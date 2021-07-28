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Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210728/marin-robu-olimpiada-tokio-rezultat-mesto-43341835.html
Молдавский штангист вошел в десятку на Олимпиаде: какие призовые он получит
Молдавский штангист вошел в десятку на Олимпиаде: какие призовые он получит
Марин Робу из Молдовы результат на Олимпиаде в Токио
2021-07-28T18:32+0300
2021-07-28T18:49+0300
олимпиада в токио-2020
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдавский штангист Марин Робу занял восьмое место на Олимпиаде в Токио в категории до 73 килограммов. Это пока лучшее выступление отечественного спортсмена на Играх в Японии.В рывке Робу забрался на третье место, а в толчке выступил хуже. По сумме он набрал 330 баллов и вышел на восьмую строчку. Это позволяет тяжелоатлету получить призовые от молдавского правительства в размере 200 тысяч леев. Золото взял китайский спортсмен Ши Чжиен, в сумме он поднял 364 килограмма, что стало новым мировым рекордом.Это был дебют Робу на Олимпийских играх. В комментарии корреспонденту Sputnik Молдова он рассказал о своих впечатлениях от выступления. По словам спортсмена, незадолго до соревнования он получил серьезную травму, которая помешала ему добиться лучшего результата. Он отметил, что в толчке ему было тяжелее всего из-за полученного повреждения. "Это случилось после одной из тренировок. Вроде все было нормально, но наутро я почувствовал себя плохо. Мне делали массаж два дня до состязания", – уточнил штангист. Спортсмен рассказал, что соперники были очень сильны и было мало шансов забраться выше. Тем не менее атлет очень рад, что сумел принять участие в Играх. Домой он отправится 30 июля. Согласно решению правительства, спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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токио, япония, молдова

Молдавский штангист вошел в десятку на Олимпиаде: какие призовые он получит

18:32 28.07.2021 (обновлено: 18:49 28.07.2021)
255
© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of MoldovaМолдавский штангист Марин Робу
Молдавский штангист Марин Робу - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Photo : Facebook / Federaţia de Haltere din Moldova / Weightlifting Federation of Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Полученная накануне выступления травма помешала Марину Робу достигнуть лучшего результата.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдавский штангист Марин Робу занял восьмое место на Олимпиаде в Токио в категории до 73 килограммов. Это пока лучшее выступление отечественного спортсмена на Играх в Японии.
В рывке Робу забрался на третье место, а в толчке выступил хуже. По сумме он набрал 330 баллов и вышел на восьмую строчку. Это позволяет тяжелоатлету получить призовые от молдавского правительства в размере 200 тысяч леев.
© Sputnik / Vadim RusuМарин Робу
Марин Робу - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Марин Робу
© Sputnik / Vadim Rusu
Золото взял китайский спортсмен Ши Чжиен, в сумме он поднял 364 килограмма, что стало новым мировым рекордом.
Это был дебют Робу на Олимпийских играх. В комментарии корреспонденту Sputnik Молдова он рассказал о своих впечатлениях от выступления.
По словам спортсмена, незадолго до соревнования он получил серьезную травму, которая помешала ему добиться лучшего результата.
"Это был не мой день. Все потому, что за три дня до участия я получил очень серьезную травму спины, даже думали, что не стоит участвовать уже. Но все же я решил, что выступлю, не зря же я сюда приехал", – заявил Робу.
Он отметил, что в толчке ему было тяжелее всего из-за полученного повреждения.
"Это случилось после одной из тренировок. Вроде все было нормально, но наутро я почувствовал себя плохо. Мне делали массаж два дня до состязания", – уточнил штангист.
Спортсмен рассказал, что соперники были очень сильны и было мало шансов забраться выше. Тем не менее атлет очень рад, что сумел принять участие в Играх. Домой он отправится 30 июля.
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
270
Согласно решению правительства, спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.

Молдавские спортсмены в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпиада заглушка - Sputnik Молдова, 1920, 17.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Олимпийская сборная Молдовы
17 июля, 10:33
392
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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