https://ru.sputnik.md/20210728/kak-moldova-ukrainu-poluchila-i-sobiralas-stroit-obschuyu-stolitsu-43324930.html

Как Молдова Украину получила и собиралась строить общую столицу

Как Молдова Украину получила и собиралась строить общую столицу

События XX–XXI веков приучили нас к тому, что в паре Молдова – Украина более весомым геополитическим субъектом является государство на Днепре. Но так было не... 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T12:28+0300

2021-07-28T12:28+0300

2021-07-28T12:28+0300

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История знает пример того, как господарь Молдавии Георгий Дука правил Украиной, правда лишь ее правобережной частью (между Днепром и Днестром).Должности господаря Молдавии Георгий Дука удостоился 340 лет назад. 28 июля 1681 года на личной аудиенции в Стамбуле он получил из рук султана кафтан "на подтверждение господаря молдавского, притом и управление Украиной". Есть свидетельства, что Дука получил Украину без уплаты какой-либо дани, лишь с условием поставки тамошних жителей в османское войско. Соответственно, скорее всего, Украина стала для молдавского господаря своеобразным довеском, на который он особо не претендовал.Тем не менее возникшую тогда ситуацию некоторые современные, главным образом украинские историки характеризуют как украинско-молдавскую "персональную унию", или период "гетманства Георгия Дуки" на Правобережной Украине.Княжение молдавского господаря – вассала Османской Порты на Правобережной Украине – стало возможным благодаря турецкому завоеванию междуречья Днепра и Днестра. Произошло это во второй половине 1660-х годов.За Днестром Дуке досталось очень проблемное хозяйство. Основные города региона (Чигирин, Немиров, Канев, Корсунь, Умань) обезлюдели после продолжительных войн Турции с Польшей и Россией. Соответственно, хозяйство региона находилось в разрухе. Поэтому главнейшей задачей, которая ставилась Портой перед господарем, было заселение обезлюдевшего региона.Украиной Дука управлял посредством назначенного им гетмана. Наместником господаря стал молдавский боярин греческого происхождения, который фигурирует в русских и польских источниках как Ян или Иван Драгинич. Он имел опыт военной и придворной службы, знал русинский (русский) язык и украинские политические реалии.Ряд исторических источников свидетельствуют, что важнейшей задачей, заботившей Дуку после назначения, стал поиск новой резиденции. Планировалось построить столицу объединенных владений господаря на месте селения Цекиновка (что на левом берегу Днестра – напротив города Сороки). Также в качестве места расположения органов власти "объединенных княжеств" рассматривалось местечко Печоры (на правом берегу Южного Буга, напротив Немирова). За счет этих административных центров Дука, видимо, стремился обеспечить контроль над стратегически важными переправами через Днестр и Буг.Козак Грицко Ильяшенко, живший в доме военачальника Ибрагим-паши и весьма информированный о событиях в Стамбуле и Правобережной Украине, сообщал российским властям: "Самого господаря умыслил [султан] осадити (на) панство у Печорах… а сына его еще молодого в Цехиновце также". Он же объяснял мотивацию турок на переселение господаря тем, что Яссы были выбраны в качестве административного центра турецкого пашалыка. Соответственно, господаря необходимо было удалить из старой молдавской столицы под благовидным предлогом. Исторические источники тогда фиксировали активную циркуляцию подобных слухов в Молдавии и на Правобережье.Администрация Дуки – Драгинича привлекала переселенцев на Правобережную Украину полным освобождением от прямых налогов на 5-15 лет, свободой винокурения. Местные администрации предоставляли новоселам право безвозмездно пользоваться полями, лесами, сенокосами. При этом доходная часть бюджета правобережной администрации формировалась за счет косвенных налогов. К примеру, в местечке Богуслав у Днепра гетманский чиновник под охраной 10 казаков взимал мостовщину (налог за проезд через мост).Переселенцам из Молдавского княжества, видимо, предоставлялось дополнительное материальное стимулирование. Казак Микитин сообщал российским властям, как "турский султан прислал в Чигирин волохов с женами и з детьми на вечное житье человек з двести и город де Чигирин велел строить…" По его сведениям, эти поселяне получали денежное жалование от господаря.Тем не менее главным источником населения для Правобережной Украины рассматривались области к востоку от Днепра. Тем более что во время недавних военных действий основная масса жителей Правобережья мигрировала именно туда. Для их репатриации главы правобережных провинций активно направляли эмиссаров через Днепр. Однако гетман Левобережной Украины Самойлович при поддержке российских властей явно не собирался безучастно наблюдать за оттоком подвластного населения.Столкнувшись с административным противодействием соседей, главы местных администраций Правобережья шли по пути организации поджогов за Днепром. Расчет делался на то, что если переселенцы лишатся на новой родине жилья, то ничего их не будет сдерживать от возвращения на прежнее место жительства. Властям Левобережья удалось изловить несколько групп таких поджигателей, что вызвало дипломатический скандал.Во время правления Дуки на Правобережной Украине была сохранена традиционная для казачества полковая административная система. Формируя полковые администрации, господарь проявил стремление к расширению подвластных территорий. Так, в числе прочих был назначен полковник Белой Церкви, которая по польско-турецким договорам оставалась за Речью Посполитой. Стамбул реагировал на данное действие с молчаливым одобрением.При назначении полковников (глав провинций) ставка делалась на кадры из числа местной аристократии. Тем не менее случались назначения и из числа соотечественников господаря. Известно, что во второй половине 1682-го – начале 1683 года полковником в старую столицу Гетманства Чигирин был назначен Петр Уманец. Он занял эту должность по просьбе уже упоминавшихся молдаван-переселенцев. Вероятно, Уманец имел отношение к специальной административной структуре, отвечавшей за обустройство колонистов из Молдавского княжества.По мере прибытия из-за Днестра новых партий переселенцев среди местных аристократов и обывателей росла обеспокоенность. Ее в своих интересах использовали недоброжелатели Дуки. К примеру, польский король Ян Собеский в переписке со своими сторонниками по этому поводу писал о существовании угрозы "искоренения "казацкого народа".Пока власть Стамбула в Днепровско-Днестровском междуречье была крепка, никто не смел выказать неповиновение ставленнику султана. Но ситуация кардинально изменилась в 1683 г., когда началась война коалиции христианских держав против Османской империи. Польский король призывал казаков к бунту против мусульман и их вассала.Под предводительством полковника Корсуни Степана Куницкого (назначенного Дукой) вспыхнуло казачье восстание. Осенью 1683 года власть молдавского господаря на Правобережной Украине пала, а гетман Драгинич бежал в Молдову. Дука в это время вместе с османами находился в Австрийском походе. В Молдавии также произошел переворот, и по возвращении Дука был схвачен боярами, после чего выдан полякам. В польском плену он находился вплоть до своей смерти в 1685 году.Правление молдавского господаря Георогия Дуки было слишком скоротечным, чтобы достигнуть каких-либо серьезных результатов. Вместе с тем оно стало временем мира после многолетних войн и междоусобиц на Правобережье Днепра.Судя по обеспокоенности левобережного гетмана Самойловича и польского короля Яна Собеского переселенческой деятельностью господаря, его политика репатриации населения из других украинских земель не была провальной. Вместе с тем сама Молдавия обладала очень ограниченным ресурсом для колонизации Днепровско-Днестровского междуречья, поскольку была малолюдной страной.Нельзя забывать, что в этот же период происходило "наводнение" Бессарабии ордами кочевников – ногайцев, которых османы и крымские ханы переселяли с Поволжья и Северного Кавказа. Ногайцы оттесняли молдавское население Пруто-Днестровья на север, захватывая степные и лесостепные пространства.Все эти преобразования османских властей (в совокупности с созданием Ясского пашалыка) угрожали полной ликвидацией молдавской государственности. Это следует из того, что в Пруто-Днестровье и на Правобережной Украине молдаване не являлись этническим большинством и рано или поздно растворились бы в славянском массиве, как это произошло двумя столетиями позже с их соотечественниками в бывшей Новосербской провинции (на территории современной Кировоградской области).Поэтому избавление Молдавии от османского владычества способствовало сохранению государственности молдаван, их самобытной культуры и этнического самосознания.

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