https://ru.sputnik.md/20210728/tromboz-pri-covid-19---kto-v-zone-riska-43321312.html

Тромбоз при COVID-19 - кто в зоне риска

Тромбоз при COVID-19 - кто в зоне риска

Врач-инфекционист рассказал, кто подвержен риску тромбоза при COVID-19

2021-07-28T14:23+0300

2021-07-28T14:23+0300

2021-07-28T14:23+0300

коронавирус

симптом

генетика

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Одно из распространенных осложнений коронавируса, тромбоз, несет дополнительные риски для жизни пациентов, которые предрасположены к нему генетически. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков.Он пояснил, что одна из клеток, благоприятных для размножения вируса SARS-COV-2, - эндотелий - пласт клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Когда клетки эндотелия поражает вирус, внутренняя оболочка сосудов теряет свою эластичность, затрудняя ток крови."Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы. При этом человек может даже не подозревать, что у него развивается тромб", - сказал врач.При этом генетическая предрасположенность к тромбозу совсем не обусловлена наличием аналогичного заболевания у ближайших родственников и практически не проявляется в обычной жизни.

https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html

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симптом, генетика