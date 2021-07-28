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В Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса
В Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса
Сколько вакцины использовано в Молдове
2021-07-28T23:46+0300
2021-07-28T23:46+0300
коронавирус
вакцинация
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Один миллион доз вакцины против COVID-19 был использован для иммунизации населения в Молдове, об этом сообщили в Минздраве. Как отметили в ведомстве, это – обнадеживающая цифра, обещающая будущее без COVID-19, без ограничений и с более здоровой окружающей средой. В министерстве также поблагодарили медицинских работников за их труд в борьбе с коронавирусом, а также за участие в процессе вакцинации. Как уточнили в Минздраве, первую дозу получило более 588 тысяч человек, а обе дозы – порядка 420 тысяч граждан. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210727/pfizer-zakupka-moldova-43290581.html
https://ru.sputnik.md/20210726/punkt-vakczinaczii-aeroport-kishinev-43171339.html
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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вакцинация, молдова

В Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса

23:46 28.07.2021
77
© REUTERS / YVES HERMANAstraZeneca
AstraZeneca - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© REUTERS / YVES HERMAN
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове продолжается процесс вакцинации. Со дня старта иммунизации было использовано более миллиона доз вакцин.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Один миллион доз вакцины против COVID-19 был использован для иммунизации населения в Молдове, об этом сообщили в Минздраве.
Как отметили в ведомстве, это – обнадеживающая цифра, обещающая будущее без COVID-19, без ограничений и с более здоровой окружающей средой.
"Благодарим за заботу о собственном здоровье и своих близких. Вы являетесь примером ответственности и вовлеченности в благополучие общества", – говорится в послании Минздрава всем гражданам, прошедшим иммунизацию.
В министерстве также поблагодарили медицинских работников за их труд в борьбе с коронавирусом, а также за участие в процессе вакцинации.
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Как уточнили в Минздраве, первую дозу получило более 588 тысяч человек, а обе дозы – порядка 420 тысяч граждан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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