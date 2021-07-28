https://ru.sputnik.md/20210728/obyski-v-raysovet-criuleni-zaderzhan-glavnyy-arkhitektor-i-direktor-firmy-43332363.html
Обыски в райсовете Криулян: задержаны главный архитектор и директор фирмы
Обыски в райсовете Криулян: задержаны главный архитектор и директор фирмы
В Криулянах задержаны главный архитектор и директор фирмы
2021-07-28T14:49+0300
2021-07-28T14:49+0300
2021-07-28T14:49+0300
общество
криуляны
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В результате обысков в районном совете Криулян были задержаны главный архитектор и администратор частного предприятия, сообщили в среду в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).Как отметили в ведомстве, главного архитектора Криулянского района подозревают во взяточничестве, а также в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением.В ведомстве добавили, что дела были открыты в конце 2020 года, после чего их объединили в единую процедуру: сотрудники НАЦ и прокуратуры собрали несколько доказательств и задокументировали действия фигурантов.В ходе расследований установлено, что сотрудники Бюро проектирования и услуг CriPSer, подчиненного районному совету Криулень, создали компанию с такими же обязанностями и через нее оказывали услуги физическим и юридическим лицам в ущерб госпредприятиям."По предварительному согласованию с главным архитектором людей направляли в частную компанию, где за взятки они получали документы и разрешения на строительство без препятствий. Финансовый контроль над двумя организациями показал, что частная компания за несколько лет получила прибыль в три раза больше, чем районное подразделение. Это нанесло местному бюджету ущерб на сотни тысяч леев", - уточнили в НАЦ.В среду сотрудники НАЦ провели восемь обысков в домах и офисах фигурантов дела. Обоих задержали и доставили в офис антикоррупционного центра для допроса.Если вина фигурантов дела будет доказана, им грозит тюремный срок, штраф и запрет занимать государственные должности.Следствие по этому делу продолжается. Расследование ведут антикоррупционные прокуроры.
https://ru.sputnik.md/20210601/v-nats-soobschili-o-novykh-zaderzhaniyakh-o-kom-idet-rech-34956794.html
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криуляны, молдова
Обыски в райсовете Криулян: задержаны главный архитектор и директор фирмы
Главный архитектор района и администратор частного предприятия создали компанию, идентичную подразделению районного совета, и в обход госучреждения за взятки предоставляли разрешения на строительство.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В результате обысков в районном совете Криулян были задержаны главный архитектор и администратор частного предприятия, сообщили в среду в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Как отметили в ведомстве, главного архитектора Криулянского района подозревают во взяточничестве, а также в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением.
"Архитектор вместе с администратором частного предприятия проходят по нескольким уголовным делам. Предполагается, что их незаконные действия обошлись местному бюджету в сотни тысяч леев", - говорится в сообщении НАЦ.
В ведомстве добавили, что дела были открыты в конце 2020 года, после чего их объединили в единую процедуру: сотрудники НАЦ и прокуратуры собрали несколько доказательств и задокументировали действия фигурантов.
В ходе расследований установлено, что сотрудники Бюро проектирования и услуг CriPSer, подчиненного районному совету Криулень, создали компанию с такими же обязанностями и через нее оказывали услуги физическим и юридическим лицам в ущерб госпредприятиям.
"По предварительному согласованию с главным архитектором людей направляли в частную компанию, где за взятки они получали документы и разрешения на строительство без препятствий. Финансовый контроль над двумя организациями показал, что частная компания за несколько лет получила прибыль в три раза больше, чем районное подразделение. Это нанесло местному бюджету ущерб на сотни тысяч леев", - уточнили в НАЦ.
В среду сотрудники НАЦ провели восемь обысков в домах и офисах фигурантов дела. Обоих задержали и доставили в офис антикоррупционного центра для допроса.
Если вина фигурантов дела будет доказана, им грозит тюремный срок, штраф и запрет занимать государственные должности.
Следствие по этому делу продолжается. Расследование ведут антикоррупционные прокуроры.