https://ru.sputnik.md/20210728/nats-obyski-v-rayonnom-sovete-criuleni-43324780.html
Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
Обыски в Криулян проводит НАЦ
2021-07-28T12:00+0300
2021-07-28T12:00+0300
2021-07-28T12:00+0300
общество
обыски
криуляны
национальный антикоррупционный центр
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели несколько обысков в районном совете Криулян.Эту информацию подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.Она добавила, что речь идет о нанесении ущерба государственному бюджету через частные проектные компании, которые используются в ущерб муниципальным предприятиям.По данным пресс-секретаря НАЦ, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия по сбору доказательств.
https://ru.sputnik.md/20210705/v-kishineve-prokhodyat-obyski-zaderjany-troe-35373185.html
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обыски, криуляны, национальный антикоррупционный центр, молдова
Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян
Офицеры антикоррупции нагрянули в Криулянский район для получения доказательств по делу в отношении ряда чиновников и администратора частного предприятия.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели несколько обысков в районном совете Криулян.
Эту информацию подтвердила Sputnik Молдова
пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
"Обыски связаны с делами в отношении ряда чиновников, а также администратора частного предприятия", - заявила Старински.
Она добавила, что речь идет о нанесении ущерба государственному бюджету через частные проектные компании, которые используются в ущерб муниципальным предприятиям.
По данным пресс-секретаря НАЦ, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия по сбору доказательств.