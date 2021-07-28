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https://ru.sputnik.md/20210728/urozhay--nizkie-tseny-na-arbuzy-i-dyni-43340561.html
Урожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни
Урожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни
Благодаря хорошим погодным условиям, достаточной влаге и теплому солнцу арбуз в этом году зреет большой и сочный, а урожай дыни - в еще большем изобилии
2021-07-28T17:16+0300
2021-07-28T17:24+0300
общество
дыня
арбуз
урожай
гагаузия
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КОМРАТ, 28 июл - Sputnik, Максим Топал. Наиболее активный сбор урожая идет в селе Конгазчик Комратского района. Благодаря хорошим погодным условиям, достаточной влаге и теплому солнцу арбуз в этом году зреет большой и сочный, а урожай дыни - еще в большем изобилии.Сельхозпроизводители уверяют, что такого урожая здесь не было последние пять лет.По ее словам, бахчевые культуры растут без использования каких либо удобрений и химических добавок."Любовь к арбузам, хорошее настроение и улыбка - это и есть все наши удобрения", - отметила Узун.Что же касается урожая дынь, то из-за повышенной влажности крупными дыни в этом году не будут. Зато их качество будет выше, нежели в прошлом году.При этом количество и качество урожая практически не влияет на цены, которые диктует рынок. В данном случае – кишиневский оптовый. Дело в том, что, помимо налогов, конечная цена складывается из нескольких составляющих – расходов производителя, прибыли "оптовиков" и прибыли продавцов на рынках и в магазинах. В этой цепочке производитель мало на что может повлиять.Со сбытом товара тоже есть проблемы: "выращивать – выращиваем, а сбывать продукцию сложно".О том, что климатические условия были благоприятными для бахчевых культур в этом году, сообщил и начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло."‎Плановая урожайность составит около 15-20 тонн с гектара", - заявил Димитрогло.Всего в Гагаузии в этом году бахчевыми культурами было засеяно 245 гектаров полей.
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дыня, арбуз, урожай, гагаузия

Урожай хороший, но аграрии не обещают низких цен на арбузы и дыни

17:16 28.07.2021 (обновлено: 17:24 28.07.2021)
184
© Sputnik / Maxim TopalБахчевые культуры
Бахчевые культуры - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Кампания по сбору урожая бахчевых культур в Гагаузии продолжается. Благодаря обильным дождям и палящему солнцу урожай арбузов и дынь должен быть хорошим, говорят аграрии.
КОМРАТ, 28 июл - Sputnik, Максим Топал. Наиболее активный сбор урожая идет в селе Конгазчик Комратского района. Благодаря хорошим погодным условиям, достаточной влаге и теплому солнцу арбуз в этом году зреет большой и сочный, а урожай дыни - еще в большем изобилии.
Сельхозпроизводители уверяют, что такого урожая здесь не было последние пять лет.

"В прошлом году мы понесли огромные потери, можно сказать, арбуз совсем не вырос. Он был очень маленьким. Но в этом году, слава богу, из-за обильных дождей у нас хороший урожай", - рассказала предприниматель Алена Узун.

По ее словам, бахчевые культуры растут без использования каких либо удобрений и химических добавок.
© Sputnik / Maxim TopalПредприниматель Алена Узун
Предприниматель Алена Узун - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Предприниматель Алена Узун
© Sputnik / Maxim Topal
"Любовь к арбузам, хорошее настроение и улыбка - это и есть все наши удобрения", - отметила Узун.
Что же касается урожая дынь, то из-за повышенной влажности крупными дыни в этом году не будут. Зато их качество будет выше, нежели в прошлом году.
© Sputnik / Maxim TopalБахчевые культуры
Бахчевые культуры - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Бахчевые культуры
© Sputnik / Maxim Topal
При этом количество и качество урожая практически не влияет на цены, которые диктует рынок. В данном случае – кишиневский оптовый. Дело в том, что, помимо налогов, конечная цена складывается из нескольких составляющих – расходов производителя, прибыли "оптовиков" и прибыли продавцов на рынках и в магазинах. В этой цепочке производитель мало на что может повлиять.
Со сбытом товара тоже есть проблемы: "выращивать – выращиваем, а сбывать продукцию сложно".
© Sputnik / Maxim TopalБахчевые культуры
Бахчевые культуры - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Бахчевые культуры
© Sputnik / Maxim Topal
О том, что климатические условия были благоприятными для бахчевых культур в этом году, сообщил и начальник Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло.
© Sputnik / Maxim TopalБахчевые культуры
Бахчевые культуры - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Бахчевые культуры
© Sputnik / Maxim Topal
"‎Плановая урожайность составит около 15-20 тонн с гектара", - заявил Димитрогло.
Всего в Гагаузии в этом году бахчевыми культурами было засеяно 245 гектаров полей.
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