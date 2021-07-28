https://ru.sputnik.md/20210728/kogda-zakroyut-kurorty-dlya-moldavan-43315206.html
Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван
Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о внешней политике Молдовы и получаем инструкции - как улететь на отдых в Турцию. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T08:30+0300
2021-07-28T08:30+0300
2021-07-28T09:15+0300
утро на sputnik’e
радио
пляжный отдых
море
туризм
отпуск
болгария
турция
отдых
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Сторонников так называемой взвешенной внешней политики в Молдове смущает однозначно прозападный вектор новой молдавской власти – стоит ли им опасаться некоего перекоса? Присоединится ли Молдова к антизападным санкциям или будет сохранять "геополитический нейтралитет"? А также – какие сюрпризы нам готовит заседание парламента в четверг? И о туризме - этим летом люди стали постепенно, "аккуратно", выезжать на отдых. Вместе с тем в Турции идет стремительный рост числа заболевших коронавирусом. С Болгарией тоже не все просто – недавно страна закрылась от Грузии. Что ждет граждан Молдовы? На все эти вопросы ответят директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, политолог Игорь Волницкий и эксперт по туризму Прасковья Кулева.
болгария
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
утро на sputnik’e, видео, пляжный отдых, море, туризм, отпуск, болгария, турция, отдых, санкции, молдова
Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван
08:30 28.07.2021 (обновлено: 09:15 28.07.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о внешней политике Молдовы и получаем инструкции - как улететь на отдых в Турцию.
Сторонников так называемой взвешенной внешней политики в Молдове смущает однозначно прозападный вектор новой молдавской власти – стоит ли им опасаться некоего перекоса? Присоединится ли Молдова к антизападным санкциям или будет сохранять "геополитический нейтралитет"? А также – какие сюрпризы нам готовит заседание парламента в четверг? И о туризме - этим летом люди стали постепенно, "аккуратно", выезжать на отдых. Вместе с тем в Турции идет стремительный рост числа заболевших коронавирусом. С Болгарией тоже не все просто – недавно страна закрылась от Грузии. Что ждет граждан Молдовы? На все эти вопросы ответят директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, политолог Игорь Волницкий и эксперт по туризму Прасковья Кулева.