https://ru.sputnik.md/20210728/uchebnyy-god-2021-2022-kanikuly-ekzameny-bac-moldova-43333860.html

В Минпросвете утвердили структуру учебного года 2021-2022: когда каникулы

В Минпросвете утвердили структуру учебного года 2021-2022: когда каникулы

Учебный год 2021 - 2022 в Молдове когда каникулы и экзамены на степень бакалавра

2021-07-28T15:32+0300

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2021-07-28T15:32+0300

школа

общество

образование

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Согласно программе учебного года, утвержденной Министерством образования, культуры и исследований, первый семестр 2021-2022 учебного года начнется 1 сентября. Второй семестр — 10 января.Учебный год 2021-2022 Для IX и XII классов учебный год завершится 25 мая 2022 года.Каникулы школьников в учебном году 2021-2022На протяжении всего учебного года у школьников будет несколько каникул: Ученики выпускных классов будут сдавать летом экзамены. Расписание сессий на учебный год 2021-2022Сессии по окончании полугодий состоятся в следующие периоды: Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022для выпускников гимназий экзамены состоятся 2-13 июня 2022 года; экзамены на степень бакалавра пройдут 3-20 июня 2022 года; для учеников IV класса экзамены запланированы на 4-19 мая 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20210627/Rezultaty-BAK-2021-skolko-vypusknikov-sdali-ekzameny-35276855.html

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2021

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школа, образование