https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-samolet-padenie-dom-chetire-cheloveka-pogibli-43336019.html

На Украине самолет упал на жилой дом, четыре человека погибли

На Украине самолет упал на жилой дом, четыре человека погибли

В Ивано-Франковской области Украины легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом

2021-07-28T15:46+0300

2021-07-28T15:46+0300

2021-07-28T15:51+0300

общество

самолет

падение

украина

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. В Ивано-Франковской области Украины легкомоторный спортивный самолет упал на частный дом. В результате происшествия погибли четыре человека, передает РИА Новости."Около 13.40 вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим горением, в результате чего четыре человека погибли", - говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.Позже руководитель управления Госслужбы по ЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович сообщила, что причина падения самолета устанавливается."На месте работают спасатели, чтобы ликвидировать пожар… Сейчас там работают сотрудники полиции и идентифицируют тела погибших… Пока информации о том, что там были дети, не поступало", - сказала Перцович.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

самолет, падение, украина