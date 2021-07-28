https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-soglasheniya-sng-43340765.html

Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ

Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ

Прекращение своего участия в очередном документе СНГ Украина мотивировала "утратой его практического значения". 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T18:53+0300

2021-07-28T18:53+0300

2021-07-28T18:53+0300

политика

снг

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c0a9f57848aa61db03c53068d8c929a5.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Украины приняли решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ в связи с "утратой практического значения". Решение было принято на очередном заседании правительства страны, сообщает РИА Новости.В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с "утратой практического значения".

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг, украина, в мире