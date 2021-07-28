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Погодные рекорды Молдовы 28 июля

Погодные рекорды Молдовы 28 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 28.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Самое холодное 28 июля на территории Молдовы было зарегистрировано в середине прошлого века.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1952 году в этот день воздух прогрелся всего до +10,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 28 июля зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +35,7 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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