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Беспорядки на границе – карабинеры провели учения
Беспорядки на границе – карабинеры провели учения
Волнения на границе – карабинеры провели учения по поддержанию порядка
2021-07-29T20:08+0300
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карабинеры
молдова
видео
учения
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Сотрудники Генерального инспектората карабинеров в четверг продемонстрировали свои силы в рамках международных учений, которые были проведены на территории спортивного клуба "Динамо" и в сотрудничестве с жандармами Румынии.По сценарию группа манифестантов – иностранных граждан, недовольных ограничениями по пересечению государственной границы, введенными властями, организовала беспорядки.Чтобы максимально приблизить ситуацию на учениях к реальности, организаторы использовали спецсредства: дымовые шашки и слезоточивый газ.В нынешних учениях задействовано более 50 молдавских карабинеров и около 30 румынских жандармов.
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Trupele de Carabineri petrec un exercițiu internațional pentru a spori capacitatea de asigurare a ordinii publice transfrontaliere
Trupele de Carabineri petrec un exercițiu internațional pentru a spori capacitatea de asigurare a ordinii publice transfrontaliere
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карабинеры, молдова, видео, учения

Беспорядки на границе – карабинеры провели учения

20:08 29.07.2021 (обновлено: 20:39 29.07.2021)
267
© Sputnik
Встретят во всеоружии – молдавские карабинеры провели учения на случай массовых беспорядков и протестов, которые могут возникнуть на госгранице.
Сотрудники Генерального инспектората карабинеров в четверг продемонстрировали свои силы в рамках международных учений, которые были проведены на территории спортивного клуба "Динамо" и в сотрудничестве с жандармами Румынии.
По сценарию группа манифестантов – иностранных граждан, недовольных ограничениями по пересечению государственной границы, введенными властями, организовала беспорядки.
Чтобы максимально приблизить ситуацию на учениях к реальности, организаторы использовали спецсредства: дымовые шашки и слезоточивый газ.
В нынешних учениях задействовано более 50 молдавских карабинеров и около 30 румынских жандармов.
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