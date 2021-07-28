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Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют
Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют
Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют
2021-07-28T22:05+0300
2021-07-28T22:05+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 29 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет почти на 3 бана и закрепится на уровне 21,1905 лея.Доллар США подешевеет на четыре бана и будет стоить в четверг 17,9528 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).Что касается остальных валют, то 29 июля немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2444 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6682 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3072 в пересчете на национальную валюту.
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евро, доллар, курс валют, рубль

Курс валют на четверг – лей снова отберет свое у иностранных валют

22:05 28.07.2021
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© Sputnik / Mihai Caraus валюта
 валюта - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 29 июля. Как американский доллар, так и европейская валюта потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет почти на 3 бана и закрепится на уровне 21,1905 лея.
Доллар США подешевеет на четыре бана и будет стоить в четверг 17,9528 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус 6 банов).
Что касается остальных валют, то 29 июля немного укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2444 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6682 лея. Румынский лей подешевеет до 4,3072 в пересчете на национальную валюту.
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