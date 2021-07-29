https://ru.sputnik.md/20210729/covid-19-reproduktivnaya-funktsiya-43381783.html
Мужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию
Мужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию
Иранские ученые изучили влияние коронавируса на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения
2021-07-29T23:13+0300
2021-07-29T23:13+0300
2021-07-29T23:13+0300
в мире
коронавирус
фертильность
мужчины
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Иранские ученые изучили влияние коронавируса на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения. Результаты показывают, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин, но ее функция со временем восстанавливается, передает РИА Новости.Коронавирус COVID-19 — мультисистемная инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе мужскую фертильность.Исследователи из нескольких университетов Ирана во главе с Фатемехом Моханазаде Фалахи (Fatemeh Mohanazadeh Falahieh) из Мешхедского университета медицинских наук изучили, как меняются параметры спермы у переболевших COVID-19. В течение четырех месяцев они брали анализы у двадцати мужчин, которые перенесли заражение средней формы тяжести — с респираторными симптомами, лихорадкой, сатурацией на уровне 90-93 процента и поражением легких около 50 процентов.Результаты показали, что через 14 дней после постановки диагноза подвижность сперматозоидов была ниже нормы, но она значительно улучшилась и вернулась в нормальный диапазон по прошествии 120 дней.На основании полученных результатов ученые делают вывод о том, что негативное влияние коронавируса на сперму мужчин, вызванное окислительным стрессом, в целом снижается через четыре месяца после постановки диагноза, хотя у отдельных переболевших, особенно у пациентов с так называемым длительным ковидом, эти последствия могут сохраняться и дольше.
https://ru.sputnik.md/20210729/nazvana-stranf-superrasprostraniteli-koronavirusa-43358261.html
https://ru.sputnik.md/20210716/The-Lancet-predstavil-spisok-oslozhneniy-posle-koronavirusa-35538332.html
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в мире, фертильность, мужчины
Мужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию
Коронавирус - инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе мужскую фертильность.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik.
Иранские ученые изучили влияние коронавируса на активность сперматозоидов в течение 120 дней после заражения. Результаты показывают, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на репродуктивную систему мужчин, но ее функция со временем восстанавливается, передает РИА Новости
.
Коронавирус COVID-19 — мультисистемная инфекция, оказывающее негативное воздействие на многие функции организма, в том числе мужскую фертильность.
Исследователи из нескольких университетов Ирана во главе с Фатемехом Моханазаде Фалахи (Fatemeh Mohanazadeh Falahieh) из Мешхедского университета медицинских наук изучили, как меняются параметры спермы у переболевших COVID-19. В течение четырех месяцев они брали анализы у двадцати мужчин, которые перенесли заражение средней формы тяжести — с респираторными симптомами, лихорадкой, сатурацией на уровне 90-93 процента и поражением легких около 50 процентов.
Результаты показали, что через 14 дней после постановки диагноза подвижность сперматозоидов была ниже нормы, но она значительно улучшилась и вернулась в нормальный диапазон по прошествии 120 дней.
На основании полученных результатов ученые делают вывод о том, что негативное влияние коронавируса на сперму мужчин, вызванное окислительным стрессом, в целом снижается через четыре месяца после постановки диагноза, хотя у отдельных переболевших, особенно у пациентов с так называемым длительным ковидом, эти последствия могут сохраняться и дольше.