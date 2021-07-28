https://ru.sputnik.md/20210728/privivka-koronavirus-43350495.html

Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса

Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса

Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса

2021-07-28T23:33+0300

2021-07-28T23:33+0300

2021-07-28T23:33+0300

коронавирус

вакцинация

нью-йорк

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Такое предложение появилось в в Twitter-аккаунте мэрии города, сообщает РИА Новости.Ранее власти Нью-Йорка также проводили мероприятия по стимулированию жителей Нью-Йорка к вакцинации – весной они выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.

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вакцинация, нью-йорк