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Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана
Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана
Глава Гагаузской автономии находится с визитом в столице Республики Татарстан. 29.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-29T12:40+0300
2021-07-29T12:40+0300
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КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась в четверг с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встреча состоялась в казанском Кремле, передает пресс-служба башкана.Собеседники обсудили развитие социально-экономических процессов в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией. В этой связи Ирина Влах поблагодарила Рустама Минниханова за предоставление в минувшем году восьми миллионов рублей (более 100 тысяч долларов) для закупки медицинского оборудования, необходимого больницам и клиникам Гагаузии.Башкан рассказала главе Татарстана, что одним из приоритетных направлений работы руководства Гагаузии является джиджитализация экономики, и в этой сфере уже начаты проекты, которые касаются создания инфраструктуры для IT-сектора. Ирина Влах особо отметила важность опыта Татарстана в этом направлении.Башкан также выразила надежду, что начатые в Гагаузии проекты в сфере IT повысят интерес к региону со стороны иностранных компаний.
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татарстан, ирина влах, гагаузия, россия

Обсудили приоритеты: глава Гагаузии встретилась с президентом Татарстана

12:40 29.07.2021
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© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан. - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Глава Гагаузской автономии находится с визитом в столице Республики Татарстан.
КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Глава (башкан) АТО Гагаузия Ирина Влах встретилась в четверг с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Встреча состоялась в казанском Кремле, передает пресс-служба башкана.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан. - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Собеседники обсудили развитие социально-экономических процессов в условиях санитарных ограничений, связанных с пандемией. В этой связи Ирина Влах поблагодарила Рустама Минниханова за предоставление в минувшем году восьми миллионов рублей (более 100 тысяч долларов) для закупки медицинского оборудования, необходимого больницам и клиникам Гагаузии.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страницаГлава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан. - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Глава Гагаузии Ирина Влах встретилась с Его Превосходительством г-ном Рустамом Миннихановым, Президентом Республики Татарстан.
© Photo : Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Башкан рассказала главе Татарстана, что одним из приоритетных направлений работы руководства Гагаузии является джиджитализация экономики, и в этой сфере уже начаты проекты, которые касаются создания инфраструктуры для IT-сектора. Ирина Влах особо отметила важность опыта Татарстана в этом направлении.
"Успехи Республики Татарстан впечатляют. У вас работают крупные площадки, позволяющие привлекать инвестиции, открывать рабочие места, внедрять современные технологии в экономике. Татарстан сегодня генератор и производитель технологий, и этот статус очень привлекает".
Глава Гагаузии, Ирина Влах, приняла группу наблюдателей ОБСЕ - Sputnik Молдова
Ирина Влах
башкан Гагаузии
Башкан также выразила надежду, что начатые в Гагаузии проекты в сфере IT повысят интерес к региону со стороны иностранных компаний.
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