https://ru.sputnik.md/20210728/uchebnyy-god-2021-2022-kanikuly-ekzameny-bac-moldova-43333860.html
В Минпросвете утвердили структуру учебного года 2021-2022: когда каникулы
В Минпросвете утвердили структуру учебного года 2021-2022: когда каникулы
Учебный год 2021 - 2022 в Молдове когда каникулы и экзамены на степень бакалавра
2021-07-28T15:32+0300
2021-07-28T15:32+0300
2021-07-28T15:32+0300
школа
общество
образование
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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Согласно программе учебного года, утвержденной Министерством образования, культуры и исследований, первый семестр 2021-2022 учебного года начнется 1 сентября. Второй семестр — 10 января.Учебный год 2021-2022 Для IX и XII классов учебный год завершится 25 мая 2022 года.Каникулы школьников в учебном году 2021-2022На протяжении всего учебного года у школьников будет несколько каникул: Ученики выпускных классов будут сдавать летом экзамены. Расписание сессий на учебный год 2021-2022Сессии по окончании полугодий состоятся в следующие периоды: Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022для выпускников гимназий экзамены состоятся 2-13 июня 2022 года; экзамены на степень бакалавра пройдут 3-20 июня 2022 года; для учеников IV класса экзамены запланированы на 4-19 мая 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20210627/Rezultaty-BAK-2021-skolko-vypusknikov-sdali-ekzameny-35276855.html
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Анна Юрий
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Анна Юрий
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школа, образование
В Минпросвете утвердили структуру учебного года 2021-2022: когда каникулы
В Молдове утвердили длительность семестров учебного года, а также календарь каникул.
КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Согласно программе учебного года, утвержденной Министерством образования, культуры и исследований, первый семестр 2021-2022 учебного года начнется 1 сентября.
Второй семестр — 10 января.
Учебный год 2021-2022
первый семестр: 1 сентября – 24 декабря 2021 года;
второй семестр: 10 января – 31 мая 2022 года.
Для IX и XII классов учебный год завершится 25 мая 2022 года.
Каникулы школьников в учебном году 2021-2022
На протяжении всего учебного года у школьников будет несколько каникул:
осенние каникулы: 27 октября 2021-го – 31 октября 2021-го (пять дней);
каникулы между семестрами (зимние): 25 декабря 2021-го – 9 января 2022-го (16 дней);
весенние каникулы: 5 марта 2022-го – 8 марта 2022-го (четыре дня);
пасхальные каникулы: 23 апреля 2022-го – 2 мая 2022-го (десять дней).
Для учащихся с I по VIII класс, а также VIII, X и XI классов летние каникулы будут с 1 июня 2022-го по 31 августа 2022-го (92 дня).
Ученики выпускных классов будут сдавать летом экзамены.
Расписание сессий на учебный год 2021-2022
Сессии по окончании полугодий состоятся в следующие периоды:
зимняя сессия: 10–17 декабря 2021 года;
летняя сессия 16–24 мая 2022 года.
Расписание экзаменов на степень бакалавра 2022
для выпускников гимназий экзамены состоятся 2-13 июня 2022 года;
экзамены на степень бакалавра пройдут 3-20 июня 2022 года;
для учеников IV класса экзамены запланированы на 4-19 мая 2022 года.