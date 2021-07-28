https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-soglasheniya-sng-43340765.html
Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ
Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ
Прекращение своего участия в очередном документе СНГ Украина мотивировала "утратой его практического значения". 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T18:53+0300
2021-07-28T18:53+0300
2021-07-28T18:53+0300
политика
снг
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_c0a9f57848aa61db03c53068d8c929a5.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Власти Украины приняли решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ в связи с "утратой практического значения". Решение было принято на очередном заседании правительства страны, сообщает РИА Новости.В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с "утратой практического значения".
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32832817_279:0:1000:541_1920x0_80_0_0_e49bb0f6e63d1b61e71b8a6dd284d25c.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
снг, украина, в мире
Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ
Прекращение своего участия в очередном документе СНГ Украина мотивировала "утратой его практического значения".
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik.
Власти Украины приняли решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу стран СНГ в связи с "утратой практического значения". Решение было принято на очередном заседании правительства страны, сообщает РИА Новости
.
"Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершенного 13 ноября 1992 года в Москве", – говорится в постановлении кабмина.
В пояснительной записке говорится, что Украина прекращает свое участие в этом документе СНГ в связи с "утратой практического значения".