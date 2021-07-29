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Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана

Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана

Глава Гагаузской автономии находится с визитом в столице Республики Татарстан. 29.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-29T12:40+0300

2021-07-29T12:40+0300

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политика

татарстан

ирина влах

гагаузия

россия

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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась в четверг с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встреча состоялась в казанском Кремле, передает пресс-служба башкана.Собеседники обсудили развитие социально-экономических процессов в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией. В этой связи Ирина Влах поблагодарила Рустама Минниханова за предоставление в минувшем году восьми миллионов рублей (более 100 тысяч долларов) для закупки медицинского оборудования, необходимого больницам и клиникам Гагаузии.Башкан рассказала главе Татарстана, что одним из приоритетных направлений работы руководства Гагаузии является джиджитализация экономики, и в этой сфере уже начаты проекты, которые касаются создания инфраструктуры для IT-сектора. Ирина Влах особо отметила важность опыта Татарстана в этом направлении.Башкан также выразила надежду, что начатые в Гагаузии проекты в сфере IT повысят интерес к региону со стороны иностранных компаний.

татарстан

гагаузия

россия

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2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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татарстан, ирина влах, гагаузия, россия