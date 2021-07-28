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Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
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Кишиневскому автобусу - 75 лет
Кишиневскому автобусу - 75 лет
В этот день 75 лет назад впервые по кишиневским улицам проехал городской автобус. 28.07.2021, Sputnik Молдова
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новости кишинева
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Новыми машинами автобусный парк молдавской столицы стал активно пополняться после Великой Отечественной войны. Как отмечает в публикации на своей странице в Telegram мэр Кишинева Ион Чебан, уже к 1961 году в городе было налажено 12 маршрутов и с каждым годом их количество росло.Совсем недавно, 15 июля, капитал столичного предприятия "Городской автобусный парк" был увеличен на 12 миллионов 300 тысяч евро - решение было принято членами муниципального совета в связи с тем, что 1 июля предприятие закупило 100 пассажирских автобусов из Норвегии, все с пробегом. В Кишинев прибыло уже 18 машин, первые четыре автобуса будут поставлены на маршруты в пригородные населенные пункты.Между тем предприятие "Городской автобусный парк" модернизируют: в частности, ведется ремонт боксов для мойки транспорта, идет замена вентиляции, систем канализации. Также восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов.
https://ru.sputnik.md/20210715/Dayut-rost-kapital-kishinevskogo-avtobusnogo-parka-uvelichen-35533066.html
https://ru.sputnik.md/20210714/Chelovecheskie-usloviya-v-Kishineve-moderniziruyut-avtobusnyy-park-35522638.html
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Кишиневскому автобусу - 75 лет

10:35 28.07.2021
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© Sputnik / Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкДорога, ведущая в город Кишинев.
Дорога, ведущая в город Кишинев. - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Игорь Виноградов
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
В этот день 75 лет назад впервые по кишиневским улицам проехал городской автобус.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Новыми машинами автобусный парк молдавской столицы стал активно пополняться после Великой Отечественной войны. Как отмечает в публикации на своей странице в Telegram мэр Кишинева Ион Чебан, уже к 1961 году в городе было налажено 12 маршрутов и с каждым годом их количество росло.
Было стало Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 27.11.2020
Новости Кишинева
Фото - Кишинев: путешествие во времени
27 ноября 2020, 19:52
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"В 1972 году автобусных маршрутов стало 21, в 1983-м — 32. В настоящее время в городе действуют 23 автобусных маршрута: 18 пригородных и пять внутригородских".

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
мэр Кишинева
Совсем недавно, 15 июля, капитал столичного предприятия "Городской автобусный парк" был увеличен на 12 миллионов 300 тысяч евро - решение было принято членами муниципального совета в связи с тем, что 1 июля предприятие закупило 100 пассажирских автобусов из Норвегии, все с пробегом.
Муниципальное предприятие Городской автобусный парк - Sputnik Молдова, 1920, 15.07.2021
Новости Кишинева
Дают рост: капитал кишиневского автобусного парка увеличен
15 июля, 19:45
65
В Кишинев прибыло уже 18 машин, первые четыре автобуса будут поставлены на маршруты в пригородные населенные пункты.
Между тем предприятие "Городской автобусный парк" модернизируют: в частности, ведется ремонт боксов для мойки транспорта, идет замена вентиляции, систем канализации. Также восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов.
Модернизация инфраструктуры Городского автобусного парка - Sputnik Молдова, 1920, 14.07.2021
Новости Кишинева
Человеческие условия: в Кишиневе модернизируют автобусный парк
14 июля, 18:45
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