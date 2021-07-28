https://ru.sputnik.md/20210728/taliby-ministry-oborony-shos-dushanbe-43350023.html

Талибы на границе: какое лекарство выпишут министры обороны ШОС в Душанбе?

Талибы на границе: какое лекарство выпишут министры обороны ШОС в Душанбе?

Талибы на границе: какое лекарство выпишут министры обороны ШОС в Душанбе?

2021-07-28T23:16+0300

2021-07-28T23:16+0300

2021-07-28T23:34+0300

политика

талибы

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Отряды "Талибана"* пока не могут штурмом взять Кабул, и физически уничтожить законное правительство Афганистана. Однако контроль над границами позволяет талибам организовать в стране экономическую и энергетическую блокаду, которая окажется для Исламской республики не менее разрушительной, чем кровопролитные боевые действия. В среду в Душанбе министры обороны стран ШОС ищут консолидированный военно-политический ответ на афганский кризис. Но разновекторные интересы сопредельных стран не обещают быстрых и простых решений.Талибы обещают остановить наступление, если президент ИРА Ашраф Гани уйдет в отставку. Это еще одно заведомо неприемлемое условие боевиков, которые ранее требовали освободить 7000 заключенных соратников. Наблюдая крах межафганских мирных переговоров (главное условие для вывода войск США и НАТО), сегодня мало кто верит обещаниям "Талибана"*. Заявления политического офиса талибов явно противоречат действиям "на земле" – политическое руководство не контролирует военную комиссию движения (аналог генерального штаба).За минувшие два месяца боевики захватили территории больше, чем за предыдущие 20 лет, и готовятся взять крупные города – Кандагар, Герат, Кундуз. Бои идут в 15 километрах от Кабула. А главное, "Талибан"* контролирует практически весь периметр границ Афганистана – это очень плохая новость для действующего правительства.В столице начались перебои с электричеством из-за подрыва боевиками опор ЛЭП. Возможны проблемы с поставками продовольствия, ведь на приграничных таможенных пунктах теперь дают "добро" талибы. Афганская военно-гуманитарная катастрофа, как дамоклов меч, нависает над странами Центральной Азии.Туркменистан и Узбекистан ограничили въезд для беженцев. Таджикистан и Кыргызстан пока принимают желающих найти убежище афганских граждан. По данным ООН, число афганских беженцев в Таджикистане практически удвоилось, и к началу июля достигло 3000 человек. Возможно, мы наблюдаем начало большого исхода. В условиях хаоса гражданской войны в Афганистане вероятны стотысячные потоки беженцев (по аналогии с периодом 1996 – 2001 годов) и экспансия международного терроризма (включая ИГ* и "Аль-Каиду"*) в Центральную Азию.ШОС обеспокоена обострением обстановки на севере Афганистана. Что касается итогов совещания министров обороны ШОС в Душанбе 28 июля с участием военных делегаций Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии (страна-наблюдатель), предсказуемы обтекаемые формулировки по Афганистану – слишком разнятся интересы стран.Операционная уязвимостьРоссия предупредила талибов о готовности защищать членов ОДКБ в случае расширения "джихада" за пределы Афганистана, и получила заверения в незыблемости границ центрально-азиатских стран.Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил в среду в Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тезисы его выступления таковы:На фоне афганской турбулентности наибольшую тревогу вызывает безопасность Республики Таджикистан. Необходимо учитывать, что таджикско-афганская граница протяженностью 1344 километра не вполне обеспечена техническими средствами охраны, периодически требует редемаркации (в связи с изменением русла реки Пяндж), по географическим условиям уязвима для проникновения террористов с юга. Нельзя сказать, что этот участок – широко распахнутые ворота для экспансии террористов в Центральную Азию, и все же.Душанбе многое делает для укрепления южной границы. Здесь играет важную роль членство Таджикистана в ОДКБ, военная и военно-техническая помощь соседей.Российские пограничники не будут привлекаться к охране таджикско-афганской границы, на территории РТ работает лишь группа пограничных советников ФСБ России. Ранее Москва выделила средства для строительства нового контрольно-пропускного пункта и пограничной заставы на таджикско-афганской границе, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов".При этом Душанбе готовится к худшим сценариям развития афганских событий, и отрабатывает всеобщую мобилизацию в формате учений "Граница-2021" (22 июля – 230 тысяч военнослужащих запаса). Приводит в движение 1023 единицы бронетехники, 3167 единиц специальной техники, 447 артиллерийских установки, 45 самолетов и вертолетов ВВС, 234 комплекса ПВО. Лучше переоценить противника, чем недооценить.Войска России, Узбекистана и Таджикистана 5 – 10 августа отработают в Хатлонской области совместную операцию по разгрому вероятного противника. Учения на таджикском приграничном полигоне Харб-Майдон с привлечением 1500 специалистов и 300 единиц боевой техники начнутся с боевого слаживания объединенной группировки войск (сил) России, Узбекистана и Таджикистана.На втором этапе будут решены задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства. Затем войска отработают уничтожение террористических группировок при пересечении государственной границы. На всех этапах предусмотрены тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы спецназа Центрального военного округа. Почти синхронно аналогичные учения состоятся и на территории Узбекистана.Некоторые эксперты предлагают считать наиболее вероятным направлением для внешней экспансии афганских джихадистов Туркменистан с население около 6 млн человек, с богатыми газовыми месторождениями и выходом к Каспийскому морю.Зарубежная помощь КабулуНельзя сказать, что Афганистан брошен соседями и партнерами на произвол судьбы, однако разнонаправленное влияние не позволяет правительству ИРА достичь весомых результатов в борьбе с талибами и другими террористическими группировками.Национальный воздушный корпус Афганистана активно и успешно применяет в боях с талибами боевые вертолеты Ми-35 российского производства. Оружию РФ непросто было попасть в афганскую армию, этому всячески препятствовали США и другие страны НАТО, продвигающие свою продукцию военного назначения.Генсек альянса Йенс Столтенберг 27 июля обещал президенту ИРА Ашрафу Гани продолжить поддержку – путем финансирования, гражданского присутствия и обучения афганских сил безопасности – за пределами страны. Это хорошо, но слишком мало – после поспешного бегства из Афганистана войск США и НАТО. Вера афганцев в силу Запада окончательно подорвана.Белый дом для поддержки афганских сил безопасности в 2022 году запросил у Конгресса 3,3 млрд долларов, из которых 2 млрд. должны пойти на техническое обслуживание и снабжение афганских войск, и 700 млн – на зарплаты военнослужащим. Между тем, США пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, ведут переговоры с сопредельными государствами о создании там баз и логистических центров Пентагона.Турция теперь видит в талибах потенциального противника (ведь они сорвали стамбульскую мирную конференцию, и жестко отреагировали на попытку Анкары сохранить военное присутствие в аэропорту Кабул). Вместе с тем, в турецком МИД вчера заявили, что не собираются принимать беженцев из Афганистана: "Турция не будет пограничником ЕС или лагерем для размещения беженцев".Китай стремится сохранить "равноудаленность". Не раз призывал талибов разорвать связи с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группировками. Пекин серьезно обеспокоен ситуацией в Бадахшане, где находится большое количество иностранных боевиков. Накануне делегация "Талибана"* во главе с муллой Абдул Гани Барадаром провела переговоры в Китае с главой МИД КНР Ван И. Пекин обещал не вмешиваться во внутренние дела страны и содействовать мирному урегулированию."Игры" с талибами могут плохо закончиться для Исламабада, подозреваемого многими зарубежными партнерами в поддержке "Талибана"* и деструктивном влиянии на обстановку в Афганистане. Издание The News International утверждает, что афганские талибы использовали территорию Пакистана для трансграничных нападений, сбора средств, вербовки молодых людей в качестве пехотинцев, и для лечения раненых боевиков.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

https://ru.sputnik.md/20210726/taliby-ssha-tysyach-bezhentsev-43260549.html

https://ru.sputnik.md/20210722/boevye-deystviya-perepolzayut-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-trevozhnye-fakty-42962300.html

https://ru.sputnik.md/20210720/taliby--ne-patrioty-emirata-a-naemniki-pakistana-42599303.html

афганистан

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талибы, афганистан, шос, в мире