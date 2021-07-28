https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-million-doz-vaktsiny-43342525.html

В Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса

В Молдове использовали миллион доз вакцины против коронавируса

Сколько вакцины использовано в Молдове

2021-07-28T23:46+0300

2021-07-28T23:46+0300

2021-07-28T23:46+0300

коронавирус

вакцинация

молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Один миллион доз вакцины против COVID-19 был использован для иммунизации населения в Молдове, об этом сообщили в Минздраве. Как отметили в ведомстве, это – обнадеживающая цифра, обещающая будущее без COVID-19, без ограничений и с более здоровой окружающей средой. В министерстве также поблагодарили медицинских работников за их труд в борьбе с коронавирусом, а также за участие в процессе вакцинации. Как уточнили в Минздраве, первую дозу получило более 588 тысяч человек, а обе дозы – порядка 420 тысяч граждан. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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молдова

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вакцинация, молдова