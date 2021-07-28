https://ru.sputnik.md/20210728/kishinevskomu-avtobusu-75-let-43318999.html
Кишиневскому автобусу - 75 лет
Кишиневскому автобусу - 75 лет
В этот день 75 лет назад впервые по кишиневским улицам проехал городской автобус. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T10:35+0300
2021-07-28T10:35+0300
2021-07-28T10:35+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Новыми машинами автобусный парк молдавской столицы стал активно пополняться после Великой Отечественной войны. Как отмечает в публикации на своей странице в Telegram мэр Кишинева Ион Чебан, уже к 1961 году в городе было налажено 12 маршрутов и с каждым годом их количество росло.Совсем недавно, 15 июля, капитал столичного предприятия "Городской автобусный парк" был увеличен на 12 миллионов 300 тысяч евро - решение было принято членами муниципального совета в связи с тем, что 1 июля предприятие закупило 100 пассажирских автобусов из Норвегии, все с пробегом. В Кишинев прибыло уже 18 машин, первые четыре автобуса будут поставлены на маршруты в пригородные населенные пункты.Между тем предприятие "Городской автобусный парк" модернизируют: в частности, ведется ремонт боксов для мойки транспорта, идет замена вентиляции, систем канализации. Также восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов.
https://ru.sputnik.md/20210715/Dayut-rost-kapital-kishinevskogo-avtobusnogo-parka-uvelichen-35533066.html
https://ru.sputnik.md/20210714/Chelovecheskie-usloviya-v-Kishineve-moderniziruyut-avtobusnyy-park-35522638.html
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Ирина Каруш
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кишинев
Кишиневскому автобусу - 75 лет
В этот день 75 лет назад впервые по кишиневским улицам проехал городской автобус.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Новыми машинами автобусный парк молдавской столицы стал активно пополняться после Великой Отечественной войны. Как отмечает в публикации на своей странице в Telegram мэр Кишинева Ион Чебан, уже к 1961 году в городе было налажено 12 маршрутов и с каждым годом их количество росло.
"В 1972 году автобусных маршрутов стало 21, в 1983-м — 32. В настоящее время в городе действуют 23 автобусных маршрута: 18 пригородных и пять внутригородских".
Совсем недавно, 15 июля, капитал столичного предприятия "Городской автобусный парк" был увеличен на 12 миллионов 300 тысяч евро - решение было принято членами муниципального совета в связи с тем, что 1 июля предприятие закупило 100 пассажирских автобусов из Норвегии, все с пробегом.
В Кишинев прибыло уже 18 машин, первые четыре автобуса будут поставлены на маршруты в пригородные населенные пункты.
Между тем предприятие "Городской автобусный парк" модернизируют: в частности, ведется ремонт боксов для мойки транспорта, идет замена вентиляции, систем канализации. Также восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов.