https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-uzhestochaet-pravila-vezda-iz-za-shtamma-delta-43339992.html

Украина ужесточает правила въезда из-за штамма "дельта"

Украина ужесточает правила въезда из-за штамма "дельта"

Украина ужесточает правила въезда в страну из-за распространения штамма коронавируса "дельта"

2021-07-28T17:55+0300

2021-07-28T17:55+0300

2021-07-28T17:55+0300

коронавирус

въезд

украина

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании правительства пояснил, что новые правила отдельным пунктом коснутся тех, кто будет въезжать в страну из России и Индии, где наблюдается вспышка штамма "дельта".Он подчеркнул, что у вакцинированных будут преимущества.Новые правила въезда в Украину для иностранцевПри въезду в Украину иностранцам, как и прежде, необходимо иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19. Также на границе нужно будет предъявлять один из документов:Новые правила въезда в Украину из России и ИндииПри въезде на Украину лиц независимо от гражданства из России или Индии, которые находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель, будут действовать более жесткие правила.Их обяжут проходить 14-дневную самоизоляцию без права ее досрочного завершения.Новые правила въезда в Украину для граждан страныУкраинцы смогут беспрепятственно въезжать в страну при наличии одного из двух документов:Если украинец не получил хотя бы одну дозу вакцины, а иностранец - две, то таким людям надо будет установить приложение “Дій вдома”.Приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа после пересечения границы, если за это время человек не получит негативный результат теста на территории Украины.Эти правила начнут действовать через семь дней после публикации и вступления в силу соответствующего постановления правительства. Граждане Украины, которые выехали до вступления в силу постановления, смогут вернуться беспрепятственно.

https://ru.sputnik.md/20210722/shtamm-delta---uzhe-na-ukraine-skolko-zaboleli-v-kieve-42925451.html

украина

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2021

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въезд, украина