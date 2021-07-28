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В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности: МВД обеспечит соблюдение мер
В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности: МВД обеспечит соблюдение мер
В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности улицы будут патрулировать карабиниеры и полицейские
2021-07-28T12:59+0300
2021-07-28T13:14+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева провела заседание и приняла ряд мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.Как следует из решения комиссии, в Кишиневе вновь вводят "желтый код" COVID-опасности из-за выявления в республике штамма коронавируса "дельта" и роста новых случаев на 41,5%, а смертей - на 5,9%.Согласно решению спецкомиссии, в столице сохраняется обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте любого типа а также на открытых площадках с большим скоплением людей.Кафе, рестораны, супермаркеты и другие заведения обязаны обеспечить соблюдение всех профилактических мер, таких как ношение масок, измерение температуры на входе и наличие санитайзеров.Как отметили в комиссии, необходимо также обеспечить соблюдение 14-дневной изоляции для прибывших в страну граждан из "красной зоны" без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда.В решении комиссии подчеркивается необходимость иммунизации населения доступными вакцинами, в особенности всех педагогов к началу нового учебного года. Пункты вакцинации будут работать каждый день."Больница Святой Троицы и Центр COVID-19 будут готовы предоставить необходимые места для госпитализации новых зараженных," – добавили в чрезвычайной комиссии.Подчеркивается, что руководители госучреждений и предприятий в бюджетном секторе обязаны информировать своих сотрудников о необходимости вакцинации, в том числе позволить им пройти иммунизацию в рабочее время.
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Юлия Липовая
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В Кишиневе - "желтый код" COVID-опасности: МВД обеспечит соблюдение мер

12:59 28.07.2021 (обновлено: 13:14 28.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В территориальной чрезвычайной комиссии Кишинва оценили риски появления в Молдове штамма "дельта" и роста новых случаев коронавируса в столице.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева провела заседание и приняла ряд мер в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Как следует из решения комиссии, в Кишиневе вновь вводят "желтый код" COVID-опасности из-за выявления в республике штамма коронавируса "дельта" и роста новых случаев на 41,5%, а смертей - на 5,9%.
Согласно решению спецкомиссии, в столице сохраняется обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, в общественном транспорте любого типа а также на открытых площадках с большим скоплением людей.
Кафе, рестораны, супермаркеты и другие заведения обязаны обеспечить соблюдение всех профилактических мер, таких как ношение масок, измерение температуры на входе и наличие санитайзеров.

"Запрашивается поддержка силовых структур (Министерства внутренних дел, Генинспектората, карабинеров и других органов) для патрулирования улиц и обеспечения соблюдения всех защитных мер", - уточняется в документе комиссии.

Как отметили в комиссии, необходимо также обеспечить соблюдение 14-дневной изоляции для прибывших в страну граждан из "красной зоны" без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до приезда.
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В решении комиссии подчеркивается необходимость иммунизации населения доступными вакцинами, в особенности всех педагогов к началу нового учебного года. Пункты вакцинации будут работать каждый день.
"Больница Святой Троицы и Центр COVID-19 будут готовы предоставить необходимые места для госпитализации новых зараженных," – добавили в чрезвычайной комиссии.
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Подчеркивается, что руководители госучреждений и предприятий в бюджетном секторе обязаны информировать своих сотрудников о необходимости вакцинации, в том числе позволить им пройти иммунизацию в рабочее время.
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