https://ru.sputnik.md/20210728/vrach-simptomy-kovidnogo-khvosta-43348253.html

Врач перечислил симптомы "ковидного хвоста"

Врач перечислил симптомы "ковидного хвоста"

О развитии постковидного синдрома – так называемого "ковидного хвоста" – могут сигнализировать различные симптомы. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T21:16+0300

2021-07-28T21:16+0300

2021-07-28T21:16+0300

коронавирус

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/17/34851199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ffaa4db6d8572381afefa150aa1ad38.jpg

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Чувство усталости, одышка, проблемы с ЖКТ и различные неврологические отклонения могут быть симптомами развития постковидного синдрома. Об этом рассказал в директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин.Врач уточнил, что существует несколько теорий, объясняющих так называемый "ковидный хвост". Так, его могут вызвать инфекционный процесс, который приводит к повреждению тканей, аутоиммунные реакции, поражение сосудов или склонность к образованию тромбов, сообщает РИА Новости.Он отметил, что спектр проявления постковидного синдрома довольно широк: это проблемы с кожей, желудочно-кишечным трактом, боль в суставах и мышцах, повышенная утомляемость."Со стороны дыхательной системы наблюдаются в основном одышка, надсадный сухой кашель, чувство тяжести за грудиной, невозможность глубоко вздохнуть, апноэ <…> Со стороны ЖКТ могут быть боли, тошнота, расстройство стула, потеря аппетита", – пояснил эксперт.Но есть и более серьезные осложнения, такие как проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, миокардит, инфаркт миокарда, подчеркнул Верткин.Вирус также способен повреждать структуры головного мозга, проникая в него через обонятельные рецепторы. В частности, при воздействии на блуждающий нерв нарушается работа парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы."Следствием этого становятся тревожные расстройства, головные боли, головокружения, проблемы со сном, шум в ушах, потеря вкуса и обоняния, появление таких ощущений, как булавки, иглы и онемение", — заключил врач.

https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире