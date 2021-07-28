https://ru.sputnik.md/20210728/nachalis-peregovory-rossii-ssha-strategicheskoy-stabilnosti-43320969.html
Начались переговоры России и США по стратегической стабильности
Начались переговоры России и США по стратегической стабильности
В Женеве начали консультации российская и американская делегации. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T11:20+0300
2021-07-28T11:20+0300
2021-07-28T11:20+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях.Встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.
https://ru.sputnik.md/20201112/strategicheskaya-stabilnost-pozitsiya-biden-i-prizyv-moscow-32430207.html
https://ru.sputnik.md/20200520/lavrov-voorujenie-dogovor-usa-30306946.html
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женева, сша, россия
Начались переговоры России и США по стратегической стабильности
В Женеве начали консультации российская и американская делегации.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik.
Консультации России
и США
по стратегической стабильности начались в Женеве
, заявили собеседники РИА Новости
в американской и российской делегациях.
Встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.
Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков
, американскую - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.
Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.