Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210728/vzryv-barnaule-avariya-tekhase-zemle-grozyat-asteroidy-43316692.html
Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 28.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-28T08:45+0300
2021-07-28T08:52+0300
общество
оон
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2436/82/24368227_0:28:2100:1209_1920x0_80_0_0_b7c1266da19cca6c5270956488b0c81c.jpg
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел рано утром в среду в многоквартирном доме в Барнауле, передает РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ по Алтайскому краю., это могло произойти из-за неисправного газового оборудования.Следователи начали доследственную проверку.Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали пожилая женщина и ребенок.Пострадавшие госпитализированы в больницу, остальные жильцы дома эвакуированы. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины инцидента и виновных.В прокуратуре региона сообщили, что инцидент произошел между 3 и 4 подъездами на пятом этаже дома. На место для координации работы выехал прокурор Железнодорожного района Барнаула."Прокурором района поставлен на контроль ход процессуальной проверки. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Также прокурором будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.Утечка на химзаводе в Техасе: двое погибшихНе менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас, передает РИА Новости.Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха местным жителям ничего не грозит.На месте происшествия работают аварийные службы.Планете угрожает большое количество астероидов - ООНЧеловечество знает только о порядка 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, пишет РИА Новости.В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил РИА Новости, что специалисты знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь один процент. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.
https://ru.sputnik.md/20210727/podrobnosti-vzryv-germania-odin-chelovek-pogib--43286708.html
https://ru.sputnik.md/20210722/vzryv-na-ukrainskom-khimzavode-bezopasno-li-dyshat-v-moldove-42952222.html
https://ru.sputnik.md/20210222/Rossiyskie-akademiki-rasskazali-opasny-li-proletayuschie-mimo-zemli-asteroidy-33728977.html
сша
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2436/82/24368227_111:0:2044:1450_1920x0_80_0_0_4bef665c6f6a1fc31b6e97d949d25afe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оон, сша, россия

Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды

08:45 28.07.2021 (обновлено: 08:52 28.07.2021)
117
© AFP 2021 / NASAМассивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу
Массивный пояс астероидов вокруг звезды, равной по размеру Солнцу - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
© AFP 2021 / NASA
Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Взрыв газа произошел рано утром в среду в многоквартирном доме в Барнауле, передает РИА Новости. По информации следственного управления СК РФ по Алтайскому краю., это могло произойти из-за неисправного газового оборудования.
Следователи начали доследственную проверку.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали пожилая женщина и ребенок.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, остальные жильцы дома эвакуированы. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, чтобы установить причины инцидента и виновных.
В прокуратуре региона сообщили, что инцидент произошел между 3 и 4 подъездами на пятом этаже дома. На место для координации работы выехал прокурор Железнодорожного района Барнаула.
момента взрыва на химическом заводе в немецком Леверкузене - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Общество
Подробности взрыва в Германии - один человек погиб, пять пропали без вести
Вчера, 14:26
179
"Прокурором района поставлен на контроль ход процессуальной проверки. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Также прокурором будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.

Утечка на химзаводе в Техасе: двое погибших

Не менее двух человек погибли, четверо пострадали в результате утечки химического вещества на заводе компании LyondellBasell в американском штате Техас, передает РИА Новости.

"В нашем комплексе в (городе) Ла Порт произошла утечка этановой кислоты... Два человека получили смертельные ранения в ходе этого происшествия. Четыре человека получили ожоги, их перевозят, чтобы оказать медпомощь", - говорится в заявлении компании LyondellBasell.

Отмечается, что утечку удалось остановить. Согласно показателям мониторинга качества воздуха местным жителям ничего не грозит.
Poluare - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Общество
Взрыв на украинском химзаводе: безопасно ли дышать в Молдове
22 июля, 17:20
354
На месте происшествия работают аварийные службы.

Планете угрожает большое количество астероидов - ООН

Человечество знает только о порядка 40 процентов крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, пишет РИА Новости.
"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", — говорится в отчете.
В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов — рекордное число.
astéroïde - Sputnik Молдова, 1920, 22.02.2021
Российские академики рассказали, опасны ли пролетающие мимо Земли астероиды
22 февраля, 16:45
104
Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил РИА Новости, что специалисты знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь один процент. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:15Молдаване не могут въехать в ЕС с цифровыми ковид-сертификатами: в чем причина
09:00Волницкий: в ближайшее время молдаванам придется затянуть пояса
08:45Мир за сутки: взрыв в Барнауле, авария в Техасе, Земле грозят астероиды
08:30Не нужен нам берег турецкий, или Когда закроют курорты для молдаван
08:00Чуря: куда под властью PAS шагнут молдаване
07:30В Молдове урожай сливы будет на 20-30% ниже прошлогоднего
07:00Самый точный прогноз погоды: жара в конце июля
00:01Погодные рекорды Молдовы 28 июля
ВчераНиццу внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
ВчераРоссийские спортсмены продолжают серию исторических побед на Олимпийских играх
ВчераВ "Роскосмосе" рассказали о подготовке экипажа МКС к стыковке с новым модулем
ВчераДинозавры и запустение: заброшенный парк аттракционов обещают достроить
ВчераРоссия строит новые самолеты "Судного дня": особенности третьего поколения
ВчераАвгустовский звездопад: когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды
ВчераОрган по неподкупности требует конфискации имущества экс-прокурора
ВчераКурс валют на среду — доллар и евро существенно ослабнут
ВчераВОЗ призывает ограничить распространение электронных сигарет
ВчераМунсовет Кишинева: русло реки Бык будет реконструировано
ВчераВ России может появиться новый праздник
ВчераСтало известно, кто станет главой фракции Блока коммунистов и социалистов