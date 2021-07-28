https://ru.sputnik.md/20210728/czena-gaz-moldova-podorozhanie-osen-43323821.html

Нас ждет подорожание: когда вырастет цена на природный газ

Нас ждет подорожание: когда вырастет цена на природный газ

Цена на газ в Молдове вырастет осень 2021 года

2021-07-28T11:45+0300

2021-07-28T11:45+0300

2021-07-28T11:59+0300

экономика

вадим чебан

молдовагаз

"газпром"

молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Природный газ подорожает уже этой осенью, заявил в эфире одного из телеканалов глава ОАО "Молдовагаз" Вадим Чебан.По его мнению, подорожание неизбежно в связи с тем, что в Европе и соседних странах цены на этот энергоноситель заметно выросли.Глава "Молдовагаза" уточнил, что осенью 2020 года молдавские потребители радовались дешевому газу. Это произошло в связи уменьшением цены на данный ресурс на глобальном уровне из-за пандемии и теплой зимы. Теперь, как отметил чиновник, голубое топливо дорожает, и властям необходимо скорректировать затраты в соответствии с ценой, по которой импортируется газ.В то же время он подчеркнул, что рыночные цены на этот ресурс не зависят от политической ситуации в Молдове.Чебан уточнил, что с формированием нового правительства вопрос повышения цен на природный газ перейдет к министру экономики, а затем будет обсуждаться с Национальным агентством регулирования по энергетике и другими компетентными структурами.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" - основной поставщик газа в республику. Страна покупает голубое топливо у него по соглашению, подписанному в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается.Российской компании принадлежит 50% акций ОАО "Молдовагаз", правительству Молдовы - 35,33%, администрации Тирасполя - 13,44%, другим акционерам - 1,23% ценных бумаг.

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https://ru.sputnik.md/20210709/deshevyy-gaz-ne-spas-ot-ubytkov-dolgi-moldovagaza-lyagut-na-grazhdan-35431418.html

https://ru.sputnik.md/20210526/glava-moldovagaz-sputnik-izmenyatsya-li-do-kontsa-2021-goda-tarify-na-gaz-34890612.html

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вадим чебан, молдовагаз, "газпром", молдова