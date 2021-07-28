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Молдова простилась с Лидией Беженару-Ботгрос
Молдова простилась с Лидией Беженару-Ботгрос
В среду, 28 июля, состоялась церемония прощания с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос.
2021-07-28T15:11+0300
2021-07-28T15:11+0300
2021-07-28T15:11+0300
прощание
кишинев
видео
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В среду, 28 июля, состоялась церемония прощания с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос. Она проходила в Национальном дворце имени Николая Сулака в Кишиневе.Проводить в последний путь одну из самых талантливых и известных молдавских певиц пришли артисты, коллеги, поклонники и близкие люди.Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь отдала музыке, пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.С 1971-го в течение года работала в единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" (с 1973 по 1974 год) и "Лэутарий" – с 1978 года.В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.
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прощание, кишинев, видео
Молдова простилась с Лидией Беженару-Ботгрос
О смерти супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром.
В среду, 28 июля, состоялась церемония прощания с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос. Она проходила в Национальном дворце имени Николая Сулака в Кишиневе.
Проводить в последний путь одну из самых талантливых и известных молдавских певиц пришли артисты, коллеги, поклонники и близкие люди.
Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь отдала музыке, пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".
В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.
С 1971-го в течение года работала в единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" (с 1973 по 1974 год) и "Лэутарий" – с 1978 года.
В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.
Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.