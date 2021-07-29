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https://ru.sputnik.md/20210729/ekspert-mirotvortsy-pridnestrovie-43384750.html
Эксперт: миротворцы – не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли
Эксперт: миротворцы – не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли
Эксперт: миротворцы не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли
2021-07-29T22:22+0300
2021-07-29T22:50+0300
политика
миротворцы
россия
приднестровье
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В четверг, 29 июля, в Приднестровье отмечают очередную годовщину ввода первых миротворцев на берега Днестра.Собеседники Sputnik Молдова уверены, что российская миротворческая миссия, блестяще справлявшаяся со своими обязанностями три десятка лет подряд, еще долго не потеряет своей актуальности."Введение миротворцев на берег Днестра в июле 1992 года произошло с согласия всех сторон, это не было исключительно позицией России, – говорит в интервью Sputnik Молдова генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – В то время и руководство Молдовы искренне полагало, что введение этого контингента поможет погасить кризис. Разумеется, и население Приднестровья".А вот сегодняшние молдавские власти, подчеркивает эксперт, придерживаются уже совершенно иной точки зрения.Впрочем, по мнению Журавлева, уже провал "плана Козака" в начале нулевых годов был фактически осуществлен исключительно молдавской стороной."Нужно понимать, что изначальной задачей миротворцев было не защищать приднестровцев от Молдовы или наоборот. Таким образом, введение миротворческого контингента – это не оккупация Приднестровья, не война с Молдовой. Это всего лишь попытка спасти от "опасных игрушек" обе стороны", – утверждает Журавлев.При этом, по его мнению, ни Россия, ни Левобережье никогда не ставили вопрос о том, что Приднестровье не является частью Молдовы. Россия, отмечает эксперт, всего лишь хотела, чтобы люди на левом берегу Днестра имели возможность жить в безопасности и занимать те политические позиции, которые они считают нужным занимать. И чтобы их за это не убивали.И подчеркивает особо: Россия никогда не рассматривала Приднестровье как некое национальное образование, считая, что противоречия между правым и левым берегами Днестра носят исключительно политический, а не национальный или культурный характер.Именно поэтому, полагает Журавлев, Российская Федерация до сих пор не признала официально Приднестровье отдельным от Молдовы государством, в отличие от, скажем, Абхазии.Тридцать лет назад миротворцев позвали – они пришли. Если сегодня попросят уйти – уйдут, но только если это будет желанием и решением населения обоих берегов Днестра", – убежден Журавлев.Директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников и вовсе уверен, что рассуждать о результатах миротворческой миссии на Днестре только в прошедшем времени – неуместно."Миротворческая миссия в Приднестровье выполняла, выполняет и, я уверен, столь же эффективно продолжить выполнять свою задачу. В этом нет никаких сомнений у жителей Приднестровья, которые видят российский миротворцев каждый день и знают, что это люди, на которых можно положиться", – говорит Шорников."Люди знают, что это – гарантия того, что новой войны на Днестре не будет. Это уже заложено в психологию", – отмечает Шорников.Именно поэтому, по его мнению, никакое желание поменять миротворческий формат, мягко говоря, не встретит понимания у жителей Левобережья."Подобные предложения неизменно встречают в Приднестровье резкое отторжение, воспринимается как угроза, как ультиматум, как мера давления", – убежден Шорников.
https://ru.sputnik.md/20210729/zhuravlev-pochemu-rossiya-ne-priznaet-nezavisimost-pridnestrovya-43331551.html
https://ru.sputnik.md/20210721/ekspert-rossiyskie-mirotvortsy--garant-sokhraneniya-gosudarstvennosti-moldovy-42773057.html
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миротворцы, россия, приднестровье

Эксперт: миротворцы – не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли

22:22 29.07.2021 (обновлено: 22:50 29.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausBender
Bender - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Желание поменять миротворческий формат, мягко говоря, не встретит понимания у жителей Левобережья, считает приднестровский политолог.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. В четверг, 29 июля, в Приднестровье отмечают очередную годовщину ввода первых миротворцев на берега Днестра.
Собеседники Sputnik Молдова уверены, что российская миротворческая миссия, блестяще справлявшаяся со своими обязанностями три десятка лет подряд, еще долго не потеряет своей актуальности.
"Введение миротворцев на берег Днестра в июле 1992 года произошло с согласия всех сторон, это не было исключительно позицией России, – говорит в интервью Sputnik Молдова генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – В то время и руководство Молдовы искренне полагало, что введение этого контингента поможет погасить кризис. Разумеется, и население Приднестровья".
Журавлев: почему Россия не признает независимость Приднестровья - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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Журавлев: Приднестровье - это неотъемлемая часть Молдовы
09:00
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А вот сегодняшние молдавские власти, подчеркивает эксперт, придерживаются уже совершенно иной точки зрения.
Впрочем, по мнению Журавлева, уже провал "плана Козака" в начале нулевых годов был фактически осуществлен исключительно молдавской стороной.
"Нужно понимать, что изначальной задачей миротворцев было не защищать приднестровцев от Молдовы или наоборот.

Главная цель заключается в том, чтобы прекратить кровопролитие и оставить стороны на их территориях. Дальнейшее же должно было решаться исключительно средствами дипломатии.

Таким образом, введение миротворческого контингента – это не оккупация Приднестровья, не война с Молдовой. Это всего лишь попытка спасти от "опасных игрушек" обе стороны", – утверждает Журавлев.
При этом, по его мнению, ни Россия, ни Левобережье никогда не ставили вопрос о том, что Приднестровье не является частью Молдовы. Россия, отмечает эксперт, всего лишь хотела, чтобы люди на левом берегу Днестра имели возможность жить в безопасности и занимать те политические позиции, которые они считают нужным занимать. И чтобы их за это не убивали.
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - Sputnik Молдова, 1920, 21.07.2021
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Эксперт: российские миротворцы — гарант сохранения государственности Молдовы
21 июля, 15:01
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И подчеркивает особо: Россия никогда не рассматривала Приднестровье как некое национальное образование, считая, что противоречия между правым и левым берегами Днестра носят исключительно политический, а не национальный или культурный характер.
Именно поэтому, полагает Журавлев, Российская Федерация до сих пор не признала официально Приднестровье отдельным от Молдовы государством, в отличие от, скажем, Абхазии.

"В 92-ом году это был конфликт политического выбора. И, к сожалению, он по-прежнему может обостриться, если сегодняшние прозападные политические формирования Молдовы захотят силой (и это здесь ключевое слово) навязать Приднестровью свой геополитический выбор.

Тридцать лет назад миротворцев позвали – они пришли. Если сегодня попросят уйти – уйдут, но только если это будет желанием и решением населения обоих берегов Днестра", – убежден Журавлев.
Директор приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников и вовсе уверен, что рассуждать о результатах миротворческой миссии на Днестре только в прошедшем времени – неуместно.
"Миротворческая миссия в Приднестровье выполняла, выполняет и, я уверен, столь же эффективно продолжить выполнять свою задачу. В этом нет никаких сомнений у жителей Приднестровья, которые видят российский миротворцев каждый день и знают, что это люди, на которых можно положиться", – говорит Шорников.
Для подавляющего большинства приднестровцев миротворец России – самый яркий символ мира, стабильности, спокойствия, утверждает эксперт.
"Люди знают, что это – гарантия того, что новой войны на Днестре не будет. Это уже заложено в психологию", – отмечает Шорников.
Именно поэтому, по его мнению, никакое желание поменять миротворческий формат, мягко говоря, не встретит понимания у жителей Левобережья.
"Подобные предложения неизменно встречают в Приднестровье резкое отторжение, воспринимается как угроза, как ультиматум, как мера давления", – убежден Шорников.
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