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На Украине самолет упал на жилой дом, четыре человека погибли
На Украине самолет упал на жилой дом, четыре человека погибли
В Ивано-Франковской области Украины легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом
2021-07-28T15:46+0300
2021-07-28T15:51+0300
общество
самолет
падение
украина
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Ивано-Франковской области Украины легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом. В результате происшествия погибли четыре человека, передает РИА Новости."Около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.Позже руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович сообщила, что причина падения самолета устанавливается."На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не поступало", - сказала Перцович.
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самолет, падение, украина

На Украине самолет упал на жилой дом, четыре человека погибли

15:46 28.07.2021 (обновлено: 15:51 28.07.2021)
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© Photo : The State Emergency Service of UkraineСамолет упал на жилой дом на западе Украины
Самолет упал на жилой дом на западе Украины - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Photo : The State Emergency Service of Ukraine
Причина падения самолета устанавливается.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Ивано-Франковской области Украины легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом. В результате происшествия погибли четыре человека, передает РИА Новости.

"Около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Позже руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович сообщила, что причина падения самолета устанавливается.
© Photo : The State Emergency Service of UkraineСамолет упал на жилой дом на западе Украины
Самолет упал на жилой дом на западе Украины - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Самолет упал на жилой дом на западе Украины
© Photo : The State Emergency Service of Ukraine


"На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не поступало", - сказала Перцович.
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