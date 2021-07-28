https://ru.sputnik.md/20210728/nats-obyski-v-rayonnom-sovete-criuleni-43324780.html

Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян

Сотрудники НАЦ провели обыски в районном совете Криулян

Обыски в Криулян проводит НАЦ

2021-07-28T12:00+0300

2021-07-28T12:00+0300

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общество

обыски

криуляны

национальный антикоррупционный центр

молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) провели несколько обысков в районном совете Криулян.Эту информацию подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.Она добавила, что речь идет о нанесении ущерба государственному бюджету через частные проектные компании, которые используются в ущерб муниципальным предприятиям.По данным пресс-секретаря НАЦ, в настоящее время продолжаются следственные мероприятия по сбору доказательств.

https://ru.sputnik.md/20210705/v-kishineve-prokhodyat-obyski-zaderjany-troe-35373185.html

криуляны

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2021

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обыски, криуляны, национальный антикоррупционный центр, молдова