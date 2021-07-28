https://ru.sputnik.md/20210728/moldavskiy-king-kong-borets-komrata-pokoryaet-ufc-43322609.html

Молдавский Кинг-Конг: борец из Комрата покоряет UFC

Молдавский Кинг-Конг: борец из Комрата покоряет UFC

Он представитель спортивной династии, экс-борец национальной сборной и восходящая звезда молдавского ММА. Александр (Кинг-Конг) Романов рассказал Sputnik о... 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T11:35+0300

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спорт

молдова

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ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Комратский монстр Александр Романов по прозвищу Кинг-Конг провел 14 профессиональных боев без единого поражения. У него вся семья борцов, трое детей и один ковер на уме. На юге Молдовы боец тренирует маленьких вольников, в столице страны тренируется сам. Съемочная группа Sputnik застала Романова в одном из кишиневских залов. Боец UFC устроил нам открытую тренировку и дал откровенное интервью."Я был крупный малый"- Помните почему выбрали именно вольную борьбу?- У нас в маленьком городе на юге Молдовы, в Комрате, тогда из единоборств была вольная борьба. Плюс мой отец на тот момент был тренером. Это послужило основной мотивацией.- Первая схватка, наверное, не забывается?- Первую схватку на официальных соревнованиях я очень хорошо помню. Из-за того, что я был довольно крупный малый, я всегда боролся с ребятами, которые гораздо старше меня. Первую же схватку я проиграл 0:10. Не взял ни одного балла. Это было сокрушительное фиаско. Но это дало мне силы и подстегнуло вернуться в зал.- Большую часть жизни вы провели в вольной борьбе. Реализовали себя в этом виде?- В вольной борьбе я провел около двадцати лет. Были победы и поражения, взлеты и падения, но я хочу сказать, что все-таки полностью реализовать весь свой потенциал в этом виде спорта я не смог. Скорее всего, это именно из-за финансовой составляющей в этом виде спорта.- Спорт у вас дело семейное. С родней боролись когда-то?- Да. Мне даже приходилось с братом бороться в финалах чемпионата страны. Скажу, ощущение не из приятных, потому что выиграть должен один. Зачастую это был мой старший брат. Ну и не забывайте, что папа мой - тренер.Тренер, сборная и схватка на кураже- Вы попали в сборную Молдовы в юном возрасте. Причем с 13 лет вам удавалось держаться в национальной команде, только возраст менялся. Это было непросто?- Мои основные результаты пошли после 2007 года, когда я на юношеской Олимпиаде взял серебро. Потом были молодежные чемпионаты Европы и мира. Всегда немножко не хватало, я занимал пятые места. Потом - бронза на чемпионате мира среди студентов, чемпионство Игр стран Юго-Восточной Европы. В 26 я перешел в микс-файт и начал выступать по грэпплингу. В этой дисциплине я привез три бронзовые медали с чемпионатов Европы и мира.- Как строится работа в национальной сборной? Она отличается от борьбы в клубе, спортшколе?- Национальная сборная направлена на поток. Там нет индивидуального плана ни у одного из спортсменов. Все работают по единому плану. Конечно, такая работа отличается кардинально от работы в специализированных клубах или спортивных школах. Когда ты готовишься со своим персональным тренером, дается отдельная нагрузка, план. Работа дозируется.- Многие вольники жалуются, что именно на уровне страны мало внимания к борьбе (выезды за свой счет). Интересно ваше мнение.- Не могу с ними не согласиться. Это реально является основной проблемой на сегодняшний день. Много выездов на сборы, соревнования. Ребята вынуждены искать средства самостоятельно, вместо того чтобы всю энергию направить на подготовку. Это отвлекает и спортсменов, и тренеров от их основной работы. Мое мнение – это и на результате ребят всегда отражается.- Самая захватывающая схватка в вольной борьбе?- Самая куражная схватка у меня была в 2007 году на финале чемпионата стран Юго-Восточной Европы с представителем Болгарии. Помню, как после двух периодов я проигрывал, и буквально на последних секундах мне удалось совершить бросок и выиграть чисто. Это был позитивный толчок в моей карьере.- Какой тренер для вас был авторитетом?- Я на протяжении всей карьеры под эгидой разных тренеров выступал и занимался. Но основным наставником всегда был мой отец и до сих пор таковым является. Это Анатолий Федорович Романов.UFC – лига мечты- Чем был мотивирован переход в смешанные единоборства?- Сделал такой выбор после сильной травмы и большого застоя в профессиональной карьере. Это было в 2015 году. Через год начал активничать на тренерской должности, и мой друг Эдуард Кеся предложил поработать у него в клубе. Так оно все закрутилось, завертелось, мне понравилось заниматься микс-файтом.- Бороться под эгидой UFC - будто звезду с бойцовского неба достать?- В принципе, любой профессиональный боец, который занимается ММА, мечтает попасть в UFC. Это сильнейшая лига мира. Это возможность и проявить себя, и плюс ко всему заработать неплохо.- Вы как-то сказали, что в ММА переходят те, кто не смог заработать в вольной борьбе. Вы теперь довольны заработком?- Так и есть. В ММА переходят в основном из-за заработков. Потому что в борьбе особо денег не заработаешь. А вот в микс-файте свое финансовое положение можно очень хорошо поправить.- Самый крупный ваш "выигрыш" - если можно озвучить. И на что первые большие деньги потратили?- Самый мой крупный выигрыш… После второго поединка в UFC, когда я забрал бонус, это было около 50 тысяч долларов. Конечно, деньги направил на себя и семью. Считаю, на саморазвитие, сборы, спортпит не жалко.- ММА превратили в шоу благодаря таким, как Конор Макгрегор. На что вы готовы ради эпатажа?- ММА всегда было шоу. Народ же всегда хочет хлеба и зрелищ. Организаторы боев дают людям то, что они ждут. Макгрегор внес большую лепту в это. Благодаря таким бойцам Микс-файт стал более оплачиваемым. Больше вливаний – больше спортсмены могут заработать. Кстати, с одним из тренеров Макгрегора мы знакомы. Каждый раз, когда Серега Пикульский приезжает в Молдову, мы пересекаемся, общаемся.Кинг-Конг троих детей- Откуда прозвище Кинг-Конг?- Я получил это прозвище после своего седьмого боя, когда в партере дабл хаммер – есть такой удар, когда сидишь сверху на своем сопернике и двумя руками начинаешь его вбивать в настил. Вот после этого так меня стали называть.- Итак, молдавский Кинг-Конг готов к своему следующему бою UFC против американца Джареда Вандера?- Сейчас я веду подготовку к поединку, который пройдет 9 октября в США. Это будет в Лас-Вегасе. Пока подготовка на ранней стадии. Раскачиваемся, входим в форму. В планах два сбора – местный и выездной. Думаю, получится порадовать всех наших болельщиков еще одним зрелищным поединком.- У вас же трое детей. Не страшно рисковать жизнью в таком опасном виде спорта?- Когда выходишь в октагон, неважно, есть у тебя дети или нет. Ты все равно рискуешь своим здоровьем. Но, знаете, это как дополнительный стимул – поменьше пропускать и побеждать.- За американским боем будут следить ваши трое детей и супруга?- Дети вместе с женой смотрят все мои бои, но обычно уже в повторе. Им нравится. По крайней мере, они так говорят мне (смеется).- Дети в курсе, что их папа - Кинг-Конг?- Конечно! Они даже бегают иногда по комнате, подпрыгивают, имитируют этого монстра: двумя руками бьют по земле, в грудь. Это довольно весело наблюдать.- Напоследок пожелаю вам победы в Лас-Вегасе и задам философский вопрос: борьба по жизни имеет схожую тактику с борьбой спортивной?- Это 100%. Только сильный человек может найти в себе энергию и характер, чтобы подняться после какого-то поражения, ошибки или удара судьбы. Благодаря спорту появляется много знакомств, друзей, к которым можно обратиться. Вообще, спорт по жизни очень сильно закаляет и дисциплинирует. Так легче спланировать свой день, месяц, жизнь.

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