https://ru.sputnik.md/20210728/volnitskiy-v-blizhayshee-vremya-moldavanam-pridetsya-zatyanut-poyasa-43283798.html

Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса

Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса

Аналитик объяснил, почему помощь партнеров по развитию отзовется болезненными реформами и ростом недовольства в обществе.

2021-07-28T09:00+0300

2021-07-28T09:00+0300

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Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдова нуждается в острой поддержке со стороны партнеров по развитию и организаций-доноров, что предусматривает проведение в стране болезненных реформ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Игорь Волницкий.Волницкий убежден, что остальные партнеры Молдовы по развитию будут выстраивать дальнейшие отношения с нашей страной, ориентируясь на позицию МВФ.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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