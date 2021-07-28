https://ru.sputnik.md/20210728/turetskiy-spiker-turtsiya-i-azerbaydzhan-mogut-sozdat-sovmestnuyu-tyurkskuyu-armiyu-43327753.html

Турецкий спикер: Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию

Турецкий спикер: Турция и Азербайджан могут создать совместную тюркскую армию

По его словам, в рамках договоренностей в том числе проводятся и военные учения двух стран. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T12:15+0300

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политика

турция

азербайджан

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Глава турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Азербайджан.Как отмечает агентство, по его словам, в рамках договоренностей в том числе проводятся и военные учения двух стран."Наша идея – одна нация, два государства. И так будет всегда. В связи с этим состоялось много переговоров и договоренностей", - добавил он.Во вторник в Баку прошла первая трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана - Сахибы Гафаровой, Мустафы Шентопа и Асада Кайсера. По ее итогам главы парламентов подписали Бакинскую декларацию.

https://ru.sputnik.md/20210714/Taliby-ne-pustili-v-Afganistan-Turtsiyu-chto-dalshe-35523384.html

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