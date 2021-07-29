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Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Глава Гагаузской автономии находится с визитом в столице Республики Татарстан.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась в четверг с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встреча состоялась в казанском Кремле, передает пресс-служба башкана.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Собеседники обсудили развитие социально-экономических процессов в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией. В этой связи Ирина Влах поблагодарила Рустама Минниханова за предоставление в минувшем году восьми миллионов рублей (более 100 тысяч долларов) для закупки медицинского оборудования, необходимого больницам и клиникам Гагаузии.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Башкан рассказала главе Татарстана, что одним из приоритетных направлений работы руководства Гагаузии является джиджитализация экономики, и в этой сфере уже начаты проекты, которые касаются создания инфраструктуры для IT-сектора. Ирина Влах особо отметила важность опыта Татарстана в этом направлении.
"Успехи Республики Татарстан впечатляют. У вас работают крупные площадки, позволяющие привлекать инвестиции, открывать рабочие места, внедрять современные технологии в экономике. Татарстан сегодня генератор и производитель технологий, и этот статус очень привлекает".
Башкан также выразила надежду, что начатые в Гагаузии проекты в сфере IT повысят интерес к региону со стороны иностранных компаний.