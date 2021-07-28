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Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ
Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ
Прекращение своего участия в очередном документе СНГ Украина мотивировала "утратой его практического значения". 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T18:53+0300
2021-07-28T18:53+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Украины приняли решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ в связи с "утратой практического значения". Решение было принято на очередном заседании правительства страны, сообщает РИА Новости.В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с "утратой практического значения".
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снг, украина, в мире

Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ

18:53 28.07.2021
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© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Флаги государств СНГ. Архивное фото
Флаги государств СНГ. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Прекращение своего участия в очередном документе СНГ Украина мотивировала "утратой его практического значения".
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Украины приняли решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ в связи с "утратой практического значения". Решение было принято на очередном заседании правительства страны, сообщает РИА Новости.

"Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве", – говорится в постановлении кабмина.

В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с "утратой практического значения".
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