https://ru.sputnik.md/20210728/usloviya-rabotnikov-trollejbus-novaya-forma-kishinev-43339862.html

Лучшие условия для работников электротранспорта: форма, столовые и мастерские

Лучшие условия для работников электротранспорта: форма, столовые и мастерские

Фото кондукторы в троллейбусах в Кишиневе получили новую форму

2021-07-28T20:06+0300

2021-07-28T20:06+0300

2021-07-28T20:06+0300

новости кишинева

ион чебан

кишинев

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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Сотрудникам управления электротранспорта в Кишиневе решили улучшить условия работы, заявил на своей странице в соцсети примар Ион Чебан. По его словам, с целью повышения качества обслуживания пассажиров для водителей и кондукторов троллейбусов, работающих в Управлении электротранспорта, была приобретена новая форма. "Всего в данном управлении работает 657 водителей и 632 кондуктора", – уточнил Чебан. Он добавил, что за последний год на предприятии улучшены условия работы. Так, были отремонтированы столовая, ремонтная мастерская и диспетчерская. По данным градоначальника, также было модернизировано освещение троллейбусных парков, все они обеспечены новым инструментом и оборудованием. Чебан подчеркнул, что такие работы проводились впервые после создания управления.

https://ru.sputnik.md/20210721/so-staroy-pochty-na-botaniku-v-kishineve-zapustili-novyy-marshrut-trolleybusa-42671328.html

кишинев

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2021

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ион чебан, кишинев