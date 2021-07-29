https://ru.sputnik.md/20210729/ekzamen-sdali-esche-16-spasateley-vodolazov-43365156.html

В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей

В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей

Дипломы, позволяющие работать водолазами-спасателями, по итогам экзаменов получили 16 претендентов.

2021-07-29T14:29+0300

2021-07-29T14:29+0300

2021-07-29T14:34+0300

общество

спасатели

молдова

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Дипломы, позволяющие работать водолазами-спасателями, по итогам экзаменов получили 16 претендентов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Экзамены прошли на одном из водоемов кишиневского парка La Izvor. Получению дипломов предшествовали теоретические занятия и тренировки, которые шли 20 дней. Курсанты обучались навыкам погружения на глубину, поиску и спасению тонущих, а также поведению в случае чрезвычайных ситуаций на воде. Тренинги вели специалисты ГИЧС, которые накопили богатый опыт в этой области. Как сообщает пресс-служба ведомства, после получения дипломов специалисты продемонстрировали некоторые из полученных навыков, в том числе по спасению утопающих. Совсем скоро 16 новоиспеченных водолазов будут допущены к проведению миссий по спасению людей.По данным ГИЧС, с начала 2021 года сотрудники ведомства спасли от утопления более 120 человек.

https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html

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2021

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спасатели, молдова