром"
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Природный газ подорожает уже этой осенью, заявил в эфире одного из телеканалов глава ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По его мнению, подорожание неизбежно в связи с тем, что в Европе и соседних странах цены на этот энергоноситель заметно выросли.Глава "Молдовагаза" уточнил, что осенью 2020 года молдавские потребители радовались дешевому газу. Это произошло в связи уменьшением цены на данный ресурс на глобальном уровне из-за пандемии и теплой зимы. Теперь, как отметил чиновник, голубое топливо дорожает, и властям необходимо скорректировать затраты в соответствии с ценой, по которой импортируется газ.В то же время он подчеркнул, что рыночные цены на этот ресурс не зависят от политической ситуации в Молдове.Чебан уточнил, что с формированием нового правительства вопрос повышения цен на природный газ перейдет к министру экономики, а затем будет обсуждаться с Национальным агентством регулирования по энергетике и другими компетентными структурами.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" - основной поставщик газа в республику. Страна покупает голубое топливо у него по соглашению, подписанному в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается.Российской компании принадлежит 50% акций ОАО "Молдовагаз", правительству Молдовы - 35,33%, администрации Тирасполя - 13,44%, другим акционерам - 1,23% ценных бумаг.
https://ru.sputnik.md/20210702/Rumynskiy-Transgaz-gotovitsya-postavlyat-gaz-v-Moldovu--chto-sluchitsya-s-tsenoy-35348375.html
https://ru.sputnik.md/20210709/deshevyy-gaz-ne-spas-ot-ubytkov-dolgi-moldovagaza-lyagut-na-grazhdan-35431418.html
https://ru.sputnik.md/20210526/glava-moldovagaz-sputnik-izmenyatsya-li-do-kontsa-2021-goda-tarify-na-gaz-34890612.html
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вадим чебан, молдовагаз, "газпром", молдова
Нас ждет подорожание: когда вырастет цена на природный газ
11:45 28.07.2021 (обновлено: 11:59 28.07.2021)
Скоро в Молдове может подорожать голубое топливо: с чем это связано, рассказал глава ОАО "Молдовагаз".
КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Природный газ подорожает уже этой осенью, заявил в эфире одного из телеканалов глава ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
По его мнению, подорожание неизбежно в связи с тем, что в Европе и соседних странах цены на этот энергоноситель заметно выросли.
Глава "Молдовагаза" уточнил, что осенью 2020 года молдавские потребители радовались дешевому газу. Это произошло в связи уменьшением цены на данный ресурс на глобальном уровне из-за пандемии и теплой зимы. Теперь, как отметил чиновник, голубое топливо дорожает, и властям необходимо скорректировать затраты в соответствии с ценой, по которой импортируется газ.
"Цены на природный газ растут в регионе, в Румынии и на Украине, не говорю уже о Европе. Нас ждет неизбежное изменение цен, но мы сможем обсудить это, когда подпишем новый контракт с импортером или существующий контракт будет продлен. Я не могу точно сказать, в каком процентном соотношении цена вырастет сейчас, но могу сказать, что причиной повышения тарифов также является цена на импорт природного газа", - пояснил Чебан.
Вадим Чебан
глава ОАО "Молдовагаз"
В то же время он подчеркнул, что рыночные цены на этот ресурс не зависят от политической ситуации в Молдове.
Чебан уточнил, что с формированием нового правительства вопрос повышения цен на природный газ перейдет к министру экономики, а затем будет обсуждаться с Национальным агентством регулирования по энергетике и другими компетентными структурами.
Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" - основной поставщик газа в республику. Страна покупает голубое топливо у него по соглашению, подписанному в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается.
Российской компании принадлежит 50% акций ОАО "Молдовагаз", правительству Молдовы - 35,33%, администрации Тирасполя - 13,44%, другим акционерам - 1,23% ценных бумаг.