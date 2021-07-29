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В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей
Дипломы, позволяющие работать водолазами-спасателями, по итогам экзаменов получили 16 претендентов.
2021-07-29T14:29+0300
2021-07-29T14:34+0300
общество
спасатели
молдова
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Дипломы, позволяющие работать водолазами-спасателями, по итогам экзаменов получили 16 претендентов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).Экзамены прошли на одном из водоемов кишиневского парка La Izvor. Получению дипломов предшествовали теоретические занятия и тренировки, которые шли 20 дней. Курсанты обучались навыкам погружения на глубину, поиску и спасению тонущих, а также поведению в случае чрезвычайных ситуаций на воде. Тренинги вели специалисты ГИЧС, которые накопили богатый опыт в этой области. Как сообщает пресс-служба ведомства, после получения дипломов специалисты продемонстрировали некоторые из полученных навыков, в том числе по спасению утопающих. Совсем скоро 16 новоиспеченных водолазов будут допущены к проведению миссий по спасению людей.По данным ГИЧС, с начала 2021 года сотрудники ведомства спасли от утопления более 120 человек.
https://ru.sputnik.md/20210719/Na-volosok-ot-gibeli-spasateli-vytaschili-iz-vody-utopayuschego--35573562.html
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спасатели, молдова

В полку водолазов прибыло: экзамен сдали еще 16 спасателей

14:29 29.07.2021 (обновлено: 14:34 29.07.2021)
273
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RMВ Молдове 16 спасателей получили сертификаты водолазов
В Молдове 16 спасателей получили сертификаты водолазов - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Telegram / IGSU al MAI al RM
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Еще 16 человек в Молдове получили дипломы водолазов и готовы спасать человеческие жизни.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Дипломы, позволяющие работать водолазами-спасателями, по итогам экзаменов получили 16 претендентов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Экзамены прошли на одном из водоемов кишиневского парка La Izvor. Получению дипломов предшествовали теоретические занятия и тренировки, которые шли 20 дней. Курсанты обучались навыкам погружения на глубину, поиску и спасению тонущих, а также поведению в случае чрезвычайных ситуаций на воде. Тренинги вели специалисты ГИЧС, которые накопили богатый опыт в этой области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, после получения дипломов специалисты продемонстрировали некоторые из полученных навыков, в том числе по спасению утопающих. Совсем скоро 16 новоиспеченных водолазов будут допущены к проведению миссий по спасению людей.
По данным ГИЧС, с начала 2021 года сотрудники ведомства спасли от утопления более 120 человек.
Сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций продемонстрировали методы спасения на водах - Sputnik Молдова, 1920, 19.07.2021
Новости Кишинева
На волосок от гибели: спасатели вытащили из воды утопающего
19 июля, 10:45
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