https://ru.sputnik.md/20210728/marin-robu-olimpiada-tokio-rezultat-mesto-43341835.html

Молдавский штангист вошел в десятку на Олимпиаде: какие призовые он получит

Молдавский штангист вошел в десятку на Олимпиаде: какие призовые он получит

Марин Робу из Молдовы результат на Олимпиаде в Токио

2021-07-28T18:32+0300

2021-07-28T18:32+0300

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олимпиада в токио-2020

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдавский штангист Марин Робу занял восьмое место на Олимпиаде в Токио в категории до 73 килограммов. Это пока лучшее выступление отечественного спортсмена на Играх в Японии.В рывке Робу забрался на третье место, а в толчке выступил хуже. По сумме он набрал 330 баллов и вышел на восьмую строчку. Это позволяет тяжелоатлету получить призовые от молдавского правительства в размере 200 тысяч леев. Золото взял китайский спортсмен Ши Чжиен, в сумме он поднял 364 килограмма, что стало новым мировым рекордом.Это был дебют Робу на Олимпийских играх. В комментарии корреспонденту Sputnik Молдова он рассказал о своих впечатлениях от выступления. По словам спортсмена, незадолго до соревнования он получил серьезную травму, которая помешала ему добиться лучшего результата. Он отметил, что в толчке ему было тяжелее всего из-за полученного повреждения. "Это случилось после одной из тренировок. Вроде все было нормально, но наутро я почувствовал себя плохо. Мне делали массаж два дня до состязания", – уточнил штангист. Спортсмен рассказал, что соперники были очень сильны и было мало шансов забраться выше. Тем не менее атлет очень рад, что сумел принять участие в Играх. Домой он отправится 30 июля. Согласно решению правительства, спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона. При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

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