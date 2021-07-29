https://ru.sputnik.md/20210729/-riski-tyazhelii-postkovidnii-sindrom-deti-43358083.html
Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
Ученые отмечают, что около трети детей с COVID-19 сталкиваются с постковидными осложнениями
2021-07-29T13:21+0300
2021-07-29T13:21+0300
2021-07-29T13:21+0300
коронавирус
болезнь
дети
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Ученые отмечают, что около трети детей с COVID-19 сталкиваются с постковидными осложнениями. Чаще всего это поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, передает РИА Новости. Особенно высок риск для детей с лишним весом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Специалист отметил, что особенно высок риск развития этого осложнения у детей, имеющих избыточную массу тела.Основная доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную категорию 14-17 лет, так как они более мобильны и социально активны. Среди детей помладше заболеваемость меньше.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html
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болезнь, дети
Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
Примерно каждый третий ребенок сталкивается с постковидным синдромом.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik.
Ученые отмечают, что около трети детей с COVID-19 сталкиваются с постковидными осложнениями. Чаще всего это поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, передает РИА Новости
. Особенно высок риск для детей с лишним весом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт", - сказал Горелов.
Специалист отметил, что особенно высок риск развития этого осложнения у детей, имеющих избыточную массу тела.
Основная доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную категорию 14-17 лет, так как они более мобильны и социально активны. Среди детей помладше заболеваемость меньше.