https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html

В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности: МВД обеспечит соблюдение мер

В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности: МВД обеспечит соблюдение мер

В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности улицы будут патрулировать карабиниеры и полицейские

2021-07-28T12:59+0300

2021-07-28T12:59+0300

2021-07-28T13:14+0300

коронавирус

кишинев

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева провела заседание и приняла ряд мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.Как следует из решения комиссии, в Кишиневе вновь вводят "желтый код" COVID-опасности из-за выявления в республике штамма коронавируса "дельта" и роста новых случаев на 41,5%, а смертей - на 5,9%.Согласно решению спецкомиссии, в столице сохраняется обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте любого типа а также на открытых площадках с большим скоплением людей.Кафе, рестораны, супермаркеты и другие заведения обязаны обеспечить соблюдение всех профилактических мер, таких как ношение масок, измерение температуры на входе и наличие санитайзеров.Как отметили в комиссии, необходимо также обеспечить соблюдение 14-дневной изоляции для прибывших в страну граждан из "красной зоны" без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда.В решении комиссии подчеркивается необходимость иммунизации населения доступными вакцинами, в особенности всех педагогов к началу нового учебного года. Пункты вакцинации будут работать каждый день."Больница Святой Троицы и Центр COVID-19 будут готовы предоставить необходимые места для госпитализации новых зараженных," – добавили в чрезвычайной комиссии.Подчеркивается, что руководители госучреждений и предприятий в бюджетном секторе обязаны информировать своих сотрудников о необходимости вакцинации, в том числе позволить им пройти иммунизацию в рабочее время.

https://ru.sputnik.md/20210719/poslednie-resheniya-spetskomissii-politsiya-moldovy-usilit-nablyudenie-35582365.html

https://ru.sputnik.md/20210726/punkt-vakczinaczii-aeroport-kishinev-43171339.html

кишинев

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2021

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кишинев