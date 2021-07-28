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https://ru.sputnik.md/20210728/nachalis-peregovory-rossii-ssha-strategicheskoy-stabilnosti-43320969.html
Начались переговоры России и США по стратегической стабильности
Начались переговоры России и США по стратегической стабильности
В Женеве начали консультации российская и американская делегации. 28.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях.Встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.
https://ru.sputnik.md/20201112/strategicheskaya-stabilnost-pozitsiya-biden-i-prizyv-moscow-32430207.html
https://ru.sputnik.md/20200520/lavrov-voorujenie-dogovor-usa-30306946.html
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женева, сша, россия

Начались переговоры России и США по стратегической стабильности

11:20 28.07.2021
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© AFP 2021 / Fabrice CoffriniВилла Ла Гранж в Женеве
Вилла Ла Гранж в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
В Женеве начали консультации российская и американская делегации.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Консультации России и США по стратегической стабильности начались в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях.
Встреча проходит в развитие договоренностей президентов двух стран начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.
Международный авиационно-космического салон МАКС-2017. День четвертый - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2020
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Стратегическая стабильность: намерения Байдена и призыв Москвы
12 ноября 2020, 16:15
211
Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.
В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.
Лавров: CША последовательно разрушают все договоры о контроле вооружений - Sputnik Молдова, 1920, 20.05.2020
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Лавров обвинил США в разрушении ограничений в сфере стратегической стабильности
20 мая 2020, 12:09
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Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.
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