https://ru.sputnik.md/20210729/covid-19-reproduktivnaya-funktsiya-43381783.html

Мужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию

Мужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию

Иранские ученые изучили влияние коронавируса на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения

2021-07-29T23:13+0300

2021-07-29T23:13+0300

2021-07-29T23:13+0300

в мире

коронавирус

фертильность

мужчины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43377948_98:0:1920:1025_1920x0_80_0_0_b945fd9b81fc29cc532663e6fcf491f9.jpg

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Иранские ученые изучили влияние коронавируса на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения. Результаты показывают, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин, но ее функция со временем восстанавливается, передает РИА Новости.Коронавирус COVID-19 — мультисистемная инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе мужскую фертильность.Исследователи из нескольких университетов Ирана во главе с Фатемехом Моханазаде Фалахи (Fatemeh Mohanazadeh Falahieh) из Мешхедского университета медицинских наук изучили, как меняются параметры спермы у переболевших COVID-19. В течение четырех месяцев они брали анализы у двадцати мужчин, которые перенесли заражение средней формы тяжести — с респираторными симптомами, лихорадкой, сатурацией на уровне 90-93 процента и поражением легких около 50 процентов.Результаты показали, что через 14 дней после постановки диагноза подвижность сперматозоидов была ниже нормы, но она значительно улучшилась и вернулась в нормальный диапазон по прошествии 120 дней.На основании полученных результатов ученые делают вывод о том, что негативное влияние коронавируса на сперму мужчин, вызванное окислительным стрессом, в целом снижается через четыре месяца после постановки диагноза, хотя у отдельных переболевших, особенно у пациентов с так называемым длительным ковидом, эти последствия могут сохраняться и дольше.

https://ru.sputnik.md/20210729/nazvana-stranf-superrasprostraniteli-koronavirusa-43358261.html

https://ru.sputnik.md/20210716/The-Lancet-predstavil-spisok-oslozhneniy-posle-koronavirusa-35538332.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, фертильность, мужчины