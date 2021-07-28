https://ru.sputnik.md/20210728/volnitskiy-v-blizhayshee-vremya-moldavanam-pridetsya-zatyanut-poyasa-43283798.html
Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
Аналитик объяснил, почему помощь партнеров по развитию отзовется болезненными реформами и ростом недовольства в обществе.
2021-07-28T09:00+0300
2021-07-28T09:00+0300
2021-07-28T09:03+0300
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Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Молдова нуждается в острой поддержке со стороны партнеров по развитию и организаций-доноров, что предусматривает проведение в стране болезненных реформ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Игорь Волницкий.Волницкий убежден, что остальные партнеры Молдовы по развитию будут выстраивать дальнейшие отношения с нашей страной, ориентируясь на позицию МВФ.
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Валентина Топоривская
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Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
09:00 28.07.2021 (обновлено: 09:03 28.07.2021)
Аналитик объяснил, почему помощь партнеров по развитию отзовется болезненными реформами и ростом недовольства в обществе.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik.
Молдова нуждается в острой поддержке со стороны партнеров по развитию и организаций-доноров, что предусматривает проведение в стране болезненных реформ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
заявил политический аналитик Игорь Волницкий.
"Международный валютный фонд (МВФ), например, никогда не дает кредитов и не оказывает финансовой помощи без установки определенных жестких условий. При этом говорится, что такие условия быстро оздоравливают экономику, а это, в свою очередь, гарантирует возвращение взятых страной кредитов", - считает эксперт.
Волницкий убежден, что остальные партнеры Молдовы по развитию будут выстраивать дальнейшие отношения с нашей страной, ориентируясь на позицию МВФ.
"Можно предположить, что на этом этапе нам придется затянуть пояса. Конечно, следует ожидать роста недовольства в обществе. Это связано с реформами, которые новая власть не то что намерена - просто вынуждена провести, иначе в сложившейся ситуации ей не удастся нормально администрировать", - заключил собеседник.