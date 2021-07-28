https://ru.sputnik.md/20210728/vneshnyaya-politika-moldova-sandu-43345269.html

Как может выстраиваться внешняя политика Молдовы при Майе Санду

Как может выстраиваться внешняя политика Молдовы при Майе Санду

Политолог Андрей Мунтян проанализировал в беседе с корреспондентом Sputnik, сможет ли республика при Майе Санду проводить самостоятельную политику. 28.07.2021, Sputnik Молдова

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Все чаще в медийном пространстве и в политологических кругах Молдовы звучит мысль о том, что республика попала под полное управление Запада.Многие эксперты сходятся во мнении, что новое, прозападное и праволиберальное большинство в парламенте страны – 63 депутата, представляющих пропрезидентскую партию "Действие и солидарность" (PAS), полностью вверят молдавский суверенитет своим кураторам из Вашингтона и Брюсселя, что республика не сможет проводить самостоятельную политику. Так ли это? И как уберечь остатки молдавского суверенитета?Эти и другие вопросы обсудили с политологом-международником из Австрии Андреем Мунтяном.

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2021

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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