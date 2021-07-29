https://ru.sputnik.md/20210729/karabinery-ucheniya-43380278.html

Беспорядки на границе – карабинеры провели учения

Беспорядки на границе – карабинеры провели учения

Волнения на границе – карабинеры провели учения по поддержанию порядка

2021-07-29T20:08+0300

2021-07-29T20:08+0300

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карабинеры

молдова

видео

учения

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Сотрудники Генерального инспектората карабинеров в четверг продемонстрировали свои силы в рамках международных учений, которые были проведены на территории спортивного клуба "Динамо" и в сотрудничестве с жандармами Румынии.По сценарию группа манифестантов – иностранных граждан, недовольных ограничениями по пересечению государственной границы, введенными властями, организовала беспорядки.Чтобы максимально приблизить ситуацию на учениях к реальности, организаторы использовали спецсредства: дымовые шашки и слезоточивый газ.В нынешних учениях задействовано более 50 молдавских карабинеров и около 30 румынских жандармов.

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Trupele de Carabineri petrec un exercițiu internațional pentru a spori capacitatea de asigurare a ordinii publice transfrontaliere Trupele de Carabineri petrec un exercițiu internațional pentru a spori capacitatea de asigurare a ordinii publice transfrontaliere 2021-07-29T20:08+0300 true PT0M32S

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

карабинеры, молдова, видео, учения