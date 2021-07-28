https://ru.sputnik.md/20210728/privivka-koronavirus-43350495.html
Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
2021-07-28T23:33+0300
2021-07-28T23:33+0300
2021-07-28T23:33+0300
коронавирус
вакцинация
нью-йорк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/08/33186042_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_dd410b6b2c84915cf858b4d61aa6cea5.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Такое предложение появилось в в Twitter-аккаунте мэрии города, сообщает РИА Новости.Ранее власти Нью-Йорка также проводили мероприятия по стимулированию жителей Нью-Йорка к вакцинации – весной они выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.
нью-йорк
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/08/33186042_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8afd6316c36019b2ffe61b78bbad05f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация, нью-йорк
Платная вакцинация: жителям Нью-Йорка заплатят за прививку от коронавируса
Жители Нью-Йорка, решившие пройти вакцинацию от COVID-19, могут получить от властей города сто долларов.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik.
Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Такое предложение появилось в в Twitter-аккаунте мэрии города, сообщает РИА Новости
.
"Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре и получите 100 долларов. Все просто", – говорится в сообщении.
Ранее власти Нью-Йорка также проводили мероприятия по стимулированию жителей Нью-Йорка к вакцинации – весной они выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.
По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.