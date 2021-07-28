Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html
Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
Консультант по коммуникациям Министерства здравоохранения Кристина Стратулат сообщила Sputnik Молдова, когда проблема будет устранена. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T09:15+0300
2021-07-28T09:30+0300
коронавирус
европейский союз
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/15/42833584_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_82a4cc04faf2d62af002f3043652566b.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на запуск платформы, с помощью которой граждане Молдовы имеют возможность загружать и проверять сертификаты о вакцинации против COVID в электронном формате, жители республики пока не могут свободно путешествовать в страны Европейского союза. Причина в том, что сертификаты из Республики Молдова не связаны с цифровыми сертификатами ЕС."Евросоюз дал 6 недель с 1 июля, чтобы правомочные страны присоединились к этому проекту и скорректировали свои собственные сертификаты вакцинации, чтобы впоследствии их можно было включить в единую базу ЕС", - сообщила Sputnik Молдова консультант по коммуникациям Минздрава Кристина Стратулат.Она также отметила, что наша страна скорректировала собственный сертификат, который содержит необходимые элементы в соответствии с требованиями ЕС.Ведомства по здравоохранению отмечают, что политика многих государств в отношении ковид-сертификатов различна. Некоторые страны проводят экспресс-тесты на въезде, независимо от того, есть ли у человека свидетельство о вакцинации; другие страны ЕС разрешают въезд тем, кто привит только теми вакцинами, которые одобрены EMA.Напоминаем, что электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 был официально запущен 21 июля. Свидетельство о вакцинации против коронавируса содержит два идентификатора QR-кода. Один из них будет предоставлен для международной идентификации, а другой предоставит возможность заверить сертификат в Государственном реестре вакцинации против COVID-19. Он переведен на три языка - румынский, русский и английский. Сертификат будет содержать IDNP, дату, месяц рождения и код, сгенерированный роботом.
https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html
https://ru.sputnik.md/20210701/eurosoyuz-zapuskaet-edinye-koronavirusnye-sertifikaty-35329120.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/15/42833584_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_8dc9f0163a68029221365cdb69ed4acc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
европейский союз, молдова

Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина

09:15 28.07.2021 (обновлено: 09:30 28.07.2021)
486
© AFP 2021 / JOEL SAGETCertificat digital COVID - permis sanitar în Franța
Certificat digital COVID - permis sanitar în Franța - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© AFP 2021 / JOEL SAGET
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Консультант по коммуникациям Министерства здравоохранения Кристина Стратулат сообщила Sputnik Молдова, когда проблема будет устранена.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на запуск платформы, с помощью которой граждане Молдовы имеют возможность загружать и проверять сертификаты о вакцинации против COVID в электронном формате, жители республики пока не могут свободно путешествовать в страны Европейского союза. Причина в том, что сертификаты из Республики Молдова не связаны с цифровыми сертификатами ЕС.
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
Коронавирус
Сколько будет действителен сертификат о вакцинации в Молдове
21 июля, 16:10
39
"Евросоюз дал 6 недель с 1 июля, чтобы правомочные страны присоединились к этому проекту и скорректировали свои собственные сертификаты вакцинации, чтобы впоследствии их можно было включить в единую базу ЕС", - сообщила Sputnik Молдова консультант по коммуникациям Минздрава Кристина Стратулат.
Она также отметила, что наша страна скорректировала собственный сертификат, который содержит необходимые элементы в соответствии с требованиями ЕС.

"Специалисты из Республики Молдова направили рабочей группе ЕС документ, в котором упоминаются внесенные изменения, и мы уже ждем от них ответа", - добавила консультант Минздрава.

Vaccin anti-COVID și Pașaport - Sputnik Молдова, 1920, 01.07.2021
Коронавирус
Евросоюз запускает единые коронавирусные сертификаты
1 июля, 16:27
128
Ведомства по здравоохранению отмечают, что политика многих государств в отношении ковид-сертификатов различна. Некоторые страны проводят экспресс-тесты на въезде, независимо от того, есть ли у человека свидетельство о вакцинации; другие страны ЕС разрешают въезд тем, кто привит только теми вакцинами, которые одобрены EMA.
"В этом смысле мы рекомендуем перед любой поездкой узнать о правилах въезда в страну прибытия, информация может обновляться ежедневно. Источником информации может служить посольство Республики Молдова в соответствующей стране ", - сообщила Кристина Стратулат.
Напоминаем, что электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 был официально запущен 21 июля. Свидетельство о вакцинации против коронавируса содержит два идентификатора QR-кода. Один из них будет предоставлен для международной идентификации, а другой предоставит возможность заверить сертификат в Государственном реестре вакцинации против COVID-19. Он переведен на три языка - румынский, русский и английский. Сертификат будет содержать IDNP, дату, месяц рождения и код, сгенерированный роботом.
202000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:40Снова выросли цены на бензин: сколько он теперь стоит
12:28Как Молдова Украину получила и собиралась строить общую столицу
12:15Турецкий спикер: Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию
12:00Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
11:45Нас ждет подорожание: когда вырастет цена на природный газ
11:35Молдавский Кинг-Конг: борец из Комрата покоряет UFC
11:20Начались переговоры России и США по стратегической стабильности
11:10Молдавские лицеисты - медалисты международных олимпиад по физике и математике
11:05Посол РФ назвал условия исключения США из списка недружественных стран
10:49В озере Комрата утонул мужчина
10:35Кишиневскому автобусу - 75 лет
10:00В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос
09:45Где в Кишиневе 28 июля находятся мобильные пункты вакцинации
09:15Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
09:00Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
08:45Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
08:30Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван
08:00Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване
07:30В Молдове урожай сливы будет на 20-30% ниже прошлогоднего
07:00Самый точный прогноз погоды: жара в конце июля