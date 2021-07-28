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Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
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Лучшие условия для работников электротранспорта: форма, столовые и мастерские
Лучшие условия для работников электротранспорта: форма, столовые и мастерские
Фото кондукторы в троллейбусах в Кишиневе получили новую форму
2021-07-28T20:06+0300
2021-07-28T20:06+0300
новости кишинева
ион чебан
кишинев
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудникам управления электротранспорта в Кишиневе решили улучшить условия работы, заявил на своей странице в соцсети примар Ион Чебан. По его словам, с целью повышения качества обслуживания пассажиров для водителей и кондукторов троллейбусов, работающих в Управлении электротранспорта, была приобретена новая форма. "Всего в данном управлении работает 657 водителей и 632 кондуктора", – уточнил Чебан. Он добавил, что за последний год на предприятии улучшены условия работы. Так, были отремонтированы столовая, ремонтная мастерская и диспетчерская. По данным градоначальника, также было модернизировано освещение троллейбусных парков, все они обеспечены новым инструментом и оборудованием. Чебан подчеркнул, что такие работы проводились впервые после создания управления.
https://ru.sputnik.md/20210721/so-staroy-pochty-na-botaniku-v-kishineve-zapustili-novyy-marshrut-trolleybusa-42671328.html
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ион чебан, кишинев

Лучшие условия для работников электротранспорта: форма, столовые и мастерские

20:06 28.07.2021
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© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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У кондукторов и водителей троллейбусов в Кишиневе появилась новая униформа, также для них значительно улучшены условия труда.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудникам управления электротранспорта в Кишиневе решили улучшить условия работы, заявил на своей странице в соцсети примар Ион Чебан.
По его словам, с целью повышения качества обслуживания пассажиров для водителей и кондукторов троллейбусов, работающих в Управлении электротранспорта, была приобретена новая форма.
"Всего в данном управлении работает 657 водителей и 632 кондуктора", – уточнил Чебан.
Он добавил, что за последний год на предприятии улучшены условия работы. Так, были отремонтированы столовая, ремонтная мастерская и диспетчерская.
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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21 июля, 11:09
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По данным градоначальника, также было модернизировано освещение троллейбусных парков, все они обеспечены новым инструментом и оборудованием.
Чебан подчеркнул, что такие работы проводились впервые после создания управления.
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