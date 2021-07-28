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Врач перечислил симптомы "ковидного хвоста"
Врач перечислил симптомы "ковидного хвоста"
О развитии постковидного синдрома – так называемого "ковидного хвоста" – могут сигнализировать различные симптомы. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T21:16+0300
2021-07-28T21:16+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чувство усталости, одышка, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения могут быть симптомами развития постковидного синдрома. Об этом рассказал в директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.Врач уточнил, что существует несколько теорий, объясняющих так называемый "ковидный хвост". Так, его могут вызвать инфекционный процесс, который приводит к повреждению тканей, аутоиммунные реакции, поражение сосудов или склонность к образованию тромбов, сообщает РИА Новости.Он отметил, что спектр проявления постковидного синдрома довольно широк: это проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость."Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ &lt;…&gt; Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита", – пояснил эксперт.Но есть и более серьезные осложнения, такие как проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда, подчеркнул Верткин.Вирус также способен повреждать структуры головного мозга, проникая в него через обонятельные рецепторы. В частности, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы."Следствием этого становятся тревожные расстройства, головные боли, головокружения, проблемы со сном, шум в ушах, потеря вкуса и обоняния, появление таких ощущений, как булавки, иглы и онемение", — заключил врач.
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россия, в мире

Врач перечислил симптомы "ковидного хвоста"

21:16 28.07.2021
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© Depositphotos / BelchonockДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© Depositphotos / Belchonock
О развитии постковидного синдрома – так называемого "ковидного хвоста" – могут сигнализировать различные симптомы.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чувство усталости, одышка, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения могут быть симптомами развития постковидного синдрома. Об этом рассказал в директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.
Врач уточнил, что существует несколько теорий, объясняющих так называемый "ковидный хвост". Так, его могут вызвать инфекционный процесс, который приводит к повреждению тканей, аутоиммунные реакции, поражение сосудов или склонность к образованию тромбов, сообщает РИА Новости.

"Может сказаться и обострение таких заболеваний, как сахарный диабет, венозная недостаточность, артериальная гипертония, бронхиальная астма и других", – добавил медик.

Он отметил, что спектр проявления постковидного синдрома довольно широк: это проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость.
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"Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ <…> Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита", – пояснил эксперт.
Но есть и более серьезные осложнения, такие как проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда, подчеркнул Верткин.
Вирус также способен повреждать структуры головного мозга, проникая в него через обонятельные рецепторы. В частности, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы.
"Следствием этого становятся тревожные расстройства, головные боли, головокружения, проблемы со сном, шум в ушах, потеря вкуса и обоняния, появление таких ощущений, как булавки, иглы и онемение", — заключил врач.
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