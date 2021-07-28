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В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос
В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос
Фото прощание с Лидией Беженару-Ботгрос в Национальном дворце в Кишиневе
2021-07-28T10:00+0300
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общество
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Прощание с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос проходит в Национальном дворце имени Николая Сулака в Кишиневе. Церемония завершится в 12.00, похороны состоятся в 13.00 на Центральном (Армянском) кладбище столицы.О смерти супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром.Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь отдала музыке, пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.С 1971-го в течение года работала в ​​единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" (с 1973 по 1974 год) и "Лэутарий" – с 1978 года.В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.
https://ru.sputnik.md/20190210/kem-na-samom-dele-byli-leutary-kogda-poyavilsya-pervyy-moldavskiy-orkestr-24572534.html
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В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

10:00 28.07.2021 (обновлено: 11:05 28.07.2021)
253
© Sputnik / Mihai CarausВ Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос
В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Музыканты, артисты и поклонники шлют последние аплодисменты солистке "Лэутаров" Лидии Беженару-Ботгрос.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Прощание с солисткой Национального оркестра народной музыки "Лэутарий" Лидией-Беженару-Ботгрос проходит в Национальном дворце имени Николая Сулака в Кишиневе.
Церемония завершится в 12.00, похороны состоятся в 13.00 на Центральном (Армянском) кладбище столицы.
О смерти супруги музыканта Николая Ботгроса стало известно в понедельник утром.
Молдавская ССР. Праздник Золотая осень в Кишиневе. Ансамбль народной музыки Лаутары (Лэутарий). - Sputnik Молдова, 1920, 10.02.2019
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Лидия Беженару родилась в многодетной семье 3 мая 1953 года. Всю жизнь отдала музыке, пела в Национальном оркестре народной музыки "Лэутарий".
В 1968–1971 годах изучала музыку в культпросветучилище имени Елены Сырбу в Сороках.
С 1971-го в течение года работала в ​​единецком Доме культуры. Была солисткой городского оркестра "Чокырлия", затем – оркестров народной музыки "Мугурел" (с 1973 по 1974 год) и "Лэутарий" – с 1978 года.
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос - Sputnik Молдова
1/3
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос - Sputnik Молдова
2/3
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос - Sputnik Молдова
3/3
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

1/3
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

2/3
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

3/3
© Sputnik / Mihai Caraus

В Кишиневе прощаются с Лидией Беженару-Ботгрос

В 1993 году награждена медалью "За гражданские заслуги". Лидия Беженару писала музыку и тексты для большинства песен из своего репертуара.
Первый и единственный альбом певицы под названием "Я соскучилась по матери" появился после 20 лет сценической деятельности. В 1971 году она вышла замуж за будущего дирижера оркестра "Лэутарий" Николая Ботгроса. У них есть сын, певец народной музыки Корнел Ботгрос.
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