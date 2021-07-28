https://ru.sputnik.md/20210728/v-ozere-komrata-utonul-muzhchina-43321705.html

В озере Комрата утонул мужчина

В озере Комрата утонул мужчина

Отдых у водоема в Гагаузии закончился трагедией: мужчина зашел в воду, намереваясь переплыть водоем, но стал тонуть. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T10:49+0300

2021-07-28T10:49+0300

2021-07-28T10:57+0300

общество

комрат

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КОМРАТ, 28 июл - Sputnik, Максим Топал. Инцидент произошел вечером во вторник, когда группа отдыхающих приехала на одно из небольших озер вблизи Комрата – Мишень.Находящиеся неподалеку люди помочь тонущему не успели – он скрылся под водой.На место были вызваны полиция, скорая помощь и сотрудники отделения спасателей и пожарных Комрата. После недолгих поисков тело мужчины удалось выловить из озера.Личность утонувшего была установлена – им оказался житель Комрата 1962 года рождения.Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии настоятельно призывают граждан, желающих в знойную погоду искупаться на водоемах, соблюдать правила поведения на воде.Так, запрещено отдыхать на необорудованных пляжах, купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять в воду с лодок, мостов и дамб. Тем, кто отдыхает с детьми, крайне важно следить за ними и всегда находиться рядом, а также не позволять в шутку "топить" друг друга.В случае если произошла трагедия, следует немедленно позвонить по телефону 112 и начать оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Спасатели напоминают: вернуть человека к жизни можно в течение 6 минут после утопления.

https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html

https://ru.sputnik.md/20210630/Spasenie-utopayuschikh--v-samodistsipline-i-informirovannosti-35316059.html

комрат

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