https://ru.sputnik.md/20210728/forbes-samye-bogatie-rossiyskie-znamenitosty-43323061.html

Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей

Forbes назвал самых богатых российских знаменитостей

Журнала Forbes представил список "50 самых успешных звезд России".

2021-07-28T13:55+0300

2021-07-28T13:55+0300

2021-07-28T13:55+0300

россия

хабиб нурмагомедов

ольга бузова

forbes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2157/93/21579315_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_6f4154c4fe84bb77aadf6a96ebb6c434.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Журнал Forbes представил список "50 самых успешных звезд России". Лидером рейтинга стал экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, передает РИА Новости.По информации издания, в прошлом году Нурмагомедов заработал 12 миллионов долларов, а упоминание о нем в СМИ появлялось 103 389 раз. Помимо этого, спортсмен имеет наибольшее количество подписчиков (29 144 297) на YouTube и в Instagram.На втором месте расположился рэпер Алишер Моргенштерн с доходом в 7,4 миллиона долларов. В 2020 году он занимал лишь 21-е место. Его имя также оказалось в числе лидеров среди запросов в "Яндексе", тогда как по числу упоминаний в соцсетях (4 042 900 раз) он занял первое место.На третьей строчке оказалась телеведущая и певица Ольга Бузова, заработавшая 3,3 миллиона долларов. Кроме того, она лидирует по количеству запросов в поисковике Google.В первую десятку вошли также Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин, Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.Рейтинг формируется исходя из нескольких показателей: суммы годового дохода, количества подписчиков на YouTube и в Instagram, запросов в Google, упоминаний в СМИ, а также частоты упоминаний в соцсетях.

https://ru.sputnik.md/20210707/Shtraf-reperu-Morgenshtern-za-propagandu-narkotikov-priznan-zakonnym-35399055.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

хабиб нурмагомедов, ольга бузова, forbes