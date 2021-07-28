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Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют
Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют
Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют
2021-07-28T16:43+0300
2021-07-28T16:43+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата турецкой Антальи. Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении, сообщила администрация провинции, передают РИА Новости."Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.Местные власти сообщают, что опасности для туристических объектов в результате пожара в провинции Анталья нет.Отмечается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия.
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пожар, турция

Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют

16:43 28.07.2021
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© REUTERS / DAVID SWANSONIncendiu în Antalya
Incendiu în Antalya - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© REUTERS / DAVID SWANSON
В зону стихийного бедствия выехал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата турецкой Антальи. Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении, сообщила администрация провинции, передают РИА Новости.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.
Местные власти сообщают, что опасности для туристических объектов в результате пожара в провинции Анталья нет.
Отмечается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.


Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия.
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