https://ru.sputnik.md/20210728/pogoda-moldova-konets-iyulya-43306268.html

Самый точный прогноз погоды: жара в конце июля

Самый точный прогноз погоды: жара в конце июля

Точный прогноз погоды в Молдове на конец июля начало августа

2021-07-28T07:00+0300

2021-07-28T07:00+0300

2021-07-28T08:59+0300

погода

молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабыйСредняя температура в дневные часы составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 июля: ночью от +19 до +21, днем от +31 до +33.По данным синоптиков, так же жарко будет и 29 июля – до +35 и без осадков. В пятницу, 30 июля, уже прогнозируют грозовые дожди. Такая же дождливая и жаркая погода продержится до 3 августа. В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа.Праздники и народные приметыВ этот день почитается память мучеников Кирика и Иулитты. В народе 28 июля называли Кирики-мокродырики, потому что часто шел дождь. Женщины в прежние времена праздновали день матушки Улиты, почитая ее своей заступницей. Также в этот день почитается память святого равноапостольного великого князя Владимира Киевского.В народе говорили: "На Владимира Красное Солнышко солнце красное светит". Поэтому будет дождь или солнце, угадать трудно.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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погода, молдова