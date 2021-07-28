https://ru.sputnik.md/20210728/posol-rf-nazval-usloviya-isklyucheniya-ssha-spiska-nedruzhestvennykh-stran-43319454.html

Посол РФ назвал условия исключения США из списка недружественных стран

Посол РФ назвал условия исключения США из списка недружественных стран

Российский дипломат отметил необходимость пересмотра Соединенными Штатами своей политики в отношении РФ. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T11:05+0300

2021-07-28T11:05+0300

2021-07-28T11:05+0300

россия

политика

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Если США хотят, чтобы их исключили из российского списка недружественных государств, они должны пересмотреть подходы к России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов."В то же время постоянно доносим до коллег, что открыты к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона. Как она откликнется на это, будем судить по конкретным делам в контексте реализации пониманий, достигнутых на женевском саммите", - добавил Антонов.Он также сказал, что ему неизвестно о том, чтобы США просили исключить их из этого списка."В итоговом коммюнике саммита НАТО от 14 июня содержался призыв к России отменить решение о внесении США и Чехии в список недружественных государств. Насколько мы понимаем, это и есть официальная американская реакция. О каких-то обращениях на сей счет по двусторонним каналам нам неизвестно", - сказал посол.По его словам, "в ответ на очередную санкционную агрессию 15 апреля мы были вынуждены предпринять контрмеры, встречно выслав американских дипломатов и запретив дипмиссиям США как "недружественному государству" нанимать граждан России и третьих стран". "К слову, наша формулировка семантически не столь радикальна, как у американцев. Россия еще в августе 2017 года на законодательном уровне была объявлена "противником Америки". Аналогичным враждебным восприятием нашей страны пронизаны основополагающие доктринальные документы США, подающие самостоятельный российский курс в качестве угрозы нацбезопасности", - заключил он.

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