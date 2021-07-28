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В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать
В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать
В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто
2021-07-28T16:21+0300
2021-07-28T16:21+0300
новости кишинева
парковки
ион чебан
кишинев
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,КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook. Как уточнил примар, первая парковка будет в центре города, по адресу: улица Измаил, 27. Вторая парковка, по его словам, планируется напротив, на проспекте Штефана чел Маре, 3. "Параллельно мы определяем другие места как в центре города, так и в других секторах, где будут созданы парковочные места для автомобилей", - добавил Чебан. Как напомнил мэр, в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре столицы. Ранее были обустроены две парковки близ парка "Ла Извор". Одна, у центрального входа в парк, уже работает, а в ближайшее время будет обустроена другая, рассчитанная на 400 мест, на улице Гидигич, рядом со строящимися в парке стадионами. Также парковки расположены возле парков "Дендрарий", "Алунелул" и "Сармизиджетуса" в секторе Ботаника.
https://ru.sputnik.md/20210531/v-kishineve-poyavitsya-avtomatizirovannaya-parkovka-gde-i-kogda-ona-otkroetsya-34943442.html
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парковки, ион чебан, кишинев

В центре Кишинева появятся две новые парковки: где их искать

16:21 28.07.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariДорожный знак
Дорожный знак - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Также в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре Кишинева.
,КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. В Кишиневе начались работы по обустройству двух парковок, на них будет более ста мест для авто. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в Facebook.
Как уточнил примар, первая парковка будет в центре города, по адресу: улица Измаил, 27.

"В настоящее время участок подготавливают для укладки гравия. Впоследствии парковка будет заасфальтирована, здесь будет нанесена дорожная разметка".

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Вторая парковка, по его словам, планируется напротив, на проспекте Штефана чел Маре, 3.
"Параллельно мы определяем другие места как в центре города, так и в других секторах, где будут созданы парковочные места для автомобилей", - добавил Чебан.
Parcare - Sputnik Молдова, 1920, 31.05.2021
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31 мая, 15:11
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Как напомнил мэр, в работе находится автоматическая четырехуровневая парковка, которую планируется создать в центре столицы.
Ранее были обустроены две парковки близ парка "Ла Извор". Одна, у центрального входа в парк, уже работает, а в ближайшее время будет обустроена другая, рассчитанная на 400 мест, на улице Гидигич, рядом со строящимися в парке стадионами.
Также парковки расположены возле парков "Дендрарий", "Алунелул" и "Сармизиджетуса" в секторе Ботаника.
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