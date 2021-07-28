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Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
Обыски в Криулян проводит НАЦ
2021-07-28T12:00+0300
2021-07-28T12:00+0300
общество
обыски
криуляны
национальный антикоррупционный центр
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели несколько обысков в районном совете Криулян.Эту информацию подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.Она добавила, что речь идет о нанесении ущерба государственному бюджету через частные проектные компании, которые используются в ущерб муниципальным предприятиям.По данным пресс-секретаря НАЦ, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия по сбору доказательств.
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обыски, криуляны, национальный антикоррупционный центр, молдова

Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян

12:00 28.07.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariMascat CNA НАЦ
Mascat CNA НАЦ - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
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Юлия Липовая
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Офицеры антикоррупции нагрянули в Криулянский район для получения доказательств по делу в отношении ряда чиновников и администратора частного предприятия.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели несколько обысков в районном совете Криулян.
Эту информацию подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

"Обыски связаны с делами в отношении ряда чиновников, а также администратора частного предприятия", - заявила Старински.

Она добавила, что речь идет о нанесении ущерба государственному бюджету через частные проектные компании, которые используются в ущерб муниципальным предприятиям.
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По данным пресс-секретаря НАЦ, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия по сбору доказательств.
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