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Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
2021-07-28T23:33+0300
2021-07-28T23:33+0300
коронавирус
вакцинация
нью-йорк
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Такое предложение появилось в в Twitter-аккаунте мэрии города, сообщает РИА Новости.Ранее власти Нью-Йорка также проводили мероприятия по стимулированию жителей Нью-Йорка к вакцинации – весной они выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
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вакцинация, нью-йорк

Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса

23:33 28.07.2021
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© AP Photo / Oded BaliltyВ центре вакцинации против COVID-19 в Иерусалиме
В центре вакцинации против COVID-19 в Иерусалиме - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© AP Photo / Oded Balilty
Жители Нью-Йорка, решившие пройти вакцинацию от COVID-19, могут получить от властей города сто долларов.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Такое предложение появилось в в Twitter-аккаунте мэрии города, сообщает РИА Новости.

"Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре и получите 100 долларов. Все просто", – говорится в сообщении.

Ранее власти Нью-Йорка также проводили мероприятия по стимулированию жителей Нью-Йорка к вакцинации – весной они выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.
По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
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