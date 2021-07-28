https://ru.sputnik.md/20210728/kurs-valyut-chetverg-43348789.html

Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют

Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют

Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют

2021-07-28T22:05+0300

2021-07-28T22:05+0300

2021-07-28T22:05+0300

евро

доллар

курс валют

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563501_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6fa977ebb096aebdd435ba4756e80e6.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 29 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет почти на 3 бана и закрепится на уровне 21,1905 лея.Доллар США подешевеет на четыре бана и будет стоить в четверг 17,9528 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).Что касается остальных валют, то 29 июля немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2444 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6682 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3072 в пересчете на национальную валюту.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

евро, доллар, курс валют, рубль