https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html
Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
Консультант по коммуникациям Министерства здравоохранения Кристина Стратулат сообщила Sputnik Молдова, когда проблема будет устранена. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T09:15+0300
2021-07-28T09:15+0300
2021-07-28T09:30+0300
коронавирус
европейский союз
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на запуск платформы, с помощью которой граждане Молдовы имеют возможность загружать и проверять сертификаты о вакцинации против COVID в электронном формате, жители республики пока не могут свободно путешествовать в страны Европейского союза. Причина в том, что сертификаты из Республики Молдова не связаны с цифровыми сертификатами ЕС."Евросоюз дал 6 недель с 1 июля, чтобы правомочные страны присоединились к этому проекту и скорректировали свои собственные сертификаты вакцинации, чтобы впоследствии их можно было включить в единую базу ЕС", - сообщила Sputnik Молдова консультант по коммуникациям Минздрава Кристина Стратулат.Она также отметила, что наша страна скорректировала собственный сертификат, который содержит необходимые элементы в соответствии с требованиями ЕС.Ведомства по здравоохранению отмечают, что политика многих государств в отношении ковид-сертификатов различна. Некоторые страны проводят экспресс-тесты на въезде, независимо от того, есть ли у человека свидетельство о вакцинации; другие страны ЕС разрешают въезд тем, кто привит только теми вакцинами, которые одобрены EMA.Напоминаем, что электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 был официально запущен 21 июля. Свидетельство о вакцинации против коронавируса содержит два идентификатора QR-кода. Один из них будет предоставлен для международной идентификации, а другой предоставит возможность заверить сертификат в Государственном реестре вакцинации против COVID-19. Он переведен на три языка - румынский, русский и английский. Сертификат будет содержать IDNP, дату, месяц рождения и код, сгенерированный роботом.
https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html
https://ru.sputnik.md/20210701/eurosoyuz-zapuskaet-edinye-koronavirusnye-sertifikaty-35329120.html
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европейский союз, молдова
Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
09:15 28.07.2021 (обновлено: 09:30 28.07.2021)
Консультант по коммуникациям Министерства здравоохранения Кристина Стратулат сообщила Sputnik Молдова, когда проблема будет устранена.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на запуск платформы, с помощью которой граждане Молдовы имеют возможность загружать и проверять сертификаты о вакцинации против COVID в электронном формате, жители республики пока не могут свободно путешествовать в страны Европейского союза. Причина в том, что сертификаты из Республики Молдова не связаны с цифровыми сертификатами ЕС.
"Евросоюз дал 6 недель с 1 июля, чтобы правомочные страны присоединились к этому проекту и скорректировали свои собственные сертификаты вакцинации, чтобы впоследствии их можно было включить в единую базу ЕС", - сообщила Sputnik Молдова
консультант по коммуникациям Минздрава Кристина Стратулат.
Она также отметила, что наша страна скорректировала собственный сертификат, который содержит необходимые элементы в соответствии с требованиями ЕС.
"Специалисты из Республики Молдова направили рабочей группе ЕС документ, в котором упоминаются внесенные изменения, и мы уже ждем от них ответа", - добавила консультант Минздрава.
Ведомства по здравоохранению отмечают, что политика многих государств в отношении ковид-сертификатов различна. Некоторые страны проводят экспресс-тесты на въезде, независимо от того, есть ли у человека свидетельство о вакцинации; другие страны ЕС разрешают въезд тем, кто привит только теми вакцинами, которые одобрены EMA.
"В этом смысле мы рекомендуем перед любой поездкой узнать о правилах въезда в страну прибытия, информация может обновляться ежедневно. Источником информации может служить посольство Республики Молдова в соответствующей стране ", - сообщила Кристина Стратулат.
Напоминаем, что электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 был официально запущен 21 июля. Свидетельство о вакцинации против коронавируса содержит два идентификатора QR-кода. Один из них будет предоставлен для международной идентификации, а другой предоставит возможность заверить сертификат в Государственном реестре вакцинации против COVID-19. Он переведен на три языка - румынский, русский и английский. Сертификат будет содержать IDNP, дату, месяц рождения и код, сгенерированный роботом.