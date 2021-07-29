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Аляску трясет: есть угроза цунами
Аляску трясет: есть угроза цунами
Всего за несколько часов у побережья Аляски произошло сразу несколько крупных сейсмособытий. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T10:24+0300
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землетрясение
аляска
сша
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Первое землетрясение у побережья Аляски было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 по Кишиневу), по информации Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 7,3, пишет РИА Новости.Позже магнитуда землетрясения была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами.Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Спустя несколько минут поступили сообщения об афтершоках. Магнитуда первого составила 6,2, он был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 по кишиневскому времени) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.Как заявили РИА Новости в МЧС России, после землетрясения в американском штате угрозу цунами на Камчатке не объявляли.
https://ru.sputnik.md/20210724/zemletryasenie-magnitudoy-61-proizoshlo-v-tikhom-okeane-43127514.html
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землетрясение, аляска, сша

Аляску трясет: есть угроза цунами

10:24 29.07.2021 (обновлено: 10:31 29.07.2021)
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© Photo : Public Domain/NPS staffЛедник в парке Глейшер-Бей на Аляске
Ледник в парке Глейшер-Бей на Аляске - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Public Domain/NPS staff
Всего за несколько часов у побережья Аляски произошло сразу несколько крупных сейсмособытий.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Первое землетрясение у побережья Аляски было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 по Кишиневу), по информации Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 7,3, пишет РИА Новости.
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Позже магнитуда землетрясения была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами.Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра.

"Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1 к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", - сообщил в Twitter американский центр по предупреждению о цунами (NWS).

Спустя несколько минут поступили сообщения об афтершоках. Магнитуда первого составила 6,2, он был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.
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Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 по кишиневскому времени) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.
Как заявили РИА Новости в МЧС России, после землетрясения в американском штате угрозу цунами на Камчатке не объявляли.
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