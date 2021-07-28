Коронавирус
Украина ужесточает правила въезда из-за штамма "дельта"
171
© Sputnik / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
© Sputnik / Павел Паламарчук/
Украина ужесточает правила въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "дельта". Они начнут действовать с первых чисел августа.
КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании правительства пояснил, что новые правила отдельным пунктом коснутся тех, кто будет въезжать в страну из России и Индии, где наблюдается вспышка штамма "дельта".
Он подчеркнул, что у вакцинированных будут преимущества.
"Штамм коронавируса "дельта" активно распространяется в Западной Европе и странах, которые выбирают наши граждане для летних путешествий. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, чтобы снизить риски распространения вируса в Украине, если кто-то заболевает за рубежом", — пояснил причину ужесточения правил въезда в страну Ляшко.
Новые правила въезда в Украину для иностранцев
При въезду в Украину иностранцам, как и прежде, необходимо иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19. Также на границе нужно будет предъявлять один из документов:
ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом - не более чем за 72 часа до пересечения границы;
экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 с отрицательным результатом - не более чем за 72 часа до пересечения границы;
сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.
Новые правила въезда в Украину из России и Индии
При въезде на Украину лиц независимо от гражданства из России или Индии, которые находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила.
Их обяжут проходить 14-дневную самоизоляцию без права ее досрочного завершения.
Новые правила въезда в Украину для граждан страны
Украинцы смогут беспрепятственно въезжать в страну при наличии одного из двух документов:
сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации;
справки 063-О о прохождении первого курса вакцинации от COVID-19.
Если украинец не получил хотя бы одну дозу вакцины, а иностранец - две, то таким людям надо будет установить приложение “Дій вдома”.
Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа после пересечения границы, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины.
Эти правила начнут действовать через семь дней после публикации и вступления в силу соответствующего постановления правительства. Граждане Украины, которые выехали до вступления в силу постановления, смогут вернуться беспрепятственно.