https://ru.sputnik.md/20210728/moldavane-ne-mogut-vekhat-es-tsifrovymi-kovid-sertifikatami-prichina-43317216.html

Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина

Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина

Консультант по коммуникациям Министерства здравоохранения Кристина Стратулат сообщила Sputnik Молдова, когда проблема будет устранена. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T09:15+0300

2021-07-28T09:15+0300

2021-07-28T09:30+0300

коронавирус

европейский союз

молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Несмотря на запуск платформы, с помощью которой граждане Молдовы имеют возможность загружать и проверять сертификаты о вакцинации против COVID в электронном формате, жители республики пока не могут свободно путешествовать в страны Европейского союза. Причина в том, что сертификаты из Республики Молдова не связаны с цифровыми сертификатами ЕС."Евросоюз дал 6 недель с 1 июля, чтобы правомочные страны присоединились к этому проекту и скорректировали свои собственные сертификаты вакцинации, чтобы впоследствии их можно было включить в единую базу ЕС", - сообщила Sputnik Молдова консультант по коммуникациям Минздрава Кристина Стратулат.Она также отметила, что наша страна скорректировала собственный сертификат, который содержит необходимые элементы в соответствии с требованиями ЕС.Ведомства по здравоохранению отмечают, что политика многих государств в отношении ковид-сертификатов различна. Некоторые страны проводят экспресс-тесты на въезде, независимо от того, есть ли у человека свидетельство о вакцинации; другие страны ЕС разрешают въезд тем, кто привит только теми вакцинами, которые одобрены EMA.Напоминаем, что электронный сертификат о вакцинации против COVID-19 был официально запущен 21 июля. Свидетельство о вакцинации против коронавируса содержит два идентификатора QR-кода. Один из них будет предоставлен для международной идентификации, а другой предоставит возможность заверить сертификат в Государственном реестре вакцинации против COVID-19. Он переведен на три языка - румынский, русский и английский. Сертификат будет содержать IDNP, дату, месяц рождения и код, сгенерированный роботом.

https://ru.sputnik.md/20210721/skolko-budet-deystvitelen-sertifikat-o-vaktsinatsii-v-moldove-42802550.html

https://ru.sputnik.md/20210701/eurosoyuz-zapuskaet-edinye-koronavirusnye-sertifikaty-35329120.html

молдова

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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европейский союз, молдова