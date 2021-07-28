https://ru.sputnik.md/20210728/japan-kimono-olimpiada-43346686.html
Японские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде
Японские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде
Японские дизайнеры к Олимпиаде создали кимоно для каждой сборной, в том числе и для Молдовы. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T20:25+0300
2021-07-28T20:25+0300
2021-07-28T20:25+0300
олимпиада в токио-2020
молдова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0e/34384765_0:316:3071:2043_1920x0_80_0_0_b664b3bf2854e627cc4eb825d1a005c6.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Группа японских дизайнеров, объединенных проектом The Imagine Oneworld Kimono Project более шести лет трудилась над созданием символических кимоно для каждой сборной, участвующей в Играх.При создании каждого наряда специалисты изучали культуру, климат и природные условия каждой страны, чтобы создать уникальный узор, отражающий ее особенности. Молдавское кимоно украшено гроздьями винограда, традиционными геометрическими узорами и изображением старинной церкви.Проект задумали еще в 2014-м, на изготовление каждого кимоно уходило от шести месяцев до года. Автор идеи – Йошимаса Такакура, президент компании по изготовлению и продаже кимоно.Такакура считает, что традиционные кимоно не только представляют чудеса ремесленничества японских мастеров, но и отражают гармонию и единство всех стран мира.Для финансирования проекта было привлечено множество спонсоров, также собирались пожертвования, а сам идейный вдохновитель проекта даже бросил работу в банке для полного погружения в процесс. Практически все кимоно изготовлены японскими мастерами.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0e/34384765_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_c7047dcae5a0382732f0943af06b6e42.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова, в мире
Японские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде
Японские дизайнеры к Олимпиаде создали кимоно для каждой сборной, в том числе и для Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Группа японских дизайнеров, объединенных проектом The Imagine Oneworld Kimono Project более шести лет трудилась над созданием символических кимоно для каждой сборной, участвующей в Играх.
При создании каждого наряда специалисты изучали культуру, климат и природные условия каждой страны, чтобы создать уникальный узор, отражающий ее особенности. Молдавское кимоно украшено гроздьями винограда, традиционными геометрическими узорами и изображением старинной церкви.
Проект задумали еще в 2014-м, на изготовление каждого кимоно уходило от шести месяцев до года. Автор идеи – Йошимаса Такакура, президент компании по изготовлению и продаже кимоно.
Такакура считает, что традиционные кимоно не только представляют чудеса ремесленничества японских мастеров, но и отражают гармонию и единство всех стран мира.
Для финансирования проекта было привлечено множество спонсоров, также собирались пожертвования, а сам идейный вдохновитель проекта даже бросил работу в банке для полного погружения в процесс. Практически все кимоно изготовлены японскими мастерами.