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"Шериф" остается в Лиге чемпионов
"Шериф" остается в Лиге чемпионов
Тираспольский клуб обыграл армянский "Алашкерт" и прошел в третий квалификационный раунд главного футбольного розыгрыша. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T22:49+0300
2021-07-28T22:56+0300
спорт
футбол
лига чемпионов
фк "шериф"
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ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" обыграл армянский "Алашкерт" с общим счетом двух матчей 4:1 и прошел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.Футбольная среда в Тирасполе подарила болельщикам, которые на треть заполнили трибуны стадиона, полный спектр эмоций. Счет открыли гости на 11-ой минуте матча, гол оформил Александар Глишич. Однако, желто-черные на своем поле совершили невероятный камбэк. Густаво Дуланто вскорости восстановил на табло равновесие, а Энрике Луваннор вывел "Шериф" вперед. За очередным фурором бразильского нападающего в вип-секторе стадиона следила его семейная группа поддержки.Во втором тайме хозяева поля продолжили доминировать. Опасная игра ереванских футболистов в концовке привела к пенальти. Себастьен Тилль на 87-й минуте матча точно пробил с одиннадцатиметровой отметки и довел счет до разгромного – 3:1. В итоге – победа над "Алашкертом" с общим счетом 4:1 и место в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов."Очень здорово начали армяне на самом деле. Хороший гол забили. Но наша команда явно сильнее. "Шериф" был фаворитом и до матча, и на поле показал это. А Луваннор еще раз доказал, что он лидер команды, на котором держится игра и вся публика за ним следит. Они и должны были дальше забивать еще несколько мячей. Счет заслуженный", – поделился мнением об игре спортивный журналист Владимир Хорошилов.Следующий соперник тираспольчан в еврокубках – победитель пары "Црвена Звезда" - "Кайрат.
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футбол, лига чемпионов, фк "шериф"

"Шериф" остается в Лиге чемпионов

22:49 28.07.2021 (обновлено: 22:56 28.07.2021)
48
© Sputnik / Юлия СорокопудШериф - Алашкерт
Шериф - Алашкерт - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Тираспольский клуб обыграл армянский "Алашкерт" и прошел в третий квалификационный раунд главного футбольного розыгрыша.
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" обыграл армянский "Алашкерт" с общим счетом двух матчей 4:1 и прошел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
© Sputnik / Юлия СорокопудОтветная игра в Тирасполе
Ответная игра в Тирасполе - Sputnik Молдова
1/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
© Sputnik / Юлия СорокопудОтветная игра в Тирасполе
Ответная игра в Тирасполе - Sputnik Молдова
2/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
© Sputnik / Юлия СорокопудОтветная игра в Тирасполе
Ответная игра в Тирасполе - Sputnik Молдова
3/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
© Sputnik / Юлия СорокопудОтветная игра в Тирасполе
Ответная игра в Тирасполе - Sputnik Молдова
4/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
© Sputnik / Юлия СорокопудОтветная игра в Тирасполе
Ответная игра в Тирасполе - Sputnik Молдова
5/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
1/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
2/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
3/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
4/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
5/5
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Ответная игра в Тирасполе
Футбольная среда в Тирасполе подарила болельщикам, которые на треть заполнили трибуны стадиона, полный спектр эмоций. Счет открыли гости на 11-ой минуте матча, гол оформил Александар Глишич. Однако, желто-черные на своем поле совершили невероятный камбэк. Густаво Дуланто вскорости восстановил на табло равновесие, а Энрике Луваннор вывел "Шериф" вперед. За очередным фурором бразильского нападающего в вип-секторе стадиона следила его семейная группа поддержки.

"Это мой папа забил. Знаю, конечно, что он герой. Но я очень переживаю за него всегда", – сказала маленькая Жасмин Луваннор в перерыве между таймами.

© Sputnik / Юлия СорокопудГруппа поддержки Луваннора
группа поддержки Луваннора - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Группа поддержки Луваннора
© Sputnik / Юлия Сорокопуд
Во втором тайме хозяева поля продолжили доминировать. Опасная игра ереванских футболистов в концовке привела к пенальти. Себастьен Тилль на 87-й минуте матча точно пробил с одиннадцатиметровой отметки и довел счет до разгромного – 3:1. В итоге – победа над "Алашкертом" с общим счетом 4:1 и место в следующем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Очень здорово начали армяне на самом деле. Хороший гол забили. Но наша команда явно сильнее. "Шериф" был фаворитом и до матча, и на поле показал это. А Луваннор еще раз доказал, что он лидер команды, на котором держится игра и вся публика за ним следит. Они и должны были дальше забивать еще несколько мячей. Счет заслуженный", – поделился мнением об игре спортивный журналист Владимир Хорошилов.
Следующий соперник тираспольчан в еврокубках – победитель пары "Црвена Звезда" - "Кайрат.
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