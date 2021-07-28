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Удар стихии в Италии: ливни затопили провинцию Комо
Удар стихии в Италии: ливни затопили провинцию Комо
Очевидцы делятся в соцсетях снимками с озера Комо, поверхность которого завалена обломками и мусором на пару десятков метров от берега. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T12:55+0300
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2021-07-28T13:10+0300
общество
италия
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Ливни с оползнями обрушились на провинцию Комо на севере Италии, спасательные службы провели 100 операций по ликвидации последствий стихии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Италии.На фотографиях с озера Комовидно видно, что его поверхность завалена обломками и мусором на пару десятков метров от берега. Местное издание la Provincia пишет, что для их разбора понадобится несколько дней, что ставит под угрозу немедленное возобновление туристического сезона.В городке Черноббио на берегу озера эвакуированы два жилых дома. В Бриенно оползень спровоцировал утечку газа, которая заблокировала в домах 50 местных жителей. Помощь также оказана нескольким пожилым людям и инвалидам, находящимся в изоляции из-за непогоды, пишет пожарная служба. О пострадавших не сообщается.Как отмечает в связи с ситуацией газета il Messaggero, ночные ливни добавились к дождям прошлых дней, после чего "практически все потоки, которые спускаются с гор над озером, резко вышли из берегов и залили дороги". В местных соцсетях распространяется ролик, в котором девушка на скутере в последний момент разворачивается и уезжает от потока воды.
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италия
Удар стихии в Италии: ливни затопили провинцию Комо
12:55 28.07.2021 (обновлено: 13:10 28.07.2021)
Очевидцы делятся в соцсетях снимками с озера Комо, поверхность которого завалена обломками и мусором на пару десятков метров от берега.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Ливни с оползнями обрушились на провинцию Комо на севере Италии, спасательные службы провели 100 операций по ликвидации последствий стихии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Италии.
На фотографиях с озера Комовидно видно, что его поверхность завалена обломками и мусором на пару десятков метров от берега. Местное издание la Provincia пишет, что для их разбора понадобится несколько дней, что ставит под угрозу немедленное возобновление туристического сезона.
В городке Черноббио на берегу озера эвакуированы два жилых дома. В Бриенно оползень спровоцировал утечку газа, которая заблокировала в домах 50 местных жителей. Помощь также оказана нескольким пожилым людям и инвалидам, находящимся в изоляции из-за непогоды, пишет пожарная служба. О пострадавших не сообщается.
Как отмечает в связи с ситуацией газета il Messaggero, ночные ливни добавились к дождям прошлых дней, после чего "практически все потоки, которые спускаются с гор над озером, резко вышли из берегов и залили дороги". В местных соцсетях распространяется ролик, в котором девушка на скутере в последний момент разворачивается и уезжает от потока воды.