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Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют
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В зону стихийного бедствия выехал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата турецкой Антальи. Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении, сообщила администрация провинции, передают РИА Новости.
"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.
"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.
Местные власти сообщают, что опасности для туристических объектов в результате пожара в провинции Анталья нет.
Отмечается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.
Отмечается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.
Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия.