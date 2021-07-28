https://ru.sputnik.md/20210728/urozhay--nizkie-tseny-na-arbuzy-i-dyni-43340561.html

Урожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни

Урожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни

Благодаря хорошим погодным условиям, достаточной влаге и теплому солнцу арбуз в этом году зреет большой и сочный, а урожай дыни - в еще большем изобилии

2021-07-28T17:16+0300

2021-07-28T17:16+0300

2021-07-28T17:24+0300

общество

дыня

арбуз

урожай

гагаузия

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КОМРАТ, 28 июл - Sputnik, Максим Топал. Наиболее активный сбор урожая идет в селе Конгазчик Комратского района. Благодаря хорошим погодным условиям, достаточной влаге и теплому солнцу арбуз в этом году зреет большой и сочный, а урожай дыни - еще в большем изобилии.Сельхозпроизводители уверяют, что такого урожая здесь не было последние пять лет.По ее словам, бахчевые культуры растут без использования каких либо удобрений и химических добавок."Любовь к арбузам, хорошее настроение и улыбка - это и есть все наши удобрения", - отметила Узун.Что же касается урожая дынь, то из-за повышенной влажности крупными дыни в этом году не будут. Зато их качество будет выше, нежели в прошлом году.При этом количество и качество урожая практически не влияет на цены, которые диктует рынок. В данном случае – кишиневский оптовый. Дело в том, что, помимо налогов, конечная цена складывается из нескольких составляющих – расходов производителя, прибыли "оптовиков" и прибыли продавцов на рынках и в магазинах. В этой цепочке производитель мало на что может повлиять.Со сбытом товара тоже есть проблемы: "выращивать – выращиваем, а сбывать продукцию сложно".О том, что климатические условия были благоприятными для бахчевых культур в этом году, сообщил и начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло."‎Плановая урожайность составит около 15-20 тонн с гектара", - заявил Димитрогло.Всего в Гагаузии в этом году бахчевыми культурами было засеяно 245 гектаров полей.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дыня, арбуз, урожай, гагаузия