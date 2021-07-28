https://ru.sputnik.md/20210728/kishineva-dve-novye-parkovki-gde-ikh-iskat-43335840.html
В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать
В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать
В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто
2021-07-28T16:21+0300
2021-07-28T16:21+0300
2021-07-28T16:21+0300
новости кишинева
парковки
ион чебан
кишинев
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,КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook. Как уточнил примар, первая парковка будет в центре города, по адресу: улица Измаил, 27. Вторая парковка, по его словам, планируется напротив, на проспекте Штефана чел Маре, 3. "Параллельно мы определяем другие места как в центре города, так и в других секторах, где будут созданы парковочные места для автомобилей", - добавил Чебан. Как напомнил мэр, в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре столицы. Ранее были обустроены две парковки близ парка "Ла Извор". Одна, у центрального входа в парк, уже работает, а в ближайшее время будет обустроена другая, рассчитанная на 400 мест, на улице Гидигич, рядом со строящимися в парке стадионами. Также парковки расположены возле парков "Дендрарий", "Алунелул" и "Сармизиджетуса" в секторе Ботаника.
https://ru.sputnik.md/20210531/v-kishineve-poyavitsya-avtomatizirovannaya-parkovka-gde-i-kogda-ona-otkroetsya-34943442.html
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парковки, ион чебан, кишинев
В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать
Также в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре Кишинева.
,КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.
Как уточнил примар, первая парковка будет в центре города, по адресу: улица Измаил, 27.
"В настоящее время участок подготавливают для укладки гравия. Впоследствии парковка будет заасфальтирована, здесь будет нанесена дорожная разметка".
Ион Чебан
Примар Кишинева
Вторая парковка, по его словам, планируется напротив, на проспекте Штефана чел Маре, 3.
"Параллельно мы определяем другие места как в центре города, так и в других секторах, где будут созданы парковочные места для автомобилей", - добавил Чебан.
Как напомнил мэр, в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре столицы.
Ранее были обустроены две парковки близ парка "Ла Извор". Одна, у центрального входа в парк, уже работает, а в ближайшее время будет обустроена другая, рассчитанная на 400 мест, на улице Гидигич, рядом со строящимися в парке стадионами.
Также парковки расположены возле парков "Дендрарий", "Алунелул" и "Сармизиджетуса" в секторе Ботаника.