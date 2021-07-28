https://ru.sputnik.md/20210728/vzryv-barnaule-avariya-tekhase-zemle-grozyat-asteroidy-43316692.html
Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T08:45+0300
2021-07-28T08:45+0300
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КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел рано утром в среду в многоквартирном доме в Барнауле, передает РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ по Алтайскому краю., это могло произойти из-за неисправного газового оборудования.Следователи начали доследственную проверку.Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали пожилая женщина и ребенок.Пострадавшие госпитализированы в больницу, остальные жильцы дома эвакуированы. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины инцидента и виновных.В прокуратуре региона сообщили, что инцидент произошел между 3 и 4 подъездами на пятом этаже дома. На место для координации работы выехал прокурор Железнодорожного района Барнаула."Прокурором района поставлен на контроль ход процессуальной проверки. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Также прокурором будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.Утечка на химзаводе в Техасе: двое погибшихНе менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас, передает РИА Новости.Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха местным жителям ничего не грозит.На месте происшествия работают аварийные службы.Планете угрожает большое количество астероидов - ООНЧеловечество знает только о порядка 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, пишет РИА Новости.В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил РИА Новости, что специалисты знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь один процент. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.
https://ru.sputnik.md/20210727/podrobnosti-vzryv-germania-odin-chelovek-pogib--43286708.html
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Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
08:45 28.07.2021 (обновлено: 08:52 28.07.2021)
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik.
Взрыв газа произошел рано утром в среду в многоквартирном доме в Барнауле
, передает РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ
по Алтайскому краю
., это могло произойти из-за неисправного газового оборудования.
Следователи начали доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали пожилая женщина и ребенок.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, остальные жильцы дома эвакуированы. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины инцидента и виновных.
В прокуратуре региона сообщили, что инцидент произошел между 3 и 4 подъездами на пятом этаже дома. На место для координации работы выехал прокурор Железнодорожного района Барнаула.
"Прокурором района поставлен на контроль ход процессуальной проверки. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Также прокурором будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.
Утечка на химзаводе в Техасе: двое погибших
Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас
, передает РИА Новости
.
"В нашем комплексе в (городе) Ла Порт произошла утечка этановой кислоты... Два человека получили смертельные ранения в ходе этого происшествия. Четыре человека получили ожоги, их перевозят, чтобы оказать медпомощь", - говорится в заявлении компании LyondellBasell.
Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха местным жителям ничего не грозит.
На месте происшествия работают аварийные службы.
Планете угрожает большое количество астероидов - ООН
Человечество знает только о порядка 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН
по использованию космического пространства в мирных целях, пишет РИА Новости
.
"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", — говорится в отчете.
В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.
Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил РИА Новости, что специалисты знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь один процент. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске
, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.