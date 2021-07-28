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Обманутые дольщики: в Молдове раскрыли преступную схему с недвижимостью
Обманутые дольщики: в Молдове раскрыли преступную схему с недвижимостью
Пятеро бывших сотрудников строительной компании предстанут перед судом за нанесение 40-миллионного ущерба дольщикам. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T19:22+0300
2021-07-28T19:22+0300
прокуратура
мошенничество
общество
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование уголовного дела и направила в суд обвинения в отношении пяти бывших сотрудников одной из крупнейших и наиболее авторитетных строительных компаний на молдавском рынке. Как отметили в прокуратуре, в результате мошеннических действий обвиняемых 56 дольщиков остались без недвижимости в Кишиневе, в которую ранее инвестировали деньги.Преступные действия, согласно материалам дела, были совершены в 2012-2013 годах.Как отметили в ведомстве, оформить залог мошенники смогли, потому что ввели в заблуждение дольщиков, которые своевременно не зарегистрировали инвестиционные контракты в кадастровом органе.То есть компания-застройщик получила финансирование из двух источников (от дольщиков и от банка). При этом она не выполнила обязательства по передаче права собственности на недвижимость дольщикам, хотя финансовых возможностей для этого было более чем достаточно.Поскольку экономический агент также не выполнил свои обязательства перед банком, финансовое учреждение начало судебную процедуру вступления во владение заложенной недвижимостью.Другой пункт обвинения касался присвоения и использования инвестиций в личных целях ответственными лицами компании-затройщика. Присвоенные средства пошли на строительство крупных объектов недвижимости для личного пользования и фиктивной, через посредников, передачи прав собственности на некоторые здания компании.Следствие также установило факты подделки бухгалтерских документов, которые использовались, чтобы скрыть незаконный характер действий обвиняемых.В результате всех противоправных действий строительная компания оказалась недееспособной, была инициирована процедура ее банкротства.Прокуратура инкриминирует пятерым обвиняемым совершение мошеннических действий, хищения, злоупотребление служебным положением, лжесвидетельство, подделку и сокрытие бухгалтерских документов и предоставление ложных доказательств в суде.До настоящего времени компания-застройщик не принимала мер по возмещению ущерба инвесторам. Чтобы выполнить исковые требования одной из сторон, прокуроры арестовали имущество ответчиков на сумму около семи миллионов леев.Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по жалобе потерпевших и сначала находилось в ведении территориальной прокуратуры, а с 2020 года было направлено в прокуратуру PCCOCS. Дело расследуется совместно сотрудниками Главного управления по уголовным делам Генинспектората полиции и Службы внутренней безопасности МВД. Прокуратура продолжает расследование уголовного дела по иску еще минимум 15 потерпевших, которые находятся не на территории Республики Молдова. Согласно молдавскому законодательству, наиболее тяжкое преступление – мошенничество – карается тюремным заключением на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
https://ru.sputnik.md/20210723/moshenniki-obmanuli-desyatki-selkhozpredpriyatiy-moldovy-43013047.html
https://ru.sputnik.md/20210728/obyski-v-raysovet-criuleni-zaderzhan-glavnyy-arkhitektor-i-direktor-firmy-43332363.html
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прокуратура, мошенничество, кишинев

Обманутые дольщики: в Молдове раскрыли преступную схему с недвижимостью

19:22 28.07.2021
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© Sputnik / Osmatesco Жилой дом
 Жилой дом - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Osmatesco
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Пятеро бывших сотрудников строительной компании предстанут перед судом за нанесение 40-миллионного ущерба дольщикам.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила расследование уголовного дела и направила в суд обвинения в отношении пяти бывших сотрудников одной из крупнейших и наиболее авторитетных строительных компаний на молдавском рынке.
Как отметили в прокуратуре, в результате мошеннических действий обвиняемых 56 дольщиков остались без недвижимости в Кишиневе, в которую ранее инвестировали деньги.

Преступные действия, согласно материалам дела, были совершены в 2012-2013 годах.

"Деньги дольщиков использовались сотрудниками компании-застройщика не для целей, указанных в контрактах. Договором предусматривалось строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных домов. Дольщики должны были стать полноправными собственниками недвижимости, в которую они инвестировали", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, оформить залог мошенники смогли, потому что ввели в заблуждение дольщиков, которые своевременно не зарегистрировали инвестиционные контракты в кадастровом органе.
То есть компания-застройщик получила финансирование из двух источников (от дольщиков и от банка). При этом она не выполнила обязательства по передаче права собственности на недвижимость дольщикам, хотя финансовых возможностей для этого было более чем достаточно.

Поскольку экономический агент также не выполнил свои обязательства перед банком, финансовое учреждение начало судебную процедуру вступления во владение заложенной недвижимостью.
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Другой пункт обвинения касался присвоения и использования инвестиций в личных целях ответственными лицами компании-затройщика. Присвоенные средства пошли на строительство крупных объектов недвижимости для личного пользования и фиктивной, через посредников, передачи прав собственности на некоторые здания компании.
Следствие также установило факты подделки бухгалтерских документов, которые использовались, чтобы скрыть незаконный характер действий обвиняемых.
В результате всех противоправных действий строительная компания оказалась недееспособной, была инициирована процедура ее банкротства.
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Прокуратура инкриминирует пятерым обвиняемым совершение мошеннических действий, хищения, злоупотребление служебным положением, лжесвидетельство, подделку и сокрытие бухгалтерских документов и предоставление ложных доказательств в суде.

До настоящего времени компания-застройщик не принимала мер по возмещению ущерба инвесторам. Чтобы выполнить исковые требования одной из сторон, прокуроры арестовали имущество ответчиков на сумму около семи миллионов леев.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по жалобе потерпевших и сначала находилось в ведении территориальной прокуратуры, а с 2020 года было направлено в прокуратуру PCCOCS. Дело расследуется совместно сотрудниками Главного управления по уголовным делам Генинспектората полиции и Службы внутренней безопасности МВД. Прокуратура продолжает расследование уголовного дела по иску еще минимум 15 потерпевших, которые находятся не на территории Республики Молдова.

Согласно молдавскому законодательству, наиболее тяжкое преступление – мошенничество – карается тюремным заключением на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
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