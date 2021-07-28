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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210728/japan-kimono-olimpiada-43346686.html
Японские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде
Японские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде
Японские дизайнеры к Олимпиаде создали кимоно для каждой сборной, в том числе и для Молдовы. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T20:25+0300
2021-07-28T20:25+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Группа японских дизайнеров, объединенных проектом The Imagine Oneworld Kimono Project более шести лет трудилась над созданием символических кимоно для каждой сборной, участвующей в Играх.При создании каждого наряда специалисты изучали культуру, климат и природные условия каждой страны, чтобы создать уникальный узор, отражающий ее особенности. Молдавское кимоно украшено гроздьями винограда, традиционными геометрическими узорами и изображением старинной церкви.Проект задумали еще в 2014-м, на изготовление каждого кимоно уходило от шести месяцев до года. Автор идеи – Йошимаса Такакура, президент компании по изготовлению и продаже кимоно.Такакура считает, что традиционные кимоно не только представляют чудеса ремесленничества японских мастеров, но и отражают гармонию и единство всех стран мира.Для финансирования проекта было привлечено множество спонсоров, также собирались пожертвования, а сам идейный вдохновитель проекта даже бросил работу в банке для полного погружения в процесс. Практически все кимоно изготовлены японскими мастерами.
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Японские мастера изготовили уникальные кимоно для каждой сборной на Олимпиаде

20:25 28.07.2021
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© REUTERS / Eugene Hoshiko/Pool Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© REUTERS / Eugene Hoshiko/Pool
Японские дизайнеры к Олимпиаде создали кимоно для каждой сборной, в том числе и для Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Группа японских дизайнеров, объединенных проектом The Imagine Oneworld Kimono Project более шести лет трудилась над созданием символических кимоно для каждой сборной, участвующей в Играх.
При создании каждого наряда специалисты изучали культуру, климат и природные условия каждой страны, чтобы создать уникальный узор, отражающий ее особенности. Молдавское кимоно украшено гроздьями винограда, традиционными геометрическими узорами и изображением старинной церкви.
Проект задумали еще в 2014-м, на изготовление каждого кимоно уходило от шести месяцев до года. Автор идеи – Йошимаса Такакура, президент компании по изготовлению и продаже кимоно.
Такакура считает, что традиционные кимоно не только представляют чудеса ремесленничества японских мастеров, но и отражают гармонию и единство всех стран мира.
Для финансирования проекта было привлечено множество спонсоров, также собирались пожертвования, а сам идейный вдохновитель проекта даже бросил работу в банке для полного погружения в процесс. Практически все кимоно изготовлены японскими мастерами.
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