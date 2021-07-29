Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
LIVE: Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210729/-riski-tyazhelii-postkovidnii-sindrom-deti-43358083.html
Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
Ученые отмечают, что около трети детей с COVID-19 сталкиваются с постковидными осложнениями
2021-07-29T13:21+0300
2021-07-29T13:21+0300
коронавирус
болезнь
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1666/30/16663041_0:282:3076:2012_1920x0_80_0_0_adaa90b4b0aa476d854c1c72cd63deab.jpg
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Ученые отмечают, что около трети детей с COVID-19 сталкиваются с постковидными осложнениями. Чаще всего это поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, передает РИА Новости. Особенно высок риск для детей с лишним весом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Специалист отметил, что особенно высок риск развития этого осложнения у детей, имеющих избыточную массу тела.Основная доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную категорию 14-17 лет, так как они более мобильны и социально активны. Среди детей помладше заболеваемость меньше.
https://ru.sputnik.md/20210727/kak-koronavirus-vliyaet-na-slukh-43265887.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1666/30/16663041_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_eb1b14f9dde7e86d2735355d4a2ba254.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
болезнь, дети

Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей

13:21 29.07.2021
182
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
Перейти в фотобанк
Примерно каждый третий ребенок сталкивается с постковидным синдромом.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Ученые отмечают, что около трети детей с COVID-19 сталкиваются с постковидными осложнениями. Чаще всего это поражение сердца, почек, эндокринных желез, головного мозга и желудочно-кишечного тракта, передает РИА Новости. Особенно высок риск для детей с лишним весом, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Хотя чаще заболевание у детей протекает легче, тем не менее в 30% случаев у них могут развиться постковидные осложнения, при которых поражаются сердце, почки, эндокринные железы, головной мозг, желудочно-кишечный тракт", - сказал Горелов.
Специалист отметил, что особенно высок риск развития этого осложнения у детей, имеющих избыточную массу тела.
Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində Sağlamlıq günü adlı tədbir - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Коронавирус
Как коронавирус влияет на слух
27 июля, 09:02
169
Основная доля заболевших коронавирусом детей приходится на возрастную категорию 14-17 лет, так как они более мобильны и социально активны. Среди детей помладше заболеваемость меньше.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:29В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
14:08Посол Молдовы в РФ вызван для консультаций
14:04Фракция Партии "Шор" проголосует за кандидата PAS
13:59"Затяжная игра". Политолог - об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку-2"
13:39Майя Санду поздравила граждан с Днем Конституции
13:21Назван фактор, увеличивающий риски тяжелого постковидного синдрома у детей
12:57Срочное предупреждение синоптиков: на Молдову надвигаются грозы и град
12:40Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана
12:30Российский актер Владимир Стеклов попал в больницу с COVID-19
12:20У парламента прошел пикет против передачи Республиканского стадиона США
11:57PAS предложила кандидатуру спикера парламента
11:49КС: закон о передаче Республиканского стадиона США остается в силе
11:28Представитель ООН назвал страну - суперраспространителя коронавируса
11:00При пожаре в Анталье погиб человек
10:36В Молдове появилась власть: в парламенте созданы фракции и сформировано большинство
10:24Аляску трясет: есть угроза цунами
10:00Второе заседание новоизбранного парламента Молдовы
09:51В Кишинев прибыли первые из 100 городских автобусов
09:25Соцсети активно используются мошенниками для финансовых пирамид - Банк РФ
09:00Журавлев: Приднестровье - это неотъемлемая часть Молдовы