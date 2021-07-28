https://ru.sputnik.md/20210728/skolko-novykh-sluchaev-covid-19-moldova-43339625.html
Минздрав: за сутки резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом
Минздрав: за сутки резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом
Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
2021-07-28T18:07+0300
2021-07-28T18:07+0300
2021-07-28T18:09+0300
коронавирус
статистика
минздрав
молдова
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 166 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено 16 эпизодов "импорта" инфекции: четыре – из Турции, по три из Франции и Италии, по два из Великобритании и Ирландии, а также по одному из Германии и России. Общее число случаев заражения в стране достигло 259 018.За минувшие сутки проведен 5601 тест.За последние 24 часа зафиксирован один случай инфицирования среди медработников –медсестры. По данным Минздрава, за сутки выздоровели 96 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 251 741.Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6250.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html
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статистика, минздрав, молдова
Минздрав: за сутки резко выросло количество госпитализированных с коронавирусом
18:07 28.07.2021 (обновлено: 18:09 28.07.2021)
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 166 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено 16 эпизодов "импорта" инфекции: четыре – из Турции, по три из Франции и Италии, по два из Великобритании и Ирландии, а также по одному из Германии и России.
Общее число случаев заражения в стране достигло 259 018.
За минувшие сутки проведен 5601 тест.
За последние 24 часа зафиксирован один случай инфицирования среди медработников –медсестры.
Всего в больницах находятся 319 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 55 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких)
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 96 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 251 741.
Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6250.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.