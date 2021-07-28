https://ru.sputnik.md/20210728/pozhar-antalia--vertolety-tushat-ogon--43338007.html

Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют

Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют

Крупный пожар в Анталье - вертолеты тушат огонь, жителей эвакуируют

2021-07-28T16:43+0300

2021-07-28T16:43+0300

2021-07-28T16:43+0300

общество

пожар

турция

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сильный лесной пожар вспыхнул в районе Манавгата турецкой Антальи. Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении, сообщила администрация провинции, передают РИА Новости."Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.Местные власти сообщают, что опасности для туристических объектов в результате пожара в провинции Анталья нет.Отмечается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия.

турция

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, турция