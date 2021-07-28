https://ru.sputnik.md/20210728/zabroshki-novostroy-uroduyut-kishinev-43345010.html

Город контрастов: как "заброшки" и новострой уродуют Кишинев

Город контрастов: как "заброшки" и новострой уродуют Кишинев

Грустная история не про качественную городскую среду, не про стратегическое развитие молдавской столицы, а всего лишь про жадность и деньги. 28.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-28T21:38+0300

2021-07-28T21:38+0300

2021-07-28T22:03+0300

колумнистика

общество

генеральный план

новострой

кишинев

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Один наш коллега на днях полушутя-полусерьезно посетовал: особенности кишиневского архитектурного стиля мешают ему сбросить лишние килограммы. Дескать, "видеоряд" молдавской столицы напрочь отбивает желание к регулярному пешему передвижению, столь благотворно сказывающемуся на стройности фигуры. Вот если бы, говорит, пешком по Праге или Брюсселю – тогда да, здравствуй, осиная талия.И в самом деле. Сегодняшний Кишинев в подавляющем большинстве случаев до такой степени не радует глаз, что хрестоматийное "город контрастов" будет самой вежливой его характеристикой.С точки зрения урбанистической эстетики Кишинев деградирует как минимум тридцать лет подряд. Робко и фрагментарно ситуация в этом смысле начала меняться лишь год назад. И хотя эстетика – лишь одна из граней этой городской "призмы", именно многолетнее абсолютно наплевательское отношение к внешнему виду Кишинева определило все его нынешние, куда более осязаемые проблемы.По-настоящему город уродуют даже не "заброшки" с трогательными признаниями в любви Цою и Курту Кобейну на развалившихся фасадах, а новострой (нередко еще одновременно и долгострой), бесстыдно возвышающийся над ветшающими, но все еще прекрасными зданиями прошлого, а то и позапрошлого века.Кто-то скажет: эклектика. Но даже эклектичность работает только тогда, когда тщательно продумана.Какого архитектурного "стиля" ждать от Кишинева, главная улица которого, а значит, и главная улица страны, открывается пустой бетонной коробкой бывшей гостиницы "Националь", укоризненно уставившейся черными глазницами окон на щегольское здание Академии наук? "Знаете, мы были поражены тем, что в Кишиневе к зданиям на первых этажах пристраивают по полдома. И увидели такие дома, где мало того, что что-то пристроено, но еще и забор, ворота. Нас очень интересовало, мы долго пытались понять, а как же соседи на это реагируют", – делится со Sputnik Молдова впечатлениями от молдавской столицы партнер одного из московских градостроительных бюро Юлия Зубарик.Именно из этих абсолютно незаконных (просто потому что "кумэтру разрешил") мансард и пристроек по полдома выросли новостройки, втиснутые между историческими, часто на бумаге охраняемыми молдавским законодательством, зданиями в центре столицы. Потому что в здесь уже есть инфраструктура, а если возводить многоэтажки на окраинах города, придется озаботиться ею с нуля. Не выгодно...И все это, конечно, прямое следствие полного отсутствия какого-либо регулирования в городском строительстве, когда девелоперы вольны выжать из каждого квадратного метра все, что можно.И история эта, разумеется, не про качественную городскую среду, не про стратегическое развитие молдавской столицы, а всего лишь про жадность и деньги.В Кишиневе десятилетиями регулярно говорится об острой необходимости принять, наконец, Генеральный план развития города. И таковой был разработан еще в восьмидесятых годах московскими и питерскими специалистами, а позднее не раз дополнялся идеями западных архитекторов и урбанистов."Даже многие идеи Щусева актуальны по сей день. Вопрос в другом. Никому абсолютно, несмотря на многочисленные предложения, не нужны были раз и навсегда установленные критерии и законы", – обмолвился нынешний столичный мэр Ион Чебан в бытность свою еще кандидатом в градоначальники.В том-то и дело, что Генеральный план нужен не для придания облику Кишинева некоего единого стиля, не для того, чтобы блюсти "эстетическую чистоту". План должен выработать жесткие и касающиеся абсолютно всех правила игры: что в городе делать можно, а что – категорически нельзя. Тогда и эстетика приложится.Беда в том, что Кишиневом долгое время управляли люди, намеренно, в отсутствие внятных правил, создававшие ту вожделенную мутную воду, в которой так легко ловить рыбу. Те, у кого всякие "нельзя" в области столичного строительства вызывали лишь искренний смех.Ну а поскольку город все же единый организм, подобный пофигистический, простите, подход в Кишиневе сказался в итоге и на невыносимых пробках, и на диких парковках в столице.Впрочем, далеко не только в этих "рыбаках" дело.Когда несколько лет назад известный российский блогер Варламов, искренне полюбивший Молдову, высказал свое вполне честное, подкрепленное соответствующими фотоматериалами мнение о положении дел в Кишиневе, часть молдавского общественного мнения на него попросту по-детски обиделась. "Как посмел какой-то блогер к трудолюбивому народу, прекрасным женщинам и вкусному вину добавить уродливый Кишинев?!". Вот только кишиневские самостийные мансарды не Варламов придумал...Но в молдавской столице, в стране в целом, есть и другая часть общественного мнения. Именно она не позволила снести в парке Штефана чел Маре здание культового советского кафе "Гугуцэ" и построить на его месте очередное зеркальное офисное строение. Люди, не давшие неким ушлым коммерсантам прибрать к рукам сквер перед Театром имени Чехова.Кажется, только на них у Кишинева и осталась надежда.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

кишинев

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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колумнистика, генеральный план, новострой, кишинев