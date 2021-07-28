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Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей
Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей
Журнала Forbes представил список "50 самых успешных звезд России".
2021-07-28T13:55+0300
2021-07-28T13:55+0300
россия
хабиб нурмагомедов
ольга бузова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Журнал Forbes представил список "50 самых успешных звезд России". Лидером рейтинга стал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, передает РИА Новости.По информации издания, в прошлом году Нурмагомедов заработал 12 миллионов долларов, а упоминание о нем в СМИ появлялось 103 389 раз. Помимо этого, спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков (29 144 297) на YouTube и в Instagram.На втором месте расположился рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов. В 2020 году он занимал лишь 21-е место. Его имя также оказалось в числе лидеров среди запросов в "Яндексе", тогда как по числу упоминаний в соцсетях (4 042 900 раз) он занял первое место.На третьей строчке оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова, заработавшая 3,3 миллиона долларов. Кроме того, она лидирует по количеству запросов в поисковике Google.В первую десятку вошли также Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.Рейтинг формируется исходя из нескольких показателей: суммы годового дохода, количества подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частоты упоминаний в соцсетях.
https://ru.sputnik.md/20210707/Shtraf-reperu-Morgenshtern-za-propagandu-narkotikov-priznan-zakonnym-35399055.html
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хабиб нурмагомедов, ольга бузова, forbes

Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей

13:55 28.07.2021
336
© Pixabay / StockSnapForbes
Forbes - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Pixabay / StockSnap
Рейтинг формируется исходя из суммы годового дохода, количества подписчиков на YouTube и в Instagram, упоминаний в СМИ и др.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Журнал Forbes представил список "50 самых успешных звезд России". Лидером рейтинга стал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, передает РИА Новости.
По информации издания, в прошлом году Нурмагомедов заработал 12 миллионов долларов, а упоминание о нем в СМИ появлялось 103 389 раз. Помимо этого, спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков (29 144 297) на YouTube и в Instagram.
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - Sputnik Молдова, 1920, 07.07.2021
Россия
Штраф рэперу Моргенштерну за пропаганду наркотиков признан законным
7 июля, 15:59
86
На втором месте расположился рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов. В 2020 году он занимал лишь 21-е место. Его имя также оказалось в числе лидеров среди запросов в "Яндексе", тогда как по числу упоминаний в соцсетях (4 042 900 раз) он занял первое место.
На третьей строчке оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова, заработавшая 3,3 миллиона долларов. Кроме того, она лидирует по количеству запросов в поисковике Google.
В первую десятку вошли также Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.
Рейтинг формируется исходя из нескольких показателей: суммы годового дохода, количества подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частоты упоминаний в соцсетях.
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