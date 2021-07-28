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Как может выстраиваться внешняя политика Молдовы при Майе Санду
Как может выстраиваться внешняя политика Молдовы при Майе Санду
Политолог Андрей Мунтян проанализировал в беседе с корреспондентом Sputnik, сможет ли республика при Майе Санду проводить самостоятельную политику. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T20:48+0300
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Все чаще в медийном пространстве и в политологических кругах Молдовы звучит мысль о том, что республика попала под полное управление Запада.Многие эксперты сходятся во мнении, что новое, прозападное и праволиберальное большинство в парламенте страны – 63 депутата, представляющих пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" (PAS), полностью вверят молдавский суверенитет своим кураторам из Вашингтона и Брюсселя, что республика не сможет проводить самостоятельную политику. Так ли это? И как уберечь остатки молдавского суверенитета?Эти и другие вопросы обсудили с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.
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Как может выстраиваться внешняя политика Молдовы при Майе Санду

20:48 28.07.2021
5
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Политолог Андрей Мунтян проанализировал в беседе с корреспондентом Sputnik, сможет ли республика при Майе Санду проводить самостоятельную политику.
Все чаще в медийном пространстве и в политологических кругах Молдовы звучит мысль о том, что республика попала под полное управление Запада.
Многие эксперты сходятся во мнении, что новое, прозападное и праволиберальное большинство в парламенте страны – 63 депутата, представляющих пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" (PAS), полностью вверят молдавский суверенитет своим кураторам из Вашингтона и Брюсселя, что республика не сможет проводить самостоятельную политику. Так ли это? И как уберечь остатки молдавского суверенитета?
Эти и другие вопросы обсудили с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.
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