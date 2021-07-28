https://ru.sputnik.md/20210728/kogda-zakroyut-kurorty-dlya-moldavan-43315206.html

Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван

Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о внешней политике Молдовы и получаем инструкции - как улететь на отдых в Турцию. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T08:30+0300

2021-07-28T08:30+0300

2021-07-28T09:15+0300

утро на sputnik’e

радио

пляжный отдых

море

туризм

отпуск

болгария

турция

отдых

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Сторонников так называемой взвешенной внешней политики в Молдове смущает однозначно прозападный вектор новой молдавской власти – стоит ли им опасаться некоего перекоса? Присоединится ли Молдова к антизападным санкциям или будет сохранять "геополитический нейтралитет"? А также – какие сюрпризы нам готовит заседание парламента в четверг? И о туризме - этим летом люди стали постепенно, "аккуратно", выезжать на отдых. Вместе с тем в Турции идет стремительный рост числа заболевших коронавирусом. С Болгарией тоже не все просто – недавно страна закрылась от Грузии. Что ждет граждан Молдовы? На все эти вопросы ответят директор российского Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов, политолог Игорь Волницкий и эксперт по туризму Прасковья Кулева.

болгария

турция

молдова

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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