https://ru.sputnik.md/20210728/kishineva-dve-novye-parkovki-gde-ikh-iskat-43335840.html

В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать

В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать

В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто

2021-07-28T16:21+0300

2021-07-28T16:21+0300

2021-07-28T16:21+0300

новости кишинева

парковки

ион чебан

кишинев

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,КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook. Как уточнил примар, первая парковка будет в центре города, по адресу: улица Измаил, 27. Вторая парковка, по его словам, планируется напротив, на проспекте Штефана чел Маре, 3. "Параллельно мы определяем другие места как в центре города, так и в других секторах, где будут созданы парковочные места для автомобилей", - добавил Чебан. Как напомнил мэр, в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре столицы. Ранее были обустроены две парковки близ парка "Ла Извор". Одна, у центрального входа в парк, уже работает, а в ближайшее время будет обустроена другая, рассчитанная на 400 мест, на улице Гидигич, рядом со строящимися в парке стадионами. Также парковки расположены возле парков "Дендрарий", "Алунелул" и "Сармизиджетуса" в секторе Ботаника.

https://ru.sputnik.md/20210531/v-kishineve-poyavitsya-avtomatizirovannaya-parkovka-gde-i-kogda-ona-otkroetsya-34943442.html

кишинев

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парковки, ион чебан, кишинев