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Аляску трясет: есть угроза цунами
Аляску трясет: есть угроза цунами
Всего за несколько часов у побережья Аляски произошло сразу несколько крупных сейсмособытий. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T10:24+0300
2021-07-29T10:24+0300
2021-07-29T10:31+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Первое землетрясение у побережья Аляски было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 по Кишиневу), по информации Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 7,3, пишет РИА Новости.Позже магнитуда землетрясения была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами.Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Спустя несколько минут поступили сообщения об афтершоках. Магнитуда первого составила 6,2, он был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 по кишиневскому времени) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.Как заявили РИА Новости в МЧС России, после землетрясения в американском штате угрозу цунами на Камчатке не объявляли.
https://ru.sputnik.md/20210724/zemletryasenie-magnitudoy-61-proizoshlo-v-tikhom-okeane-43127514.html
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землетрясение, аляска, сша
Аляску трясет: есть угроза цунами
10:24 29.07.2021 (обновлено: 10:31 29.07.2021)
Всего за несколько часов у побережья Аляски произошло сразу несколько крупных сейсмособытий.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Первое землетрясение у побережья Аляски было зафиксировано в 06.15 по времени UTC (09.15 по Кишиневу), по информации Геологической службы США (USGS), его магнитуда составила 7,3, пишет РИА Новости.
Позже магнитуда землетрясения была увеличена до 8,1, объявлена угроза цунами.Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра.
"Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1 к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске", - сообщил в Twitter американский центр по предупреждению о цунами (NWS).
Спустя несколько минут поступили сообщения об афтершоках. Магнитуда первого составила 6,2, он был зафиксирован в 06.23 по времени UTC (09.23 по Кишиневу). Эпицентр располагался в 137 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Чигник. Очаг залегал на глубине 42,2 километра.
Через несколько минут, в 06.32 по времени UTC (09.32 по кишиневскому времени) сейсмологи зафиксировали еще один афтершок магнитудой 5,6. Эпицентр располагался в 130 километрах от Чигника. Очаг залегал на глубине 16,5 километра.
Как заявили РИА Новости в МЧС России, после землетрясения в американском штате угрозу цунами на Камчатке не объявляли.