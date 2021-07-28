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В Молдове урожай сливы будет на 20-30% ниже прошлогоднего
В Молдове урожай сливы будет на 20-30% ниже прошлогоднего
Производители уже сейчас оценивают, каков будет урожай сливы в Молдове и по какой цене она поступит на внутренний рынок. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T07:30+0300
2021-07-28T08:57+0300
экономика
фрукты
урожай
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Представители садоводческих предприятий практически всех регионов Молдовы отмечают, что в этом году урожай сливы будет существенно ниже: примерно на 20-30%. Об этом сообщает портал EastFruit. Слабый урожай ожидается в тех садах, где в прошлом году был сравнительно высокий, такой эффект специалисты называют биологической периодичностью. Кроме того, как считают производители, на многих плантациях сказалась засуха предыдущих двух лет. "По экспертным оценкам, в 2020 году с 22,7 тысячи гектаров сливовых садов в стране было получено лишь около 65 тысяч тонн продукции. В 2010-м в Молдове было собрано 109 тысяч тонн, в 2018-м – 133 тысячи тонн сливы", – отмечает информационный портал.По наблюдениям эксперта Федерации сельхозпроизводителей Молдовы FARM Андрея Збанкэ, в какой-то мере потенциальное снижение урожайности в сливовых садах будет компенсировано достаточно высоким качеством: благодаря осадкам, прошедшим в первой половине лета, плоды довольно крупные. К концу текущей недели агрохозяйства южной и центральной зоны страны приступят к уборке сливы ранних сортов. Первая молдавская слива по большей части поступит на внутренний рынок. По отзывам фермеров, комфортной для них оптовой ценой на старте сезона будет диапазон 12-20 леев за килограмм с тарой и НДС, что примерно в полтора раза выше стартового прошлогоднего уровня цен. Отчасти высокие ожидания относительно цен спроса связаны с плохими прогнозами урожая сливы в текущем году в ряде стран Евросоюза.
https://ru.sputnik.md/20210714/chereshnya-v-moldove-stanovitsya-dostupna-po-raznoy-tsene-35506788.html
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фрукты, урожай, молдова

В Молдове урожай сливы будет на 20-30% ниже прошлогоднего

07:30 28.07.2021 (обновлено: 08:57 28.07.2021)
164
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСливы
Сливы - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Производители уже сейчас оценивают, каков будет урожай сливы в Молдове и по какой цене она поступит на внутренний рынок.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Представители садоводческих предприятий практически всех регионов Молдовы отмечают, что в этом году урожай сливы будет существенно ниже: примерно на 20-30%. Об этом сообщает портал EastFruit.
Слабый урожай ожидается в тех садах, где в прошлом году был сравнительно высокий, такой эффект специалисты называют биологической периодичностью. Кроме того, как считают производители, на многих плантациях сказалась засуха предыдущих двух лет.
"По экспертным оценкам, в 2020 году с 22,7 тысячи гектаров сливовых садов в стране было получено лишь около 65 тысяч тонн продукции. В 2010-м в Молдове было собрано 109 тысяч тонн, в 2018-м – 133 тысячи тонн сливы", – отмечает информационный портал.
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По наблюдениям эксперта Федерации сельхозпроизводителей Молдовы FARM Андрея Збанкэ, в какой-то мере потенциальное снижение урожайности в сливовых садах будет компенсировано достаточно высоким качеством: благодаря осадкам, прошедшим в первой половине лета, плоды довольно крупные.
К концу текущей недели агрохозяйства южной и центральной зоны страны приступят к уборке сливы ранних сортов. Первая молдавская слива по большей части поступит на внутренний рынок.
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По отзывам фермеров, комфортной для них оптовой ценой на старте сезона будет диапазон 12-20 леев за килограмм с тарой и НДС, что примерно в полтора раза выше стартового прошлогоднего уровня цен.
Отчасти высокие ожидания относительно цен спроса связаны с плохими прогнозами урожая сливы в текущем году в ряде стран Евросоюза.
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